Raspadori, Massara alza l’offerta: il sì è più vicino

La Roma accelera su Giacomo Raspadori. Dopo i mugugni di Gian Piero Gasperini e il faccia a faccia andato in scena ieri tra il tecnico e la proprietà americana, a Trigoria è scattata la decisione di spingere sull’attaccante dell’Atletico Madrid.

Frederic Massara, assente all’incontro con i Friedkin, si è infatti diretto a Milano per incontrare gli agenti del calciatore e presentare una proposta rivista al rialzo, studiata per andare incontro alle richieste di Raspadori. Non solo sul piano economico: il ds giallorosso ha voluto soprattutto rassicurare il giocatore sul suo ruolo all’interno del progetto tecnico di Gasperini.

Il messaggio è stato chiaro: il prestito non sarà una parentesi. La Roma ha tutta l’intenzione di trasformare l’operazione in un acquisto a titolo definitivo, anche alla luce della necessità di ricostruire profondamente il reparto offensivo in vista della prossima stagione, con diversi giocatori destinati a salutare a fine stagione.

Rilanci e garanzie che sembrano aver prodotto l’effetto sperato, con il sì di Raspadori ora più vicino. Questa sera l’Atletico Madrid sarà impegnato nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Real: in caso di eliminazione, potrebbero arrivare novità decisive sul futuro dell’ex Napoli. Dopo il rilancio di ieri, la Roma sente di aver rimesso la freccia.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corsport / Il Romanista