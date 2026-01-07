FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 7 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Dovbyk si ferma ancora: lo stop blocca la cessione

Ennesimo stop per Dovbyk: uscito al 90′ contro il Lecce per un problema all’adduttore sinistro dopo appena mezz’ora in campo (e un gol). Gli esami stabiliranno l’entità dell’infortunio che rischia di modificare lo scenario mercato con la Roma che stava provando a cederlo. (Il Tempo)

Ore 8:40 – Le pagelle dei giornali: Cristante migliore in campo

La Roma archivia Bergamo con una vittoria a Lecce. Cristante il migliore con 7,00 di media: “Importanza da trequartista, sempre al posto giusto con idee e velocità” (Gazzetta). Bene Ferguson (6,71): “Girata da purosangue, accende la luce” (Romanista). Celik confermato certezza (6,57) anche a sinistra per il debutto di Ghilardi (6,21). Insufficiente Koné (5,71), il peggiore. Gasperini promosso: 6,78 di media.

IN AGGIORNAMENTO…