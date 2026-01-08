Gasperini vede Friedkin: mercato e presenza, ecco le richieste del tecnico alla proprietà

È andato in scena ieri pomeriggio a Trigoria l’incontro tra Gian Piero Gasperini, Ryan Friedkin e il senior advisor Claudio Ranieri. Un confronto richiesto dal tecnico alla proprietà americana e che oggi viene raccontato con maggiori dettagli dai quotidiani.
Due, in sostanza, i punti sollevati da Gasperini. Il primo riguarda la lentezza del mercato invernale. Al tecnico era stato promesso un rinforzo immediato per fronteggiare l’emergenza offensiva, aggravata dagli stop di Pellegrini e Bailey e dal nuovo infortunio di Dovbyk, che resterà fermo per 2-3 settimane. A oggi, però, di nuovi innesti non c’è ancora traccia.
Il secondo tema è più profondo e riguarda la presenza della proprietà nella quotidianità del club. Gasperini è convinto che una maggiore vicinanza dei Friedkin alle dinamiche di Trigoria sia fondamentale per la crescita della Roma, soprattutto in una fase delicata come questa.
Ryan Friedkin ha accolto le rimostranze del tecnico con atteggiamento costruttivo, recependo il messaggio senza irrigidirsi. Il vicepresidente ha assicurato una presenza più assidua nella Capitale — non a caso resterà a Roma nelle prossime settimane — per seguire da vicino l’evoluzione del mercato. Sul fronte dei rinforzi, ha ribadito la volontà della proprietà di rendere la squadra più forte, ricordando però la necessità di muoversi nel rispetto dei vincoli imposti dal settlement agreement con la UEFA.
Dal confronto Gasperini è uscito più sereno: i Friedkin hanno ribadito la loro piena fiducia nel lavoro del mister, considerato intoccabile nel nuovo progetto giallorosso. Scongiurate ipotesi di dimissioni o rotture, così come scenari di allontanamento di Massara. I rapporti tra tecnico e ds restano tesi e non sono da escludere nuovi confronti accesi, ma l’obiettivo comune a Trigoria è uno solo: consegnare a Gasperini una Roma più competitiva al termine di questa sessione di mercato. Il tempo, però, resta la variabile che preoccupa di più l’allenatore.
Fonti: Il Tempo / Il Romanista / Gazzetta dello Sport / Corsport
E’ una proprieta’ che non riesce a capire deve dare potere a Ranieri come Presidente in loco. Fare i Presidenti 2 volte l’anno e’ inaccettabile, non venire a Roma ci puo’ stare, ma allora che fa’ Ranieri nella societa’ ? In 5 anni non hanno risolto questo problema, all’ Everton e al Cannes le altre societa’ come fanno ? In questo momento non si puo’ dare torto a Gasperini, se vuoi vincere devi prendere quello che dice lui se no se ne va’.
secondo me quella che Gasp ha chiesto più presenza dei presidenti mi sembra una sciocchezza.. ci sono altre figure che di calcio ne capiscono molto più di loro, tipo Massara e Ranieri come dici tu.. non credo che Rayan e Dan spostino i risultati sportivi se stanno a Roma o negli USA: spostano molto di più quando mettendo a disposizione i fondi e non il loro tempo
– Gasperini intoccabile: scongiurate dimissioni o rotture; (Un colpo al cerchio).
– i rapporti tra tecnico e ds restano tesi e non sono da escludere nuovi confronti accesi; (Un colpo alla botte)
– l’obiettivo rimane consegnare una Roma più competitiva al termine di questa sessione di mercato; (Un colpo al cerchio)
– Il tempo, però, resta la variabile che preoccupa di più l’allenatore”. (Un colpo alla botte).
Ed infatti, la Roma non è quarta, ma è quarta; è quinta ma è come se fosse quarta. L’organico è lacunoso, ma bisogna integrarlo in ruoli fondamentali.
I risultati sono confortanti ma 7 sconfitte in un girone sono troppe.
Viviamo immersi in dissonanze cognitive 🙂
Tutti con l orecchio appoggiato alla porta.
Cerco di capire ma sono basito.
Allora sul primo punto ci credo, è sicuramento stato un argomento trattato perché è fondamentale la rapidità e il rinforzo immediato della squadra.
Sul secondo punto ho difficoltà a crederci :
1) Come proprietario non accetterei mai un “diktat” che mi impone dove e quando devo stare, è una mia prerogativa imprenditoriale.
2 ) Nel 2026 non è più fondamentale la presenza fisica ma ci si può tranquillamente confrontare con “n” mezzi on line in qualsiasi momento.
” Sul fronte dei rinforzi, ha ribadito la volontà della proprietà di rendere la squadra più forte, ricordando però la necessità di muoversi nel rispetto dei vincoli imposti dal settlement agreement con la UEFA.” Frase dedotta dall’autore che riassume il concetto che la Roma è detto alla romana, ‘vojo ma nun posso’…..e comunque Gasperini prima non l’aveva ben chiaro?
Il mister se la prende con Massara perchè forse non è ora e non è stato ad agosto capace a vendere per acquistare? Speriamo di prendere sti bendetti rinforzi e che lo siano davvero…Forza Roma!!!
E’ evidente che non è una questione personale, ma semplicemente professionale.
Certi problemi erano ben chiari da Agosto, ma da ottobre/novembre, dovevi iniziare a lavoraci su.
E sia chiaro, secondo me ha fatto un ottimo mercato, perché gli acquisti sono tutti di livello, il fatto, è, semmai, che Massara non ha capito che doveva presentare già un paio di acquisti il 3 gennaio.
Sono già previsti nuovi confronti accesi,datemi un paio di numeri che me li gioco!
ma perché i giornalisti di Roma e non devono fare un racconto sempre catastrofico su dinamiche lavorative che riguardano la Roma mi pare che Conte al Napoli non ci è andato leggero con le sue dichiarazioni eppure non è successo niente ho sbaglio
