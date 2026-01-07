FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 7 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Dovbyk si ferma ancora: lo stop blocca la cessione
Ennesimo stop per Dovbyk: uscito al 90′ contro il Lecce per un problema all’adduttore sinistro dopo appena mezz’ora in campo (e un gol). Gli esami stabiliranno l’entità dell’infortunio che rischia di modificare lo scenario mercato con la Roma che stava provando a cederlo. (Il Tempo)
Ore 8:40 – Le pagelle dei giornali: Cristante migliore in campo
La Roma archivia Bergamo con una vittoria a Lecce. Cristante il migliore con 7,00 di media: “Importanza da trequartista, sempre al posto giusto con idee e velocità” (Gazzetta). Bene Ferguson (6,71): “Girata da purosangue, accende la luce” (Romanista). Celik confermato certezza (6,57) anche a sinistra per il debutto di Ghilardi (6,21). Insufficiente Koné (5,71), il peggiore. Gasperini promosso: 6,78 di media.
il migliore per distacco Celik
Fergusson, non é un campione ma è sicuramente un buon attaccante, nelle ultime partite arrivano più palle in area e lui fa più gol. Il problema della Roma sono i cross al centro dell´area. Soule deve giocare in maniera più funzionale per la squadra (come ha fatto Dybala ieri), a sinistra abbiamo bisogno di un ala perché Tsimikas non è neanche all´altezza per la Conference league e davanti a sinistra sarebbe bello avere un grande attaccante al quale El Sharawi puó fare da riserva
dovbik non si può cedere anche infortunato facendo un piccolo sconta?😆😆😆
