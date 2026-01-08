Gasperini vede Friedkin: mercato e presenza, ecco le richieste del tecnico alla proprietà

È andato in scena ieri pomeriggio a Trigoria l’incontro tra Gian Piero Gasperini, Ryan Friedkin e il senior advisor Claudio Ranieri. Un confronto richiesto dal tecnico alla proprietà americana e che oggi viene raccontato con maggiori dettagli dai quotidiani.

Due, in sostanza, i punti sollevati da Gasperini. Il primo riguarda la lentezza del mercato invernale. Al tecnico era stato promesso un rinforzo immediato per fronteggiare l’emergenza offensiva, aggravata dagli stop di Pellegrini e Bailey e dal nuovo infortunio di Dovbyk, che resterà fermo per 2-3 settimane. A oggi, però, di nuovi innesti non c’è ancora traccia.

Il secondo tema è più profondo e riguarda la presenza della proprietà nella quotidianità del club. Gasperini è convinto che una maggiore vicinanza dei Friedkin alle dinamiche di Trigoria sia fondamentale per la crescita della Roma, soprattutto in una fase delicata come questa.

Ryan Friedkin ha accolto le rimostranze del tecnico con atteggiamento costruttivo, recependo il messaggio senza irrigidirsi. Il vicepresidente ha assicurato una presenza più assidua nella Capitale — non a caso resterà a Roma nelle prossime settimane — per seguire da vicino l’evoluzione del mercato. Sul fronte dei rinforzi, ha ribadito la volontà della proprietà di rendere la squadra più forte, ricordando però la necessità di muoversi nel rispetto dei vincoli imposti dal settlement agreement con la UEFA.

Dal confronto Gasperini è uscito più sereno: i Friedkin hanno ribadito la loro piena fiducia nel lavoro del mister, considerato intoccabile nel nuovo progetto giallorosso. Scongiurate ipotesi di dimissioni o rotture, così come scenari di allontanamento di Massara. I rapporti tra tecnico e ds restano tesi e non sono da escludere nuovi confronti accesi, ma l’obiettivo comune a Trigoria è uno solo: consegnare a Gasperini una Roma più competitiva al termine di questa sessione di mercato. Il tempo, però, resta la variabile che preoccupa di più l’allenatore.

Fonti: Il Tempo / Il Romanista / Gazzetta dello Sport / Corsport