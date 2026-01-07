LIVE! Raspadori-Roma, parti più vicine dopo l’incontro di oggi tra Massara e gli agenti dell’attaccante (AGGIORNAMENTI)

Aggiornamento ore 21:10 – Raspadori-Roma molto più vicine
Secondo quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, dopo l’incontro di oggi tra Massara e gli agenti di Raspadori le parti sarebbero “sensibilmente più vicine” all’accordo. Cresce dunque l’ottimismo.
Aggiornamento ore 19:30 – Raspadori, filtra ottimismo
Ricky Massara ha incontrato gli agenti di Jack Raspadori e filtra un pizzico di ottimismo in più sul possibile accordo. L’incontro però non è stato risolutivo e l’affare non è ancora chiuso. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.
Aggiornamento ore 14:40 – Massara a Milano per Raspadori
Ore febbrili in casa Roma sul fronte mercato. Mentre a Trigoria andrà in scena un confronto tra Gasperini e la proprietà americana, il ds Massara si muove per sbloccare le operazioni in entrata e in uscita. Il direttore sportivo, riferisce Tele Radio Stereo, in queste ore si troverebbe a Milano, centro nevralgico del mercato, per lavorare all’affare Raspadori. Sono attese novità a breve.
Ore 10:00 – Massara all’estero nelle prossime ore (VIDEO)
Giornata cruciale a Trigoria sul fronte mercato. Come riportato da Matteo Moretto, il direttore sportivo Massara nelle prossime ore partirà per l’estero, con l’obiettivo di sbloccare diverse trattative ancora ferme e dare finalmente concretezza alle promesse fatte a Gasperini.
Le prossime ore saranno decisive per capire se dal vertice di oggi uscirà una svolta reale o se la Roma continuerà a muoversi a rilento in una fase della stagione che non ammette ulteriori ritardi. Il tempo stringe, e a Trigoria lo sanno tutti.
LEGGI ANCHE – Furia Gasperini: nervi tesi con Massara, oggi il faccia a faccia con Friedkin
Redazione GR.net
Una piccola osservazione: perché non è partito sabato o domenica?
A meno che tu non sia primo in classifica, un DS non può stare allo stadio quando ci sono palesi esigenze di mercato.
Gasp ha ragione a chiedere rinforzi, ma poi bisogna fare attenzione anche a chi vuole, e capire bene la cosa. Parliamoci chiaro, anche Mou, aveva chiesto Abraham, e poi l’ha scaricato – e anche qui in molti avevano dato la colpa a Thiago Pinto.
Poi, però, ci dimentichiamo che Ghilardi l’ha voluto il mister, così come voleva Sancho: meno male che non è venuto, visto che ad oggi, ha giocato qualcosa come 120 minuti. E a quel punto la colpa di chi sarebbe stata?
Ecco, spero che non si faccia lo stesso errore con Raspadori, giocatore mediocre. Meglio puntare un giovane come Tel, che un usato insicuro come l’ex sassuolo, che nella sua migliore stagione, ha segnato 10 goal.
Anche Zirkzee…completerebbe l’attacco, ma non lo migliorerebbe: più bravo a giocare di sponda, meno sottoporta. I numeri parlano per lui.
Invece, cercherei di riscattare Ferguson
Tifoso Giallorosso, vai tu ….fai contemporaneamente allenatore e DS….facciamo prima
Raspadori è un giocatore funzionale e che conosce bene il campionato italiano, non è così diverso da Retegui. La Roma deve prendere giocatori pronti (non giovani promesse che con parlano la lingua e non conoscono il campionato) e non sono tante le squadre che ti danno un attaccante pronto a gennaio in prestito con obbligo condizionato alla Champions.
Ferguson non vale più di 15..il riscatto è a 35 vedi tu ed inoltre ha un ingaggio significativo e non proporzionale al suo attuale valore
TifosoGiallorosso, sono d’accordo su tutto ma se Massara oggi deve incontrare la proprietà insieme a Gasperini non poteva partire sabato o domenica.
Non dimentichiamoci che nelle trattative si è minimo in due a contrapporsi e quindi bisogna vedere anche la disponibilità della controparte.
Vedo che continuiamo a credere alle favole destabilizzanti… promesse fatte a Gasperini, trattative in standby, carenze della rosa…
Massara non può aver promesso nulla a Gasperini semplicemente perché non ne ha il potere (e nemmeno la necessità); le trattative in standby spesso sono pura fantasia; le rose di tutte le squadre hanno carenze e la nostra non fa eccezione ma non fa così schifo come ora si vuole nuovamente fare credere (ricapitoliamo: con Mou era peggio del Bodo e del Sassuolo a suo dire; con DDR una rosa molto forte e lui era inadeguato; con juric una banda di pippe; con Ranieri di nuovo una rosa molto forte; ora con Gasp di nuovo tutte pippe con lui che predica nel deserto). L’ambizione di Gasp (posto che sia reale il suo malcontento…presto sapremo) mi sta bene sino a quando la rosa viene usata e sfruttata al meglio. Sino ad ora Gasp non l’ ha fatto dato che abbiamo buttato moltissimi punti per l’immotivata fissazione per il falso nove. Dovbick e Ferguson non sono poca roba come si vuole fare credere (in particolare secondo me lo terrei stretto…).
Forza Roma
@TifosoGiallorosso ma che deve venire a chiederlo a te come dovrebbe lavorare? Ma falla finita e pensa a tifare.
Magari perché Massara non ha avuto ancora l’ ok ad investire e probabilmente oggi la proprietà gli confermerà di andare a chiudere le operazioni dopo il silenzio di ieri di Gasperini.
Gli unici due giocatori arrivati che ha espressamente richiesto Gasperini sono Wesley e Fergusson. In quanto a Massara ma se non ha il via libera da Friedkin con i mandati di pagamento, ma i soldi per i giocatori li deve tirare fuori lui di tasca sua?
Dove deve stare, fuori dalla porta di un ufficio vuoto? Non ci sono altri mezzi di comunicazione a disposizione nel 2026 che volare a Madrid e fare anticamera per parlare col DS locale (che magari va allo stadio)?
Secondo me la.Roma società dovrebbe prendere coscienza che per arrivare a giocatori forti ci vogliono diversi soldi.
Quindi, bisogna diversificare il mercato ed investire su buoni/ottimi talent scout.
Per.esempio, ogni estate la Roma prende giocatori fracichi, sarebbe meglio al loro posto, prendere giocatori sui 22 anni, future /magari buoni con contratto di acquisto di diritto.
quindi, dipende il budget che si ha, si farà qualche colpo a.contratto scaduto, qualche comprato e qualche con diritto di riscatto.
Vorrei dire una cosa su Massara. secondo me lui sta seguendo piste di calciatori che vorrebbe Gasp, quindi cerca di assecondarlo.
Lui ci prova, però nn ha la bacchetta magica, e poi il mercato di gennaio nn è come quello d estate.
Bologna e Atalanta negli ultimi anni hanno comprato giocatori a 2 lire e venduto a 50.
ecco, la.Roma.si dovrebbe collocare in quel segmento di mercato.
Secondo me Gasperini non ha parlato per non dover parlare del giallo a Cristante, che non si è capito il perché, quando poi è in diffida, un caso strano come il gol a Bergamo, ma dai difendiamo il brand
siamo arrivati al punto che Massara deve partire quando consiglia Tifoso giallorosso. a questo punto stabilisci anche l’orario del volo e prenota il taxi. E ricordati di avvisare che Massara è in arrivo
Primo di tutto noi siamo tifosi della Roma quindi dovremmo sperare che la nostra squadra si rafforzi sempre, non prendere le parti di allenatore, DS o proprietà.
Massara deve partire quando è utile a concludere l’accordo, non per farci contenti. La polemica sulla data della partenza è assolutamente inutile, mentre preoccupano le tensioni con Gasperini (che non possiamo assolutamente perdere perché non verrebbe nessuno di uguale valore dopo di lui).
Detto questo vorrei rispondere a @Fabio1974
Dovbik e Fregusson sono attaccanti per una squadra da Europa League. Scompaiono quando affrontiamo le prime otto squadre del campionato (come altri giocatori della rosa).
Se vogliamo restare in EL possiamo tenerceli.
Se vogliamo arrivare in Champions servono altri attaccanti.
Quindi la proprietà (o Ranieri/Massara per loro) deve chiarire ai tifosi che garantiscono il sold out da 5 anni se vogliono andare in Champions o gli va bene la posizione attuale.
ma voi siete tifosi della Roma o della Lazio?
Perchè io voglio che la mia Roma si rafforzi, mi pare che voi siete del parere opposto. Ci sono evidenti, palesi, limiti di rosa: manca un centravanti, manca un’ala veloce, manca un centrocampista. Poi ci sono dei correttivi da fare, perché se sabato abbiamo giocato con due under 21 titolari, un problema, ci sarà anche dietro.
Il DS di una squadra che ha necessità di risolvere dei problemi di rosa dalla fine dello scorso mercato, deve lavorare al mercato, non stare due o tre giorni dietro la squadra in trasferta a Lecce. Non deve partire quando lo decido io, ma deve fare le trattative, anche perché c’è un allenatore leggermente arrabbiato proprio con il DS che voi tanto difendete – che, ricordo, ha consegnato una squadra monca al tecnico. E proprio perché il tecnico aveva già sollevato dei dubbi sulla rosa e su alcuni giocatori, il DS doveva farsi trovare pronto già a gennaio, e così non è stato.
C’era un budget di circa 25 milioni, stanziato per Sancho, che non è stato sfruttato – e quindi certamente a disposizione.
Quindi sì, il DS ha sbagliato.
E Gasp ha ragione ad arrabbiarsi.
Sono abbastanza sorpreso che ci siano tifosi della Roma che pensano che sia giusto temporeggiare in una situazione di crisi come questa. Stai a vedere che il problema è costituito da chi vuole una Roma più forte.
Son d accordo su Ferguson, perché Dovbik………….., non parlo sennò mi bloccano la chat, come già fatto con alcuni messaggi, per cui dubito anche per questo!
Caro Mardocheo 76, Ferguson è stato trattato come un gioco inutile dal Gasp che gli ha preferito Baldanzi falso nove. È già un miracolo che non abbia chiesto la fine del prestito. Ora ha fatto 5 gol e 1 assist in un mese. A 19 anni valeva 80M. Lasciamolo giocare…vale i 35M del riscatto.
Se Gasp fosse stato più umile, e lo avesse fatto giocare ed entrare in forma prima, non avremmo visto Baldanzi a centroavanti e forse avremmo avuto qualche punto in più.
come si fa a dire che è colpa di Gasperini se Ferguson sta entrando in forma adesso?
E’ tornato dalla nazionale gonfio come un abbacchio e non credo che glielo abbia ordinato lui.
Avrebbe preferito anche lui che si fosse allenato con impegno da subito e adesso che sta ingranando il falso nove non si vede più, falso nove che non mi ricordo Gasperini abbia mai usato prima.
Ricordiamoci che l’allenatore vede cose che noi non vediamo.
Tifoso Giallorosso tu, da tifoso della Roma, vuoi che la medesima si rinforzi però difendi a spada tratta sbandierandone la classe, la forza etc. Pellegrini ovvero un buon giocatore sempre titolare (quando sano) che finora ha fatto sfracelli. Io che non sono, seconde te, tifoso della Roma vorrei che la Roma si rinforzasse partendo, pensa un po’, dalla cessione di Pellegrini e pure di Dybala ed El Sharawi così come Baldanzi per rimpiazzarli con gente “giovane e pimpante” cit. Gasp. Mi fa piacere sapere che tu hai la contezza dei conti della Roma per cui sai che ci sono 25 m da spendere, però mi attanaglia il dubbio che qualora fosse stato così il mercato non sarebbe stato fermo.
Probabilmente perché i colpi che ha previsto non possono essere sbloccati a gennaio e servono più soldi per affondare. Per cui è stato necessario chiamare i Friedkin e avere il loro nulla hosta
Caro Vittorio, 21 anni, campionato nuovo, dopo una stagione a recuperare da un infortunio…Ferguson è forte e avergli preferito Baldanzi fuori ruolo è stato un errore. Potrebbe anche essere che all’inizio si sia allenato male, ma sia lui che Dovbik andavano trattati pubblicamente in modo diverso…
Forse non è chiara una roba fondamentale, l’allenatore chiede dei profili il ds li localizza e da un ventaglio di possibilità e poi se va a convergenza.
Pinto come Massara piano una barca de soldi per fare il lavoro che fanno. Er trucchetto de da la colpa all’allenatore non sta più in piedi. Riguardo a Mou te ricordo che lui aveva chiesto Xhaka e per la stessa cifra gli è stato comprato Shomurodov. Poi se se la volemo raccontà come ce pare…. Tuttapposter…
Non ho capito quali sono le diverse trattative ancora ferme.
Raspadori è l’unica papabile di chiusura.
Zirkzee è in standby almeno fino a fine Coppa Africa (e resta il nodo nuovo allenatore)
Poi c’è il difensore che è in Turchia (ma tanto tempo che lo prendi torna Ndicka)
Gudmunsson non è la prima scelta a quanto dicono vari comunicatori (e per carità Gasperini ne sa più di me).
Quindi queste “diverse” trattative quali sono?
In generale è tardi, e soprattutto i soldi quelli sono (o non sono)
Se poi Gasperini bofonchia per una questione di ambizione allora ce ne fossero.
Il tema che mi preme di più sono le cessioni, non si riesce a vendere e a liberare moneta.
Ed è da aggiungere che Gasperini non può non sapere che occorrano delle (previe) cessioni di pezzi “costosi” o scarsamente (e non solo da lui) utilizzati. Ammesso che sui “sacrificabili”, già ora a gennaio, abbia mantenuto le chiare indicazioni che aveva manifestato a agosto-settembre.
Ma questo dello sfoltimento sblocca-mercato, per quanto sia un compito finora rivelatosi arduo, a fortiori non depone bene per il tempismo dell’azione di Massara (Gaso non può certo venderli lui personalmente…)
Le “cessioni” è presto detto. La Roma in realtà, se andiamo a vedere bene, ha diversi giocatori con un mercato anche potenzialmente alto: Soule, Kone, Svilar, Ndicka, Wesley, tutti over 30 milioni comunque, mentre giocatori giovani come Rensch, Pisilli, Baldanzi e perfino Ziolkowski e Ghilardi, che pure hanno giocato poco, li piazzi appunto perché comunque giovani e di prospettiva. Chi non ha mercato (nel senso che monetizzeresti poco o nulla) sono i vari Dybala, Pellegrini, Cristante, Mancini, Hermoso, Dobvyk, Gollini, El Sharawy ecc. più che altro per l’età e al di là del rendimento e anche per problemi di ingaggio. Non so, decidi tu chi preferisci vendere e tutto sommato la scelta manco è così scarsa. Ad esempio, all’Atalanta uno come Pisilli lo avrebbero venduto a peso d’oro ma vuoi scommettere che se domani, poniamo, esce la notizia che Pisilli (che ad oggi è un signor nessuno e ha fatto qualche partita così e così quest’anno) lo vendi a 15 o magari a 18 milioni (cosa secondo me possibile, perché è pure un nazionale Under 21) scoppia l’insurrezione popolare? Capito come? Qui siamo tutti bravi, però poi vogliamo solo comprare, comprare, comprare… con una squadra coi buffi, di brutto, in FFP e senza vendere quelli che hanno mercato perché “ao’ ma che voi smantella’ a squadra?”. E il DS ovviamente è l’ultimo dei fessi, manco a dirlo.
ma basta con Raspadori per favore. adesso non esiste più il calcio senza Raspodori!
Infatti le cessioni sono il tema. Però se dici che Massara sta sbagliando vieni insultato… quella mezza calzetta de Castellanos a 30 fiskioni…boh
Massara vedi che devi fa. Ieri ho visto la panchina a nostra disposizione e mi sono venuti i brividi. Senza contare il fatto che alla prossima abbiamo solo Kone e Pisilli a centrocampo con cristante squalificato contro il Lecce, Romano dato allo Spezia in prestito e Dobvik che si è rispaccato
Avevamo fuori nove calciatori…
si però sta storia che ci mancano i giocatori anche no,ieri giocavamo contro il Lecce e mi pare che le riserve si sono comportate bene,magari qualche cazzata l hanno fatta gli esperti tipo kone’ che a momenti beccavamo il pareggio,io ricordo sempre che il napoli quest’ anno ha un sacco di giocatori fuori molto Fort, Lukaku,de bruyne,anguissa,sta giocando con Juan Jesus, Spinazzola, politano,tutti giocatori praticamente scarti della Roma o che ritenevamo finiti tipo Spinazzola,ha cambiato modulo e sta dominando le partite,poi si può dire che gli della rosa sono forti, però è indubbio che conte è un fuoriclasse e da tirare il meglio da ogni giocatore anche scarso,un ultima cosa sullo scambio tra dovbyk e quel palo de lla luce di Lucca,Ve prego….spero sia tutto falso
Wow! Vola all’estero adesso… Ma allora fà proprio sul serio… Massara, sveglia che la guerra è finita da 80 anni e ne sono scoppiate mille altre nel frattempo!
certo perché ha deciso stamani di partire e se non vola all’estero mica si sbloccano le trattative.
credete davvero a tutto
DAIIII sveglia Massara
Come scrivono oggi, Gasperini dietro al suo silenzio e al suo viaggio in solitudine al Lecce sarebbe irritato poiché le tempistiche di mercato di Massara sono lente e non determinanti come aveva indicato l’ allenatore in anticipo. Massara avrà preso Wesley e El Aynoui e anche due giovani promettenti difensori ma per il resto ha sbagliato tutto come tempistiche e come scelte in entrate tutti i prestiti e soprattuto ha dimostrato che per arrivare a un giocatore ci mette tantissimo tempo per fine poi fallire. E’ normale che l’allenatore sia preoccupato visto i limiti tecnici dei suoi attuali calciatori.
Quarto posto in classifica, migliore squadra del 2025, con merito condiviso con Ranieri, rosa migliorata con innesto di Ferguson, Wesley e El anaoui, prestiti, Bailey, disastro, il greco, disastro.
per quanto ami Gasp, sta avendo lo stesso risultato di Ranieri con una rosa oggettivamente e indiscutibilmente migliorata.
tutto il resto sono chiacchere, Gasp deve fare quello che sa fare meglio, allenare
Gianluca, secondo me La Rosa non e’ migliorata; mi sembra che Gasperini abbia pure dichiarato qualcosa del genere; Paredes e’ stato sostituito dal marocchino, Saelemaekers era un calciatore che ha dato punti preziosi alla Roma cosi lo stesso Eldor lo scorso anno ha giocato bene; tutte pedine importanti. Sostituire Eldor con Bailey non mi sembra migliorare, e’ vero hai Wesley che deve giocare non nella sua fascia, ma lo scorso anno avevi sia Saelemakers che Angelino. Gasperini sta facendo i miracoli.
concordo su molte cose, ma sul viaggio in solitudine a Lecce no. Inteso come presenza, Massara era in tribuna ben inquadrato un paio di volte. Se poi mi vuoi dire che Gasperini è andato a Lecce in solitudine con la sua auto o su un volo a parte, questo non lo ma mi sembrerebbe pittoresco.
La Roma è quinta non quarta e se il Como dovesse vincere nel recupero sarebbe sesta. Tanto per chiarire
a me non risulta che se il Como vince la prossima la Roma sarebbe sesta .
Dai vola Massara portace Sancho
ridateci Ghisolfi che mi tocca dire!
una proprietà che non vuole imparare dai propri errori
Ferguson ha i movimenti da centravanti vero, ok i rinforzi, ma privarsi di lui sarebbe un grosso errore per me
Se raspadori è indeciso perché nn vorrebbe lasciare madrid dopo sei mesi(cosa comprensibile) la colpa è di Massara?
Se il MU cambia allenatore e comprensibilmente dovrà valutare chi tenere e chi vendere, è colpa di Massara? Al massimo deve essere il calciatore a chiedere la cessione e verrebbe accontentato.
La mia domanda è, quali sono le. Alternative in caso di mancato arrivo dei due sopracitati?
In ogni calciomercato ci sono sempre più scelte tra quelle possibili altrimenti Si resta col cerino in mano, soprattutto nella condizione di una squadra che vuole I giocatori con i Pagherò!
non è tanto il problema dei due, ma le possibili alternative..
di solito ci si muove avendo gia’ il gradimento del giocatore .
TifosoGiallorosso, sono d’accordo su tutto ma se Massara oggi deve incontrare la proprietà insieme a Gasperini non poteva partire sabato o domenica.
Non dimentichiamoci che nelle trattative si è minimo in due a contrapporsi e quindi bisogna vedere anche la disponibilità della controparte.
io mi riprenderei Sabatini ..
Sabatini è vecchio e sta pure male. Lo metti sotto pressione dentro a na piazza isterica come questa, in du’ mesi se ne va pe l’arberi pizzuti
Sabatini anticipava gli acquisti,andava direttamente in Olanda o in Sud America per trattare i giocatori non era seduto a Roma in attesa di sviluppi dagli intermediari.Cosi facendo le trattative si dilungano e sono sempre poco chiare ai giocatori interessati vedi (Rios,Sancho,Raspadori)
Sabatini, comunque, per la cronaca (anzi per la storia, ormai), nei suoi primi due anni (ripeto: 2 ANNI) come DS/DG della Roma fece fare alla Roma la “meraviglia” di un settimo e un sesto posto in campionato, toppando ben due “rifondazioni” della squadra, (prima Luis Enrique e poi il secondo tragico Zeman, esonerato per il famigerato Andreazzoli) e il tutto condito dalla Goppa ‘n faccia, roba che ancora oggi quelli là esultano, e del resto, poracci, che devono fa? Ma insomma, Sabatini per i primi 2 anni alla Roma fa maluccio, e anche se con Luis Enrique a dire il vero ci aveva visto giusto, va anche detto che a Roma quell’allenatore (bravo) fece male. Ci fu qualche buon acquisto, inoltre, nei primi due anni, ma anche tanta monnezza. Fortunatamente la società lo riconfermo’ e Walter Sabatini poté dimostrare tutto il suo valore, incontestabile, negli anni a venire. Mi chiedo però cosa direste, oggi, di un DS che dopo due anni alla Roma si dovesse presentare con le “credenziali” di una Coppa Italia persa con la Lazio e due annate buttate al vento, quando Massara (allievo di Sabatini, peraltro, e da lui lodato, più volte) non vi va bene dopo sei mesi (ripeto: 6 MESI), mentre DS come Pinto e Ghisolfi (con trofei europei fatti vincere alla Roma e finali e semifinali di EL, e con giocatori acquistati come Svilar, Ndicka, Kone, Soule, Angelino) li avete cacciati a furor di popolo. Sicuro che avreste la pazienza di aspettare? Io temo di no….
taca banda:
Guardo gli asini
che volano nel ciel
ma le papere sulle nuvole
si divertono
a fare i cigni nel ruscel
bianco come inchiostro
vanno i treni
sopra il mare tutto blu
e le gondole bianche
sbocciano nel crepuscolo
sulle canne di bambù
Du du du du du
…non ci si poteva muovere prima , no eh?
Gasp tieni duro, ci vorrà tempo per uscire dalla mediocrità.
Quanti commenti inopportuni leggo, tutti capiscioni che sanno solo criticare , tutti d.s.
Rinnovare Cristante è il simbolo della nostra mediocrità. comtinuiamo a rinnovare giocatori che non hanno mai superato il 5° posto.
finalmente un commento sensato. Cristante non é e non sarà mai un giocatore da Champions. É un buon colpitore di testa, un buon tiratore, buoni passaggi, buon interdizione. Però quanto diavolo rallenta il gioco? quanto é lento lui stesso? Non ha più nemmeno quei 5/10 gol a stagione che aveva da giovane. Il massimo che può fare é la riserva in una rosa da Champions.
Vola, si tuffa dall’aereo giu’ in picchiata🎶
Gasperini attende con speranza, I
Friedkin han fiducia in te, Massara vola🎶
Massara, Robot
Massara, Robot (Bailey di fuoco)🎶
Massara, Robot (Brigata Raspadori, Avantiiii!)
Massara, Robot (Zirkeeee laser)🎶
Ha in mente tanti nomi chissà’ chi arriverà🎶
non conosce la paura, ne’ sa il dolore che cos’e’🎶
lotta, cade, si rialza, sempre vincera’
Massara Vola, Gasperini si censora🎶
Massara Vola, I tifosi attendono
con impazienza chi arriverà🎶
Massara Vola🎶
(Da il Grande Mazinga) Si scherza 🙂
Adesso vola pure Massara…..incredibile
Difesa titolare 2026/27:
Ndicka-Ziolkowski-Mancini
Ziolkowski è stato un caso fortunato scoprire quanto è forte da centrale,perché Gasp nn ha mai capito il ruolo di questo ragazzo,ricordiamoci che quando venne sostituito dopo boh 30minuti la prima volta che fu schierato titolare in Europa league era stato schierato da braccetto destro e poi da lì nn è stato più schierato,poi essendo costretto dalla mancanza di Ndicka al centro,ha messo lui per nn spostare gli altri,e adesso se posso dire la mia Ziolk è uno dei migliori centrali del campionato,soprattutto in prospettiva,deve migliorare con i piedi ma nella Roma nn mi sembra l’unico,vedi Mancini,Kone ecc.Beh quindi direi che forse Gasperini dovrebbe iniziare a capire dove far rendere al meglio i giocatori perché le qualità li hanno e nn spremere sempre gli stessi,poi si lamenta che nn ha giocatori ma x favore fa giocare sempre gli stessi,siamo sicuri che cristante o kone siano più forti tecnicamente di pisilli?siamo sicuri che mancini o altri dietro nn potevano essere fatti rifiatare ogni tanto e soprattutto x evitare squalifiche? siamo sicuri che ferguson nn allenato bene sia più scarso di baldanzi o dybala come centravanti?beh io un po di colpe le darei a Gasperini che si fissa con dei giocatori vedi come si era fissato con Sancho grande giocatore ahahaha,adesso si è fissato con Raspadori,siamo sicuri che la colpa sia di Massara che nn trova altri giocatori o è Gasp che vuole quelli e basta??? ah chi dice che l’hanno scorso la rosa era più forte vi direi la differenza con quest’anno:Shomutudov/Ferguson;Paredes/El anayoui;saleemekers/wesley;hummels/ziolkosky,ghilardi beh siete sicuri che la squadra sia più scarsa?
il Lyon ha preso Endrick del Real Madrid in prestito… Massara dorme.
hai visto con che formula si?
Un misero milione di prestito oneroso, con uno sconto di 200.000€ ogni 5 partite giocate.
Il che significa che se lo fanno giocare titolare alla fine manco il prestito pagano.
Ma tanto Endrick è un altro giocatorino alla justin kluivert.
Sabatini i giocatori te li portava a fine merato dopo estenaunti trattative, e oltre a scoprire talenti bruciava anche tanti soldi (Iturbe, Pastore ecc.).
Massara invece è un citrullo.
Detto questo, ok criticare il mercato, ma Dybala falso nove chi l’ha messo? Non preparare la squadra ad un calcio veloce, sfruttare i contropiedi ecc.?
Pastore l’ha preso il barbiere di siviglia
Pastore alla Roma non l ha portato Sabatini…e gia questo mi fa comprendere che conosci poco la storia passata.. poi se ti vai a fare un calcolo dei giocatori che ha portato che hanno perfomarmato ed aumentato il loro valore e quelli che non performato vedrai che è ha creato un capitale enorme depurtato da monchi… solo con la vendita di Allison e Salah ( svenduto purtroppo da monchi) si è ripagato tutti i bidoni ( che statisticamente è logico ci siano se tratti cwentiania di giocatori ogni anno) che ha portato nella roma …ma sei vai e ti fai un calcolo dei vari Allison Salah ( svenduto ) Marquhinos ( svenduto per problemi di bilancio )Pjanic ( svenduto perche si impunto) Dzeko Benatia Strootman ( purtroppo si ruppe altrimenti altrimenti sarebbe stato un grandissimo centrocampista ) Naingolan Manolas Rudiger Gervinho Szcezesny Emerson Palmieri Keita ( a zero) Maicon ( a zero) El Sha PAredes Perotti
Mi sa che non ricordi bene:grazie a lui la Roma ha potuto comprare a poco e rivendere a tanto… Purtroppo come presidente c’era un certo Pallotta il quale non aveva il potenziale economico dei Friedkin! È riuscito a mantenere la Roma ad alti livelli per parecchi anni grazie alle sue intuizioni,conoscendo bene il mercato internazionale..
mi sembra che a giugno non 10anni fa Ranieri in conferenza stampa disse che sarebbero state due sessioni di mercato difficili quella estiva e quella di gennaio Poi se uno non ci sente ho vuole sentire solo quello che gli pare è un altro discorso (per tutti quelli che danno la colpa a massara oltre che tutti allenatori preparatori sono tutti esperti di mercato
Ferguson ha uno stipendio di 1,8 milioni.La Roma ha pagato 3 milioni per il prestito oneroso , stabilendo un possibile riscatto a 37 . Bailey invece guadagna 3,5 milioni e la Roma ha pagato 2 milioni per un prestito oneroso.Ghilardi è stato pagato 11,5 m. di cui 1 di bonus. Wesley 25 più 5 . Il marocchino 20 più 5. Il giovane polacco 6 più , credo 1 di bonus e percentuale 10 sulla rivendita. Non si può dire che la società , anche questo anno , non abbia investito. Abbiamo terminato l ‘anno al quinto posto , solo perché dovevamo fare arrivare la Rube in Champions , altrimenti saremmo arrivati quarti. Serviva un mercato con pochi innesti di qualità . Poi , potevi anche prendere qualche scommessa tipo Giovane che il Verona ha preso a zero e ora per darcelo vuole 20 m. Certo che per fare il mercato servono soldi ma servono le idee , Gasp non è un mago , a Bergamo , aveva chi gli portava argento e lui lo trasformava in oro ma non si può pretendere che trasformi il bronzo in oro.9 anni a Bergamo con bilancio positivo deve pur dire qualcosa.
Sopravvaluti il campionato scorso, la squadra ha vinto molte partite sul filo grazie ai miracoli del portiere e solo dopo le eliminazioni dalle altre competizioni (CI e EL), mai è sembrata dominante.
P.S. Se vovevano danneggiargi era sufficiente fischiare il rigore solare su Bisseck contro l’Inter che gli é costato lo scudetto.
Al di là delle nostre critiche da tifosi, bisogna calarsi nella realtà. Attualmente, le uniche due squadre che hanno un attacco di alto livello in grado di fare la differenza sono Napoli e Inter. Il Milan ha messo una pezza ed è stata una decisione corretta. Quanto alla Juve, che vada su Chiesa (non farà la differenza), ma la Roma deve dare una scelta molto complessa: piazzare qualcuno ed evitare di legarsi a titolo definitivo con possibili fallimenti. Purtroppo questi problemi andavano risolti a giugno perché con il mercato di riparazione puoi solo mettere pezze. Incrociamo le dita e fa bene Gasp a tenere tutti sulle corde anche perché attualmente la Juve la vedo superiore alla Roma. E colmare il gap ora è complesso. Sempre forza Roma.
scusate onestamente non capisco il ds, in questo momento basterebbero Raspadori manca l’esterno sx da sempre visto bayley, inoltre è un jolly, freuler non penso ci voglia la luna, ed avremmo ricambio a cc, tra poco li scassiamo tutti visto l’alto minutaggio ed un dc, si riserva poi ricordiamoci che teoricamente dovremmo avere 20 25k non spesi per Sancho e quelli prenderei un Giovane prestito oneroso con diritto o un altro giovane attaccante al netto delle possibili uscite abbiamo speso pochissimo
massara Maldini tre anni fa hanno vinto lo scudetto col Milan di pioli lasciamolo lavorare… quello che non capisco é Gasperini all’Atalanta prendeva lookman dal Lipsia e houlund dallo Sturm graz a poco e li faceva crescere, adesso vuole i giocatori da 50 Milioni, mi chiedo allora a cosa serve Gasperini??
Forse, anzi senza forse, era qualcun altro che sceglieva giocatori di un certo tipo (Sartori tanto per fare un nome) e poi era Gasperini che provvedeva a formarli calcisticamente, magari con l’ausilio di prestiti a società amiche (vedi Palestra adesso a Cagliari).
Qui a Roma purtroppo c’era e c’è l’aspettativa che Gasperini possa trasformare un brocco in Varenne.
Leggo questa frase : ” Il summit servirà a chiarire strategie, priorità e soprattutto le tempistiche, tema centrale nelle richieste dell’allenatore.”
Mi sembra impossibile! Ma come il 7 gennaio fai un summit per pianificare strategie? e poi parli pure di tempistiche!? Ma questo era un summit da fare i primi di dicembre , era già tardi, non ora. Ora puoi solo decidere di metterti le maini in tasca e tirare fuori più soldi .
La stampa dovrebbe fare pace col cervello:
Massara ha imbastito un paio di trattative, secondo la stampa,e cioè Raspadori e Zirkzee.
Dando per scontato che sono due richieste esplicite di Gasperini, cosa c’entra Massara se Raspadori non è convinto del trasferimento e l’altro è bloccato da problemi della società proprietaria del suo cartellino?!
Non è che per caso a Roma sponda giallorossa da troppi anni va di moda creare ad hoc telenovele che durano tutta la sessione di calciomercato dove puntualmente allenatore e DS sono ”ai ferri corti” sulla base del nulla, dato che chi scrive sta roba non sa assolutamente nulla?!
In ultimo, a Raspadori è stato offerto un contratto dettato dai Friedkin,quindi, ribadisco, che colpe ha massara?!
E ancora, capitolo Rios dell’ultimo calciomercato estivo passato:
Cari pseudotifosi che date addosso, anche in questo caso, a Massara ed alla proprietà, vi ricordo che non è voluto venire lui!
Sempre col beneficio del dubbio che sia mai stato trattato dalla Roma, si intende.
E si, perchè potrebbe essere frutto della fantasia della stampa per denigrare gli addetti ai lavori e ricamare al meglio la telenovela del momento.
Ma abituarsi a commentare a mercato chiuso?
No veh?!
Meglio farsi fomentare dai venditori di fumo negli occhi, persone sedicenti informate su tutto ma in realtà venditori di visualizzazioni nonostante non sappiano assolutamente nulla, coi Friedkin poi, ancora meno.
La storia insegna!
Ok quindi se un giocatore non vuole venire tu non prendi nessun altro e resti col buco.
Prima ad agosto, poi a gennaio.
Trattative dichiarate e fallite in serie (rios, etcheverri, sancho, fabio silva, george) sono invenzioni della stampa.
Il mister non parla in conferenza in aperta polemica col ds ed è “base del nulla”.
E commentiamo a mercato chiuso, quando si so giocate altre 10 partite che faranno la differenza fra fallire la stagione o no.
E ci scrive pure “la storia insegna”: 25 anni senza scudetto, 8 senza champions, non so quanti senza manco più un portombrelli.
“LA STORIA INSEGNA”
lol
comunque siamo quarti a tre punti dalla vetta mica 30…
siamo al giro di boa, avrei sottoscritto un quarto posto anche se in condominio con la rubentus e non dimentichiamo il Como con una partita in meno,
il posto Champions diponibile credo sia uno solo x tre squadre in quanto inter Milan e Napoli li vedo quasi certo di entrarci, quindi un posto x tre,
la vedo dura senza rinforzi,
quasi come missione impossibile
Io il Milan lo vedo meno forte di come viene dipinto. Certo, non giocano le coppe, il che da dei vantaggi, ma secondo me potrebbe pure scivolare.
Con Iturbe, Gerson, Doumbia, Ibarbo, Ucan, Bojan, Destro, Stekelnburgh ha bruciato tutte le cose buone che aveva fatto.
Avete la memoria corta
Quando uno vuol avere ragione a tutti i costi ……
“ha bruciato tutte le cose buone che aveva fatto”
Non sono d’accordo.
Sabatini faceva errori perche’ rischiava, come fanno tutti i direttori sportivi di prestigio, perche’ senza rischiare mai poi non farai nemmeno le grandi operazioni.
Ma sebbene ci fossero errori, non me ne ricordo uno che poi finisse coll’impiccarci completamente le stagioni. Sabatini sapeva rimediare e sapeva vendere perche’ aveva conoscenze ovunque, sapeva fare il suo lavoro come pochissimi, e la squadra rimaneva competitiva sempre ad altissimi livelli.
Basta fare il paragone con Monchi, il doppiogiochista di Siviglia, che con una sola mano di mercato, ha distrutto la squadra con conseguenze che ancora sentiamo quasi un decennio dopo!
E tutti i DS che sono venuti dopo sono stati, al piu’, attenti a non peggiorare le cose, a mantenere uno status quo che purtroppo era mediocre.
Sabatini era un costruttore di squadre, magari ad avercene uno cosi adesso.
Ricapitolando: In una settimana ci sarebbero stati tre incontri con i Friedkin. Presenti: Gasperini, Massara e Ranieri. Dopo aver ottenuto una vittoria importante, Gasperini si chiude in silenzio stampa. Secondo Mangiante perché “infervorato” a causa dell’ immobilità sul mercato. (Peccato solo che non vi sia alcuna ma e che tutto parte da una congettura giornalistica. Tuttavia tale notizia viene poi ripresa e sbandierata da più parti il giorno successivo. Che sia vera oppure no, io penso tutto questo clamore giochi a favore del Mister. Provo a spiegarmi meglio: Mettiamo putacaso che il suo “silenzio stampa” sia dovuto ad altri motivi, l’ importante è che se ne parli. A conferma vi sarebbe il fatto che, Massara il giorno successivo, prenda un aereo e vola alla vola alla volta di… Sempre che sia vero… Attendo sviluppi 👍🤔
*Peccato solo che Mangiante, non abbia parlato con nessuno ma sia solo una sua fantasia giornalistica* – Si capiva ugualmente ma meglio specificare non si sa mai 🙂
Mangiante vive a Trigoria, dei giornalisti è quello più informato e che ha rapporti più diretti con tutta l’ ad Roma. Il tuo parlare è in perfetta malafede ed è solito qualunquismo. Anzi probabilmente Mangiate nemmeno ha voluto buttare direttamente benzina sul fuoco proprio perché è romanista ed è stato molto vago parlando di supposizioni E prendendosi anche delle responsabilità che non gli spettano. Come fai tu non addetti ai lavori a parlare di uno stimato professionista che campa dentro trigoria da quasi 30 anni? Siete proprio assurdi. Invece di prendervela con una società che sta bruciando tutti trovate sfogo nei giornalisti. Poi è sotto gli occhi di tutti che la Roma ha delle palesi difficoltà a rendersi competitiva, non andiamo in Champions da una vita , con i texani non ci siamo mai andati , non si è risolta la voragine in negativo economica, lo stadio è ancora un sogno… ma noi pensiamo di dare le colpe a Mangiante. Infatti è mangiante che in due mesi non ha chiuso nemmeno raspadori che non mi sembra mbappé tra l’ altro. Ripensate a rios e sancho ed a ogni trattativa che diventa una telenovela, dovreste essere stufi di questo non di nemici che sono mulini a vento. Avete le allucinazioni peggio di do Chisciotte.
A me risultava che Mangiante non avesse parlato con nessuno. Ho semplicemente espresso una realtà dei fatti. Comunque, offendere il prossimo in anonimato vi fa sentire più importanti? Bravi, continuate pure così per me non è un problema.
I soldi per fare il calciomercato non ci sono, ma i Friedkin si impegnano parecchio per non cercare di incrementarli o per non attuare strategie di mercato con trattative meno complicate. Ed allora, è meglio attendere due anni un fantomatico sponsor di maglia che ti offra 20ml a stagione, rischiando che non arrivi mai oppure accettare “solo” 10ml l’anno, fin dal primo mese dopo la scadenza del precedente contratto di sponsorizzazione? Oppure non sarebbe possibile cercare di intavolare una trattativa di mercato in “famiglia” sfruttando quelle sinergie tanto sbandierate a parole nel comunicato ufficiale di acquisizione dell’Everton in chiave Roma? E non intendo dire che debba essere favorita la Roma ai danni dell’Everton, ma fare in modo che entrambe possano beneficiare di uno scambio, magari per rilanciare giocatori in un campionato diverso da quello dove si stanno cimentando.
sta a Milano al momento altro che viaggio all’estero….
Ce la siamo presi con pinto , Ghisolfi , Massara, mou, de Rossi, Juric (ci sta) , qualcuno non vedeva l’ ora di sparare a zero su Gasp dato che quando stava a Bergamo lo insultava inopinatamente parlando di pozioni magiche ( ora siete nascosti nel buio). Non sarà che in mezzo a questo infinito mare di nomi la colpa risiede nei 2 texani che nel loro infinito silenzio unito alla loro costante assenza ed incompetenza hanno portato solo dissesto tecnico e risultati addirittura inferiori alla gestione pallotta anche dal sottoscritto criticata? Prendere giocatori dalle squadre top europee non è come prenderli dal gent , dal lorient o dal Verona (ed avremmo difficoltà anche così) ci vogliono i soldi non le promesse. La storia di raspadori rasenta l’ assurdo , accordo con l’ atletico che ha del clamoroso visto che si sviluppa con i pagherò ma in 2 mesi non hai raggiunto quello con il giocatore nonostante sia rappresentato da Tullio Tinti che a trigoria è di casa? Poi dici che uno pensa male…la società non funziona ed in mezzo a molti errori ci sono anche prese in giro a noi tifosi che sono orchestrate ma che poi risultano goffe. Il silenzio di Ranieri è la chiusura di questo cerchio, quello che doveva essere il forte uomo immagine é relegato dietro le quinte a fare il tappa buchi quando ne ha voglia tra l’ altro visto che c è un impegno con la Roma ma non un ruolo definito e non si è mai parlato di tipologia di contratto. Insomma alla luce di ciò Gasperini ha fatto un altro miracolo nel girone di andata, forse ha sulla coscienza un paio di partite ma ha pure la Roma più scarsa dai tempi di quella guidata nel finale da Aurelio Andreazzoli.
quante chiacchiere inutili e fregnacce… NON CE STANNO I SOLD! lo capite o no? ma ve sete scordati delle parole di Ranieri?? BISOGNA AVERE PAZIENZA! ma a Roma la pazienza…è un utopia!
è ovvio che abbiamo bisogno di rinforzi e che il mercato d’estate è stato un flop, ma non se po crede che mo co uno o due acquisti (sempre che avvengano) la Roma arrivi sicura in CL. e state boni….
Esattamente, ma il discorso è un altro. Gasperini ha scelto la piazza di Roma consapevole dei famosi limiti imposti dal fpf e nonostante tutto ha portato la squadra tra le primissime posizioni in classifica e probabilmente al di sopra di ogni iniziale aspettativa. Da qui la frustrazione del tecnico che vede la possibilità di raggiungere nonostante tutto traguardi impensati già da quest’anno solo se arrivassero quei 2/3 elementi indispensabili al suo gioco.
La “colpa” non è di nessuno…c’è tanta rabbia dovuta ai limiti finanziari, alle difficoltà di mercato e aggiungerei anche dalla impossibilità di liberarsi di alcune zavorre ancora in rosa e tutto questo in un campionato mediocre che ha palesato lacune anche tra le cosiddette big.
Aspettiamo la fine di gennaio e vedremo cosa uscirà fuori dal cilindro
Festuzio la matematica non è il tuo forte visto che il Como è distante 3 punti e nel recupero deve vincere con il Milan del brand, anche se vincesse starebbe a pari punti ma con lo scontro diretto perso quindi come farebbe la Roma a diventare sesta? Poi magari mi sbaglio io eh!
finché lì scontri diretti nun se completano ( a/r ), viene considerata ‘a differenza reti…
Se avessimo una società avrebbero gia preso Vlahovic
non capisco come qualcuno difende ancora Massara. Il mercato lo fai anche con le uscite e scovando giocatori da valorizzare. Lotito ha appena venduto 2 giocatori a 60 milioni, il Nostro DS non è stato capace né di vendere né di comprare. I DS in gamba quando non hanno i soldi li creano con gli asset che hanno a disposizione. da Sabatini non vediamo un DS con le palle e degli ultimi Massara é quello piu scarso. Questa è la verità.
e riuscimmo a criticare anche lui in passato….
Per adesso fa smart workinng…
Scusate ma la Lazio ha venduto i calciatori di maggior valore e ha fatto 60mln
Se La roma vendesse Kone adesso quanto guadagna? Da 50 a 60 mln di sicuro! È se vendesse Soule almeno 60-70.
Stiamo parlando di questo… In sostanza.
Se vendi il meglio che hai normale guadagnare… Chi dovrebbe vendere il ds della Roma? Ferguson, Bailey tsimikas sono prestiti, baldanzi vale più di 10 mln ma non troppo, Pellegrini in scadenza, Dybala 33 anni in scadenza idem El sha, dovbyck ha 30 anni e vale intorno a 20 mln, angelino nn gioca da 2 mesi, cristante appena rinnovato insieme a mancini, potrebbe vendere ndicka che il miglior difensore che hai per fare 40 45 mln ma adesso nn avrebbe senso..
ricordo a tutti che stiamo parlando della squadra che nel 2025 ha avuto il miglior rendimento in Europa. questo per dire che non è facile migliorarla. sopratutto nel mercato di gennaio e quando la disponibilita’ economica è scarsa come ha gia’ detto piu’ volte Ranieri a inizio stagione. percio’ è necessario utilizzare le poche risorse economiche senza fare errori e andando sul sicuro senza affidarsi alla sorte . in tal senso non c’è molto in giro tant’è che si parla di Raspadori. tra l’altro i giocatori forti per venire vogliono la certezza di giocare di fronte a un palcoscenico importante e questa certezza al momento non c’è.
Gasp ha fatto benissimo. Semmai è Massara che la deve smettere di lasciare interviste inutili in ogni pre partita.
Sono settimane che va da Sky a dire sempre le stesse cose. Zirkzee ci piace ma non dipende da noi, Raspa ci piace ma non dipende da noi. Che senso hanno queste interviste?
Intanto il suo piano B (Basic) ha appena rinnovato.
Da fonte attendibile Vlahovic è stato trattato ma non è voluto venire a Roma. Alla proprietà può mancare di tutto…. ma non certo i soldi. Gasperini è venuto a Roma con la consapevolezza che il presidente ha intenzione di investire e fare una squadra forte. Purtroppo si è ritrovato in rosa giocatori che non hanno dato alcun valore aggiunto, per questo è incxxato con Massara. Questo,come aveva anticipato Ranieri, a causa del FPF doveva essere un anno di transizione ma per il prossimo campionato saranno fatti ingenti investimenti e Gasperini lo sa bene, altrimenti non sarebbe venuto a Roma. I Fridklin sono imprenditori e uomini seri. Tutto il resto sono parole al vento.
da fonte attendibile e quale? radio trigoria? guadagna 12 mioni, almeno con nuovo contratto gliene devi na decina , non rientra nel feppepè derka. semmai sembra vada al bila x appunto 10 mioni l’anno, anche se anche per loro e dura sfiorá gli 8
La Roma se vende Konè (sostituibile) potrebbe fare un gran mercato. Konè a parte correre ti ha mai fatto vincere partite?
qua riunioni e riunioni di mercato ci vogliono i soldi e basta…tutte chiacchiere….
mi spiegate come fa’ Massara a prendere qualcuno se non esce nessuno?ora anche Dovbnik si è infortunato e quindi pure lui,come pellegrini,nisba!e si parla di 2 ingaggi pesanti! Dybala Elsha Bailey non li vuole ad ora nessuno e si parla di altri 3 ingaggi pesanti!senza uscite come puoi acquistare anche solo in prestito? oltretutto qualcuno che ha un altro ingaggio pesante?io questo mi domando.Ranieri è stato chiaro più di una volta.in estate sarà molto più semplice visto i fine prestito e la gente a scadenza.e certi giocatori a contratto puoi sicuramente piazzarli in modo più semplice rispetto a gennaio.
😂😂😂 Quanti utenti illusi 😂😂😂
e se non sono illusi sono collusi. E poi…
Insomma la Roma sta bene così?
Passino le illazioni sull’incavolatura di Gasperini ma la situazione non è allegra, nonostante quello che aveva avvisato l’Innominato😂😂😂 ad un passo da un piazzamento ancora non hanno sistemato l’attacco? E noi giù a sold out eh? Un uomo di parola: i Friedkin amano la Roma 😂😂😂Un amore tossico.
La classifica della Roma ci dice da 5 anni chi sono i Friedkin milionari tra i più ricchi al mondo che spendono pochissimo per rinforzare la squadra sbagliando pure quasi tutti gli acquisti mantenendo stabilmente la Roma tra il quinto e il settimo posto, anno dopo anno cambia poco non cresci e non crepi, è ovvio che una Roma mediocre fa comodo a chi vuole tirare a campare
Io ricordo sempre quello che in un commento di alcuni mesi fa disse, tra le righe, l’utente Drastico che di finanza e bilanci ci capiva eccome: la riassumo a parole mie che di economia non ci capisco nulla ma spero si riesca a comprendere: potrebbe anche essere che ad un Gruppo con tante Società ed attività varie, faccia comodo tenere un attività in perdita per scaricare tale passivo nel bilancio generale.
Ecco questo potrebbe essere un motivo per spiegare la loro gestione.
Notizie sconcertanti, Massara parte per l’estero il 7 gennaio in cerca di attaccanti!!??? Da fine ottobre si era capito che l’attacco della Roma era chiaramente deficitario , che il calciomercato di agosto era stato palesemente insufficente e che si sarebbe arrivati a gennaio con il fiato corto. Una società organizzata , avrebbe scelto, opzionato e confezionato l’acquisto di almeno un attaccante prima delle festività , nei primi di gennaio si doveva solo firmare contratti non partire per l’estero in cerca di chissà chi. Gasperini è contrariato ? Ma chi non lo sarebbe al suo posto?
Il pesce puzza dalla testa
con raspadori non sono per niente ottimista
doveva darci una risposta ieri MA OGGI siamo ancora a filtra ottimismo
spingerei su Gudmusson che a Rima ritornasse a rendere come a Genova faremmo un vero e importa step in attacco
La parola d’ordine della società è accontentare le richieste di Gasperini nel rispetto del FFP che tradotto significa tirare a campare… Ai T-Rex texani non scuci un dollaro/euro … FRS ❤️💛
Siamo in trepida attesa di una risposta positiva da un giocatore panchinaro a Napoli così come a Madrid.Solo l’acquisto di Zirkzee potrebbe creare in me un emozione non certamente l’ acquisto di Raspadori…
Non lo prendete è una sola, quando una storia nasce male finisce peggio.
Non è ne carne ne pesce, un doppione di altri che abbiamo. Un altro nano
El Shaarawy è 100 volte meglio!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.