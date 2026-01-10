Zirkzee si allontana, la Roma cambia rotta: Vaz più Lucca per l’attacco di Gasp

La strada che porta a Joshua Zirkzee si fa improvvisamente in salita, quasi sbarrata. Come riporta il Corriere della Sera, il Manchester United ha deciso di non cedere l’attaccante olandese dopo l’esonero di Amorim, congelando di fatto qualsiasi discorso avviato con la Roma nelle scorse settimane. Una chiusura che viene definita pressoché definitiva dal quotidiano, salvo clamorosi ribaltoni che al momento non sembrano all’orizzonte.

A Trigoria, però, nessuno resta fermo a guardare. L’idea di Gasperini è chiara: Raspadori da solo non basta e serve almeno un altro innesto offensivo. Da qui la necessità di lavorare subito su piste alternative, con un doppio binario ben definito tra talento puro e profilo più pronto all’uso.

Il nome che accende la fantasia è quello di Robinio Vaz, attaccante francese classe 2007 del Marsiglia. Un prospetto di altissimo livello, già finito nel mirino di diversi club europei, che l’OM valuta non meno di 30 milioni di euro. Un investimento importante, che la Roma sta valutando con attenzione anche in ottica futura, ma che difficilmente potrebbe rappresentare l’unica risposta alle esigenze immediate dell’allenatore.

Ed è per questo che resta viva anche la pista che porta a Lorenzo Lucca. L’attaccante è in uscita dal Napoli e rappresenterebbe un profilo più pronto, fisico e immediatamente utilizzabile, ideale per completare il reparto e garantire a Gasperini un’alternativa concreta nel breve periodo.

