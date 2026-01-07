LIVE! Raspadori-Roma, parti più vicine dopo l’incontro di oggi tra Massara e gli agenti dell’attaccante (AGGIORNAMENTI)

Aggiornamento ore 21:10 – Raspadori-Roma molto più vicine

Secondo quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, dopo l’incontro di oggi tra Massara e gli agenti di Raspadori le parti sarebbero “sensibilmente più vicine” all’accordo. Cresce dunque l’ottimismo.

Aggiornamento ore 19:30 – Raspadori, filtra ottimismo

Ricky Massara ha incontrato gli agenti di Jack Raspadori e filtra un pizzico di ottimismo in più sul possibile accordo. L’incontro però non è stato risolutivo e l’affare non è ancora chiuso. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Aggiornamento ore 14:40 – Massara a Milano per Raspadori

Ore febbrili in casa Roma sul fronte mercato. Mentre a Trigoria andrà in scena un confronto tra Gasperini e la proprietà americana, il ds Massara si muove per sbloccare le operazioni in entrata e in uscita. Il direttore sportivo, riferisce Tele Radio Stereo, in queste ore si troverebbe a Milano, centro nevralgico del mercato, per lavorare all’affare Raspadori. Sono attese novità a breve.

Ore 10:00 – Massara all’estero nelle prossime ore (VIDEO)

Giornata cruciale a Trigoria sul fronte mercato. Come riportato da Matteo Moretto, il direttore sportivo Massara nelle prossime ore partirà per l’estero, con l’obiettivo di sbloccare diverse trattative ancora ferme e dare finalmente concretezza alle promesse fatte a Gasperini.

Le prossime ore saranno decisive per capire se dal vertice di oggi uscirà una svolta reale o se la Roma continuerà a muoversi a rilento in una fase della stagione che non ammette ulteriori ritardi. Il tempo stringe, e a Trigoria lo sanno tutti.





