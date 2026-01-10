Zirkzee si allontana, la Roma cambia rotta: Vaz più Lucca per l’attacco di Gasp

La strada che porta a Joshua Zirkzee si fa improvvisamente in salita, quasi sbarrata. Come riporta il Corriere della Sera, il Manchester United ha deciso di non cedere l’attaccante olandese dopo l’esonero di Amorim, congelando di fatto qualsiasi discorso avviato con la Roma nelle scorse settimane. Una chiusura che viene definita pressoché definitiva dal quotidiano, salvo clamorosi ribaltoni che al momento non sembrano all’orizzonte.
A Trigoria, però, nessuno resta fermo a guardare. L’idea di Gasperini è chiara: Raspadori da solo non basta e serve almeno un altro innesto offensivo. Da qui la necessità di lavorare subito su piste alternative, con un doppio binario ben definito tra talento puro e profilo più pronto all’uso.
Il nome che accende la fantasia è quello di Robinio Vaz, attaccante francese classe 2007 del Marsiglia. Un prospetto di altissimo livello, già finito nel mirino di diversi club europei, che l’OM valuta non meno di 30 milioni di euro. Un investimento importante, che la Roma sta valutando con attenzione anche in ottica futura, ma che difficilmente potrebbe rappresentare l’unica risposta alle esigenze immediate dell’allenatore.
Ed è per questo che resta viva anche la pista che porta a Lorenzo Lucca. L’attaccante è in uscita dal Napoli e rappresenterebbe un profilo più pronto, fisico e immediatamente utilizzabile, ideale per completare il reparto e garantire a Gasperini un’alternativa concreta nel breve periodo.
Fonte: Corriere della Sera
nooo, lo sapevo me lo aspettavo, massara incompetente, quando ce da prendere uno bravo lui ciocca sempre
1. il corriere della sera non è il detentore della verità assoluta.
2. secondo il tuo parere Massara sarebbe il colpevole dell’esonero dell’allenatore del MU? perché se dici questo o credi che la colpa sia sua o non sai leggere l’italiano.
Non sappiamo come siano andate le cose realmente e quanto bene o male si sarebbe mosso Massara (prima dell’esonero di Amorim). Abbiamo solo una tambureggiante serie di articoli di media vari da dicembre, fatti per chiari scopi commerciali.
Il fatto nuovo che potrebbe di per sé giustificare l’attuale impasse, forse definitiva, è il cambio di allenatore. Che non è poco…
ma se non te lo danno ???? Ma è così difficile da capire?Pur di parlare male si diventa de coccio !
Se si poteva spendere lo avevi già preso, invece hai dovuto tirare per le lunghe una trattativa estenuante al ribasso e alla fine sei rimasto col cerino in mano perché lo hanno ritirato dal mercati. Massara c’entra poco, se le risorse sono limitate cosa deve fare?
Gasperini questa notizia l’ha saputa ieri direttamente da Di Marzio, oggi resta vicino al telefono per nuovi aggiornamenti.
Andrea ma quando mai hai fatto una trattativa commerciale. Ma vuoi ragionare sul fatto che sia è minimo in due e che se c’é una chiusura netta la trattativa si blocca automaticamente ? Almeno che non offri 100 milioni, li hai tu ?
Vogliamo fare i tifosi critici e non faziosi !!!
frattesi bis xhaka bis sancho bis etc etc comunque non e che te lo regalavano 4o milioni piu 25 lordi netti di ingaggio e tanta roba in giro c e altra gente valida ma pellegrino del parma perche no solo che ora non te lo danno e a giugno ti chiedono 25 milioni
Che kulo che abbiamo!!!
Non mi si dica però che Lucca potrebbe essere l’alter ego di Zirkzee….!
Questo proprio no!!!!!
Zirkzee lo vedevo bene come talento offensivo, ma se non si prende lui occorre un GOLEADOR!
FORZA ROMA
Lo ha scritto juric ragazzi state tranquilli…
E non si completi “la cappellata” di uno scambio Ferguson-Lucca!!!
Ve prego.
FORZA ROMA
sarebbe la ciliegina sulla torta
Ma come ti viene in mente? Pessimisti, un po’ sì, ma catastrofisti? Tanto dipenderebbe da decisioni del Birmingham in accordo con la Roma (in modalità autolesionistica).
Poi ogni valutazione sul fare un simile accordo a tre (complicato notevolmente dal diverso possesso del cartellino per i due giocatori) spetterebbe a Gasperini; nel caso si impuntasse su Lucca.
Ma, notizie di lungo infortunio di Dovbyk a parte (con post cancellato e non di fonte ufficiale della società), è da ritenere che lo scambio coinvolgerebbe semmai Dovbyk stesso. E Lucca, nella sua scarponeria calcistica, è un pochino (parecchio) più grintoso…Ma parliamo di ipotesi remote, alimentate sempre dai calciomercatisti…
AH AH AH AH AH. E chi glielo ha detto, Di Marzio? E la destabilizzazione Giallorossa quotidiana è servita. 3-2-1 gli antisocietari possono cominciare a partire
ma magari…!!!!!
Lucca lasciamolo dove sta, è meglio…..
…insieme a Raspadori!
Al Napoli niente favori! Ma poi Lucca li non gioca ed e’ mal sopportato a quanto pare e t
noi dovremmo prenderlo in prestito con la prospettiva di farlo giocare per valorizzarglielo? Ma che siamo la vigna dei c….? Di sicuro giocherebbe piu’ qui di quanto farebbe a Napoli. SE LO TENESSERO STRETTO!!!!
Chi viene viene non mi interessano i nomi, io comunque sto qui in attesa di maggio, lì poi si tireranno le somme e si vedrà se i Friedkin riusciranno nell’impresa di non mandarci in Champions League per il 6° anno consecutivo.
secondo me i friedkin riusciranno du nuovo nell impresa di non entrare in champion per l ennesima volta, poi si lamentano pero’…boh
Quanti giorni di pioggia sulla capitale, mannaggia i Friedkin
zirkzee ci pensa, amorim lo lascia fuori, amorim lo fa giocare venti minuti, amorim non lascia andare zirkzee fino alla fine della coppa d’africa, amorim esonerato, situazione complicata per via del nuovo allenatore, zirkzee non gioca, zirkzee si avvicina, zirkzee si allontana… dura la vita del giornalista quando non sai niente e spari a zero pur di scrivere due righe.. fate ridere.
ho capito. non arriverà nessuno
Ancora devono decidere chi è l’allenatore a Manchester per Zirkzee e poi a loro gli ritorna Mbeumo uscito sconfitto da El Aynaoui e oggi potrebbe potenzialmente ritornare anche Diallo contro l’Egitto se questi ultimi dovessero vincere (e torna anche Ndicka per la difesa). Bastano solo 2 giorni e cambia tutto il mercato. Date tempo al tempo.
Ve prego Lucca no. Scarso e scorretto.
Un intruppone, er Napoli ha preso la sola
per me è un fitto mistero cosa Lucca possa avere più di Ferguson e Dovbyk, o meglio la risposta ce l’ho: niente.
Forse, anzi sicuramente, qualcosa di meno.
Con gli inglesi è sempre difficile trattare, vogliono quella cifra e basta. Pazienza, cercheremo altrove.
Ma anche no
S me sembra un gran intruppone. Perché liberare il napoli da na sola e pure a caro prezzo?
ah ultima cosa, pare ci siano stati contatti con il Manchester city per haaland, il giocatore ci pensa, la base è di 150 milioni ma la Roma spinge per il prestito con obbligo a varie condizioni e ingaggio pagato dal Manchester city. Guardiola ha dato il suo ok, ora la palla agli agenti, ai genitori, i cugini, i nipoti e i nonni paterni ( quelli materni non sono d’accordo)
e ai giornalari . . .
lo sapevo che andava a finire così con Zirkzee….. Sarei meravigliato se non svanisce pure Raspa o Vaz…. Che DS incompetente!! Si è fatto prendere di nuovo in giro come successo quest’estate con F. Silva, Rios, Sancho….
Speriamo bene, che Dio ce la mandi buona!!
Lucca mi piace più di Raspa, ha un fisico imponente e può diventare davvero forte con GASP
e meno male che per f.silva e sancho è stato preso in giro.
Con l”esclusione del Camerun e il rientro deile punte invece di sbloccarsi la questione si chiude definitivamente
ma annate a f
Lucca una gran pippa simile a Dobik e Ferguson come attaccante,Zirkè non si prende più? 4 milioni di euro per Raspadori? Massara sei un incompetente società allo sbando continua a rinnovare contratti milionari a buoni giocatori. ridicoli
Per settimane “l’eliminazione del Camerun dalla Coppa d’Africa permetterà il ritorno alla base di Mbeumo e libererà la partenza di Zirkzee”.
Ieri sera intorno alle 22 il Camerun viene eliminato. Manco 12 ore dopo: “Zirkzee resta a Manchester”.
…mi state prendendo per il c***?
Basta si no forse, non sapete un caxxo
Vaz più Lucca.
a sto punto ce metto Arena al centro dell’attacco.
e se Zirkzee non arriva, le dimissioni di Massara devono andare di pari passo all’annuncio del mancato arrivo dell’olandese. perché non si può sentire quel nome per due mesi e poi arrivare ad un NO
Allora sicuramente zirkzee andava chiuso ad inizio mercato per non trovarsi in questa situazione adesso con il cambio di allenatore, cmq sarebbero sui 40 ml più o meno tra cartellino e bonus se non si arrivasse a lui quei soldi sono il prezzo di lookman io un pensierino lo farei
certo andava chiuso, se pero quegli altri ti dicono spetta n’attimo, tu che fai?
Mi tengo Ferguson e Dovbyk a questo punto…
mamma mia…sempre giocatori giovani da spezzare….mica siamo il genoa noi su!
zirkzee….lo immaginavo che sarebbe andata a finire cosi’..che delusione sta societa’, ogni volta la stessa storia
Anche oggi tanto fumo e niente arrosto. Spero solo che non arrivi Lucca , scaricato da mister parrucchino dopo solo 6 mesi.
Mo possiamo stare più sereni per il quarto posto
Povera Roma mia, sempre sotto botta!!!
Certo che se Zirkzee non viene ceduto, e se hanno valutato Vaz idoneo, va benissimo. Anche se non è una pippa, non mi fa felice Lucca
Niente affari con il Napoli! Non gli vogliamo certo risolvere un problema. Luccami sa tanto di mela marcia.
Buongiorno. Confermo al 100% la richiesta della Roma per Vaz.
Non ho mai visto qualcosa di “definitivo” nel calcio-mercato, MAI!
Il M.U. sta aspettando il parere del nuovo allenatore, e soprattutto il ritorno degli africani.
Ma quando c’è da sparare ormai Donald fa scuola…!
e te pareva
ora restiamo con raspadori che è uno scarto dell’ateltico e uno sconosciuto per l’attacco
chi credo che Gasp si incavola di brutto
Dipende cosa farà stasera Diallo con la Costa D’Africa
i giornalai dovrebbero ricordarsi della memoria questa sconosciuta a sto punto, in una lista de nomi, fatta da massara poi, tra cui Lucca zirkzee Fabio silva, il mister preferisce Zirkzee…e come farebbe a torna de moda Lucca!!! Poi lo utd nn ha bloccato nulla..st estate hanno investito una barca de milioni davanti con sesko mbeumo e cunha adesso vogliono monetizzare vedi hojlund e appunto l olandese..semmai è solo un problema de formula per il pagamento
vaz non sapevo neanche esistesse ma se è davvero così promettente bisogna andare senza indugi. Anche se fallisce l’investimento non lo perdi e se per caso esplode una punta la puoi rivendere anche a cento milioni e a quel punto si che ti fai la squadra
se al microfono di dazn Massara ti dice che al momento non ci sono contatti con il Manchester che altro ti serve per capire che lì non devi scrivere più niente? bah
Lucca è la brutta copia sia di Ferguson che di Dobvik
facciamo uno scambio holioud dovbyk
Senza accusare nessuno, faccio solo una piccola riflessione: Ogni santo giorno esce un articolo diverso che riporta notizie riguardanti il mercato. Il punto è:- “Durante la Conferenza Stampa di ieri, Gasperini ha dichiarato che non parla con nessuno” La Società non rilascia alcuna informazione. Ranieri idem e Massara rilascia alcune dichiarazioni solo all’inizio di ogni partita (cestellinando ogni parola) Da dove fuoriescono tutte ste notizie? Qui son due le cose: O sono i “procuratori” che parlano a favore dei loro assistiti, oppure sono “notizie completamente inventate” (come dichiarato dallo stesso Mister). Quel che infastidisce è il malumore che creano nella tifoseria c’è Basta farsi un giretto per i social per rendersene conto:- “Massara incompetente, Americani stracciones, giocatori strapagati o bidoni… e via dicendo. Premettendo il fatto che non prendo le difese di nessuno, Però a sto punto una domanda sorge spontanea: Il modo in cui si divulgano certe notizie al solo scopo di acchiappare click e consensi si può definire:- “corretta informazione?” Per me NO! Per quel che riguarda l’articolo in questione, prima di esprimere qualche giudizio, meglio attendere qualche info in piu’ non si sa mai Ieri per Zirkee era fatta, oggi si allontana… (domani arriva a Trigoria) 🙃😉
Buongiorno
Ma siete sicuri che la colpa sia del nostro DS?
Andateci Voi a fare la spesa con due bucce di banana…voi grandi DS da tastiera che non riuscite a capire che se vai ad acquistare qualcuno…qualcuno te lo deve vendere e se te lo vende pone le sue condizioni!
Vendita e acquisto si fanno in due non è come andare a comprare l’insalata al supermercato !
Basta non se ne può più di leggere che Massarà non va bene non è capace non fare nulla…tanto sono convinto che a voi non starebbe bene nessuno se non fa quello che pensate voi!
Lasciatelo lavorare!
Forza Roma!
Ferguson a Lucca gli dà 6 giri…. Per favore no
perche avete letto l’articolo e commentate se la fonte è il corriere della sera?
ecco qua’,come al solito dopo vari proclami,Zirze vicino,Zirze ad un passo dalla Roma,Zirze ormai giallorosso, puntualmente ,come per il mercato estivo,arriva la doccia fredda! abbiamo finito il caviale,ma non preocupatevi abbiamo il tonno in scatola!Mi immagino,la faccia e il fegato di Gasperini….
Allora se veramente fosse possibile prendere Robinio Vaz in qualche modo, anche con un prestito oneroso con obbligo di acquisto (provarci offrendo €2M per il prestito più €24M per l’obbligo ed altri €4M di bonus e non penso l’ingaggio sia un problema visto che ora prende sui €400mila netti a stagione quindi un contratto da €1.5M netti più bonus a salire sui €500mila, potrebbe bastare anche dandoli un buon bonus alla firma), posso dire fare uno sforzo per un talento come questo qua, qui ne vale veramente la pena!
Lasciamo perdere Rasp ma anche Zirkzee, questo è un talento e sarebbe un innesto di tutt’altra categoria anche se per ambientamento toccherebbe ovviamente darli un po’ di tempo. Ha ancora diverse cose su cui deve indubbiamente lavorare (deve migliorare con il sinistro decisamente ed ovviamente abituarsi ad un calcio molto più impegnativo a livello di tattica e con difese più arrocate), ma qui per la prima volta che ci vedo accostati ad uno dal potenziale da A+++!
Questo ha le potenzialità di diventare un TOP, un campione per davvero, almeno che non abbia problemi caratteriali ma il talento, le doti atletiche ed il potenziale elevato, le cose essenziali ce l’ha.
Io rivaluterei Massara tantissimo se riuscisse veramente nell’impresa di firmare Vaz perché francamente in estate lo vedo come obiettivo concreto per una BIG d’Europa e quindi per noi off limits! Se c’è la possibilità di prenderlo ora, lo sforzo lo farei su di Vaz e rinuncerei anche a sia il Rasp e Zirkzee, perché qui si parla di uno dei migliori talenti in ascesa del continente!
