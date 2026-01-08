Raspadori, Massara alza l’offerta: il sì è più vicino

La Roma accelera su Giacomo Raspadori. Dopo i mugugni di Gian Piero Gasperini e il faccia a faccia andato in scena ieri tra il tecnico e la proprietà americana, a Trigoria è scattata la decisione di spingere sull’attaccante dell’Atletico Madrid.
Frederic Massara, assente all’incontro con i Friedkin, si è infatti diretto a Milano per incontrare gli agenti del calciatore e presentare una proposta rivista al rialzo, studiata per andare incontro alle richieste di Raspadori. Non solo sul piano economico: il ds giallorosso ha voluto soprattutto rassicurare il giocatore sul suo ruolo all’interno del progetto tecnico di Gasperini.
Il messaggio è stato chiaro: il prestito non sarà una parentesi. La Roma ha tutta l’intenzione di trasformare l’operazione in un acquisto a titolo definitivo, anche alla luce della necessità di ricostruire profondamente il reparto offensivo in vista della prossima stagione, con diversi giocatori destinati a salutare a fine stagione.
Rilanci e garanzie che sembrano aver prodotto l’effetto sperato, con il sì di Raspadori ora più vicino. Questa sera l’Atletico Madrid sarà impegnato nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Real: in caso di eliminazione, potrebbero arrivare novità decisive sul futuro dell’ex Napoli. Dopo il rilancio di ieri, la Roma sente di aver rimesso la freccia.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Corsport / Il Romanista
E in tutta questa sceneggiata quali sono invece le garanzie che ci da Raspadori? Ha messo nero su bianco che farà 20 gol a stagione? Perché questo siparietto ipocrita sugli amletici dubbi di Raspadori ha stancato, se le sue prestazioni saranno all’altezza la sua conferma è in cassaforte di che si preoccupa, ma se verrà a Roma per cambiare aria è doveroso che faccia la fine di tanti, o è proprio questa la sua reale preoccupazione?
Gasp ha indicato Raspadori come giocatore con quelle caratteristiche e queste sono il perno su cui si basa la richiesta dell’allenatore poi se Massara non riesce a trovarne altri uguali è un discorso diverso.
Resta il fatto che questo atteggiamento di presunzione per venire a Roma “blindato” a prescindere da quello che farà sinceramente mi fa già girare le @@.
Gladio……Raspadori non è Soule’ che volle fortissimamente la Roma.
Già si parte con il piede sbagliato con questo qua. Anzi, fossi io non lo prenderei proprio
è pure vero che gasp voleva sancho e Silva ,due sole incredibili, è pure vero che ha trasformato retegui in un bomber
Pure Lookman prima di arrivare all’Atalanta era talmente peggio di Raspadori che ha fatto il giro tra Lipsia, Fulham e tanti altri club senza mai trovare fortuna..
Conoscendo il modus operandi di Sartori dubito fortemente che a Bergamo scegliesse lui i giocatori. Se lo vuol fare a Roma, potrebbe diventare un problema.
Speriamo che sia utile davvero.
Gasperini ha dimostrato di saper valorizzare alcuni calciatori, ma all’Atalanta ha anche preteso calciatori che poi non ha mai fatto giocare; cosa che ha rappresentato motivo di attrito con Sartori.
Se sono garanzie di riscatto è già comprensibile, se parliamo di aumento dell’ offerta economica (maggiorando gli ipotetici 3,8 milioni più bonus dei quali di chiacchiera) già eccessiva no… Presto sapremo. Altra pseudo notizia (sempre tutta da verificare) che circola e che non mi piace per niente è il probabile rinnovo sino al 2030 di Mancini e Cristante… i due (a intermittenza considerati bidoni e fenomeni) compiono rispettivamente 30 e 31 anni nell’ arco del 2026!!! Che senso ha rinnovare poi per ulteriori 4 anni (sino a quando ne avranno quindi 34 e 35) due buoni normali giocatori?!?! Il grande assente nel nostro universo giallorosso è sempre lo stesso: l’equilibrio.
Anche in questo caso vedremo formule, durate e ingaggi reali…
Speriamo bene…
L’amico cerca soldi e posto (da titolare) a tempo indeterminato.
Il fascino del posto fisso 🤣
Mia madre avrebbe detto : a bello, questo è quello che passa il convento.
Se si è mosso personalmente Massara allora siamo sicuri del successo dell’operazione Raspadori (o… no?).
Ma tu dimme se, che so, 1 o 2 anni fa, avremmo pensato di restare appesi ad una semifinale, andata male, della supercoppa spagnola per avere un giocatore come…Raspadori.
Di certo questa telenovela lo carica di responsabilità pesanti…ma, per mettersi in questa potenziale condizione difficile, ha fatto tutto da solo (col suo agente).
Se la semifinale ė Real-Atletico non solo due anni ma direi sempre, pensa che l’Inter ha dovuto aspettare i comodi di Cancelo che poi ha preferito il Barcellona.
La serie A è una nobile decaduta e l’ASR è pure dietro.
Humiltè humiltè cit.
la fretta non porta mai bene, un acquisto che non ci fa fare un salto di qualità. vedere sancho, l’ossessione di questa estate: 0 assist e 0 gol
Ho letto cose interessanti, in effetti la storia recente dell’Atalanta certifica che il Gasp sa scegliere i giocatori su cui puntare. O meglio spesso ci azzecca anche con quelli che non hanno fatto bene altrove. Raspadori se è una sua prima scelta va preso.
Per la prima punta non saprei. A me piace da matti Ferguson e ora che si è sbloccato, io credo definitivamente, viaggia con media gol e assist da giocatore vero, se non da ottimo centroavanti. Ha 21 anni, è bene ricordarlo. Il riscatto si aggira sui 35M, con questa cifra di prime punte così giovani e promettenti mi sa che non se ne trovano tante. DS più informati del sottoscritto magari tireranno fuori nomi a raffica, ma intanto Ferguson è già qui, si sta adattando e se risolve definitivamente il recupero dall’infortunio alla caviglia, allora, potrebbe essere riscattato.
Per il resto direi di risparmiare sugli ingaggi pesanti vari.
3 anni fa fu annunciato in pompa magna nientemeno che l’arrivo di Lukaku, non un Raspadori qualsiasi, con tanto di arrivo sull’ aereo guidato da Dan Friedkin e folla osannante a Ciampino. Ebbene a fine campionato arrivammo 6°.
Quindi, chi arriva arriva, sopratutto se poi si chiama Raspadori, quello che mi interessa invece è non rimanere senza Champions League per il 6°anno di seguito.
Concordo. La qualificazione in CL è la priorità, abbiamo due strade tra Europa League e Campionato. Ranieri e Gasperini hanno deciso di provare attraverso le due competizioni. Per farlo serve una rosa più ampia dell’attuale, non il Lukaku di turno, ma probabilmente buoni inserimenti voluti dal mister. io mi sarei buttato anche su Palestra, ora o mai più, visto come lievitano i cartellini…
tutto sto casino per un giocatore normalissimo,dai numeri normalissimi, dal comportamento pessimo nei nostri confronti. io sto Raspadori assolutamente necessario non ce lo vedo. ci servono dei rinforzi, assolutamente.
ma se con Zirkzee posso capire… con questo normalissimo giocatore no. perché È un normalissimo giocatore. solo noi famo ste boiate , non c’è niente da fa.
Daje, chiunque sia è il benvenuto. Che non ci siano soldi rimane un dato di fatto, tuttavia non si può puntare alla Cl senza rinforzi. Gasperini in alcune sconfitte, avrà delle colpe ma non può fare miracoli💛❤️
Capirai che gioia. Per me può stare dove sta.
Ci siamo, raspadori, zirkzee e un esterno sinistro.
Tranne elshaarawi, per ora, tutto il resto ceduti.
A giugno rivoluzione anche negli altri reparti.
Amo Gasperini, oggi più di prima!!!
Questo, se arriva, deve arare il campo perché per ora si sta ponendo proprio male…
Ora tocca pure andare a pregare sto giocatorino…come ci siamo ridotti. Ma cosa ha fatto questo nella sua carriera?! Stai bene a Madrid!
se questo è il ns calciomercato nn abbiamo molte speranze. mi chiedo raspadori a cosa serva? giocatore che nn aumenta né le capacità finalizzative né innalza la tecnica. non sembra poi avere tutta qsta voglia di vestire i ns colori, dove è stato ha fatto solo panca, tanta panca. per me non vale più di 12 /13 mln. piuttosto vedrei bene lookman sono qsti i giocatori che ti fanno migliorare….e poi ci serve un terzino sinistro, last minutes perchè no goenses che conosce bene il gasp?! perchè nn cercare un giovane di prospettiva in fase offensiva. spiace ma qste strategie di mercato proprio nn le capisco e non mi è chiaro se è il gasp che si ostina o sia massara, spero solo che invece si stiano muovendo sottotraccia per altri acquisti
Io mi domando perché o napule, che ha speso 230 mln di euro sul mercato , che vince gli scontri diretti , che vince la Supercoppa italiana , spacciandola per la Coppa del Mondo ( invece a Conference è na coppetta sii, robetta, serie C) non riesce a battere, in casa, il Verona ultimo in classifica?
Ah già o rigore …o gol annullato…gne gne.
Però a Roma napule tutto ok…tutto a posto.
…e io aggiungo caro GAETANO che pure durante e dopo un limpido DUE a ZERO a LECCE, PRIVI di 9 titolari/semititolari contro una squadra che (con la giusta dose di fortuna certo) aveva imposto un pareggio allo Juve Stadium pochi giorni prima, il 90% di commenti di tifosi e media riuniti è di un tragico disfattismo e critica a mitraglia ad altezza d’uomo.
Oggi è il giorno dell’accelerata, domani quello della frenata. Così ci salta la frizione (a noi tifosi).
ma siamo sicuri che un panchinaro di Napoli e Atletico ci serva per arrivare quarti? speriamo…
i RILANCI….contano…..e come se contano…..
una follia pagare tutti sti soldi per un giocatore normale che non puo’ fare il titolare nella Roma
un buon giocatore che chiede quasi 4 milioni di ingaggio, solo la Roma continua a dare tutti questi soldi a giocatori sopravvalutati
