Roma-Sassuolo: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in tv

La Roma torna all’Olimpico per inaugurare il 2026 davanti al proprio pubblico. Sabato 10 gennaio, alle 18:00, i giallorossi ospitano il Sassuolo nella 20ª giornata di Serie A. Una sfida che, almeno sulla carta, pende nettamente dalla parte della squadra di Gasperini nonostante le assenze, opposta a un Sassuolo ugualmente decimato dagli infortuni e ancora senza Berardi. Attenzione però a sottovalutare i neroverdi: quando sembrano spacciati, spesso trovano il modo di complicare i piani degli altri.

Le ultime dai campi

Qui Roma – Gasperini deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto a centrocampo e in attacco. La squalifica di Cristante costringe il tecnico a ridisegnare la mediana, dove Pisilli è pronto a prendere il suo posto accanto a Konè. Fuori per infortunio Gollini, Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk e Bailey, mentre Wesley è fermato dall’influenza.

Dal punto di vista tattico, confermato il 3-4-2-1: davanti spazio a Ferguson, con Soulè e un Dybala non ancora al top ma favorito per partire dall’inizio. Sulla sinistra chance importante per Tsimikas, complice l’assenza di Wesley. In difesa tornano insieme Mancini e Hermoso, chiamati a dare solidità a un reparto che ritrova certezze.

Qui Sassuolo – Situazione decisamente più complicata per Fabio Grosso, che arriva a Roma con una lista di indisponibili lunga così. Oltre a Berardi, restano fuori Thorstvedt, Boloca, Volpato, Romagna, Candè e Pieragnolo.

Il Sassuolo dovrebbe confermare il 4-3-3, con Pinamonti riferimento centrale e il supporto di Laurienté e Fadera. In mezzo, senza Thorstvedt, Vranckx è favorito per completare il reparto con Matic e Konè. Difesa obbligata, con Doig a sinistra nonostante non sia al meglio.

Dove vederla in TV

Roma-Sassuolo sarà visibile in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta a partire dalle 18:00 di sabato 10 gennaio 2026 e potrà essere seguita sia in televisione, per chi ha attivato l’integrazione DAZN su Sky (canale 214), sia in streaming tramite l’app ufficiale su smart TV, smartphone, tablet, console o collegandosi al sito DAZN da PC.

Quote e risultato più probabile

Le indicazioni dei bookmaker parlano chiaro: la Roma parte con i favori del pronostico, con la vittoria giallorossa proposta mediamente tra 1.55 e 1.65. Il pareggio resta un’ipotesi più distante, intorno a quota 4.00, mentre un successo del Sassuolo è considerato lo scenario meno probabile, con quote che superano anche 6.00.

I modelli statistici si aspettano una partita con più di due gol complessivi, complice la qualità offensiva della Roma e le difficoltà difensive dei neroverdi. In quest’ottica, il risultato che emerge come più plausibile è il 2-0 per la Roma, seguito dal 2-1, due punteggi coerenti con il divario attuale tra le due squadre e con il peso delle assenze in casa Sassuolo.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Konè, Pisilli, Tsimikas; Soulè, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Konè I., Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso.

Arbitro: Matteo Marcenaro

Assistenti: Mondin – Monaco

IV uomo: Marchetti

VAR: Maggioni

AVAR: Di Bello

Giallorossi.net – Andea Fiorini