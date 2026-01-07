LIVE! Terminata la riunione a Trigoria tra Gasperini e Friedkin, presente anche Ranieri: l’esito dell’incontro

Si è svolta questo pomeriggio la tanto attesa riunione tra il mister Gian Piero Gasperini, il vice presidente Ryan Friedkin e il Senior Advisor Claudio Ranieri, conclusa pochi minuti fa. Lo riferisce il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport.
L’allenatore aveva bisogno di un confronto con la proprietà dopo le difficoltà sul mercato avute da Massara in questi primi giorni di gennaio nel corso dei quali non sono arrivati i rinforzi attesi dal tecnico.
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nel confronto di oggi la proprietà ha ribadito la volontà di rafforzare la squadra sul mercato con la stessa ambizione di Gasperini. Il tutto, però, nel rispetto dei tempi imposti dal settlement agreement e dei parametri di sostenibilità consentiti.
L’obiettivo è accelerare sulle tempistiche, pianificando i prossimi step: il clima che filtra è costruttivo, con la volontà comune di guardare avanti nella stessa direzione.
Redazione GR.net
Se fare un mercato buono vuol dire vendere giocatori top allora no grazie. I sconti li fanno al Lidl e l’As Roma nell’era Pallotta.
quali sarebbero i giocatori top a parte Svilar??? visto che sono anni che arriviamo settimi oppure ottavi….
Di Top la Roma ne ha solo uno: Svilar.
E Soulé che ha buone possibilità di diventare un grande giocatore.
Se Kone è un top, che manda i palloni fuori dallo stadio, allora sono tutti top.
Bisogna imparare a giudicare i calciatori con realismo
Decidetevi però, che secondo alcuni Konè vale 100, Svilar almeno 80 e Soulè minimo 60.
Per non parlare della quotazione raggiunta da Dovbyk!
Roba che manco al Man City, oh!
Se proprio dobbiamo comprare qualcuno dal Verona, beh, ma perché non Orban? Per carità è grezzo e va “educato”, ma secondo me fisicamente è una bomba e con Gasperini ti diventa un altro Wesley (in attacco, chiaramente). Wesley e Orban che ti scattano a mille in contropiede dentro il calcio di Gasp, beh, ma perché no? Quanto può costare Orban? Non è la prima volta che lo vedo, Orban, e insomma se dobbiamo dar via Baldanzi o qualcun altro al Verona, invece di Geovane io punterei su Orban, assai più che su Raspadori.
p.s.: fine primo tempo Napoli-Verona 0-2… Per carità, poi magari il Napoli recupera (ed ha la squadra per farlo), però per quelli che minimizzano la vittoria di ieri col Lecce, insomma nulla è “scontato” nel calcio, davvero.
Da qiando non cedi nessuno, non vai in champions neanche per sbaglio. Fateve du domande…
@Francesco
Svilar, Wesley, Koné, EA, Ndicka, Soulé (Pisilli ).. mi sembra di averli detto tutti
chi più chi meno ovviamente
chi con margini di crescita
chi gia ampiamente formato
Pisilli tra parentesi perché se lo facciamo giocare lo dimostrerà
@Francesco
Ti ricordo che lo scorso, per meriti tuoi, eri arrivato quarto, salvo poi il solito intervento per “salvare il brend Juventus”.
Lo scorso anno ci hanno scippato, a favore della solita Juventus il quarto posto ed il mondiale per club, praticamente un centinaio di milioni di €.
Non sarei così ingeneroso su Kone. È normale che ci sia un calo. Gioca tutte le partite…
Quando sento tifosi che pensano che Soulè sia un Top, capisco perché non vinceremo mai. Leggo che Chiesa si prende per 12 milioni, direi di andare a Liverpool per caricarlo in macchina . A dx Dybala a Sx Chiesa, centravanti Ferguson, vinco lo scudetto già quest anno.
di top hanno i rinnovo
e la Lazio
Kone è il titolare di una delle nazionali più forti al mondo, è un giocatore incredibile che non perde mai un duello, sia in difesa che in attacco, alle volte sbaglia perché cincischia troppo, ma è giovane e può migliorare.
adesso dopo questa riunione vediamo chi ha il coraggio e il tempo x farci qualcosa pure a noi
Ma doveva venire dagli Stati Uniti per fare una riunione salottiera e colma di niente cosmico ?
Spero si perché Mangiante non sa niente e quindi ha parlato a vanvera
Mido.
è in chiusura Mido.
❤️🧡💛
Te sei scordato Zamblera, come al solito.
una riunione con tutta l’alta dirigenza tranne massara (che sta a Milano).
Potrebbe essere stata anche un occasione per parlare di lui, nel bene e nel male
La presenza di Ranieri mi sembra quanto mai necessaria e in linea con gli scopi della sua funzione.
Ma fanno una riunione di mercato con il DS a Milano?
Credibile?
Comunque non servono nomi tanto per.
E Raspadori è esattamente quello.
Come Sancho.
Come Rowe.
Come George.
Come Lucca.
Come Silva.
Come Gimenez.
Come tutti quelli per cui ci dovevamo svenare questa estate e per fortuna NO.
Serve altro,
gente motivata, che ha fame, che costa il giusto, e soprattutto che sappia segnare.
non è una riunione di mercato. mi sembra che sia trapelata la solita tiritera sui paletti, crescita ma a medio lungo termine. niente di nuovo mi pare.
Tocca pure saper vendere
George non l’ho mai visto in campo negli highlights del Chelsea se non un paio di partite a inizio stagione.
Se non ci riesce Ranieri a mediare…non penso ci riesca qualcun’altro….
Massara si deve dare una mossa , il Mister deve capire che ci sono vari problemi e difficoltà….e che comunque Massara sta lavorando per venire incontro alles sue richieste , sono comunque fiducioso che tutto si risolverà al meglio…
Sempre Forza Roma !!!! 💛❤️
Sette pollici in su per una frase che non ha senso.
Una riunione in cui si è ribadito quello che tutti sapevano già.
Esatto, sono come le riunioni sul clima del pianeta. Viene ribadita la volontà di perseguire l’obiettivo comune nel tempo che sarà necessario e tutti conservano la rispettiva poltrona.
Il tutto, però, nel rispetto dei tempi imposti dal settlement agreement e dei parametri di sostenibilità consentiti…..
allora scordiamoci la champions
Al solito deve intervenire Ranieri. Tra le tante, il suo valore lo si evince dai punti fatti dalla Roma nel girone di ritorno: avremmo vinto il campionato, pur partendo da una situazione di grandissima difficoltà. Non mi pare che Gasperini abbia fatto altrettanto (con il che, non voglio disconoscere il valore di Gasperini, ma esaltare le qualità di Ranieri).
Praticamente siamo al punto di partenza, non hanno detto niente di nuovo, anzi il vicepresidente ha detto che “bisogna rispettare i parametri di sostenibilità consentiti”.
A buon intenditor poche parole!
P.S. Massara aspetta ancora raspadori, ridicolo attendere la risposta di un calciatore che ha fatto intendere che vuole rimanere all’atletico!
vabbè se lo sono intortato un’altra volta. Tutte cose che già di sapevano.
A noi non ce la fanno però, siamo più furbi! -_-
Riprendo la frase storica del Grandissimo TINO SCOTTI:
” Bambole, non c’è una lira” – omonimo show TV rai del 1977
Quant’è bello e facile fare SOLO CONGETTURE sulla Roma ve?!
Non ho sentito o letto di UNO SOLO che supponesse (perché di sole supposizioni giornalistiche si tratta!) che Gasp fosse furioso per ammonizioni “gratuite” o atteggiamenti sufficienti di qualcuno in partita o nervosismo per un risultato TROPPO IMPORTANTE da conseguire col Lecce.
TUTTI a spalare che fosse il mercato non riuscito il 1° giorno!
Magari la reunion di oggi era per DEFINIRE CIÒ CHE VA CHIUSO NELL’IMMEDIATO sul mercato e “quanta manovra avremmo per il resto”!!!
Ma perché Raspadori che gioca la Champions e per vincere, ancora con l’opportunità di tornare, alla peggio, al Napoli da Conte, dovrebbe CORRERE DA NOI?!
Chi lo farebbe al suo posto?!
Ci sta un periodo per valutare il da farsi.
Qui molti lo yrovano assurdo questo ragionamento, io lo trovo SEMPLICEMENTE LOGICO……..
Non sarò uno di quelli col FUCILE SPIANATO CONTRO LA MIA ROMA.
Saprò criticare (perché fesso non sono), ma solo dopo, alla fine.
Il TUTTO & SUBITO mai lo abbiamo avuto, mai lo avremo e mai a nessuno ja portato tutte ste certezze!
FORZA ROMA
Vertice di mercato…con Massara, presumibilmente, collegato dall’esterno (da…Milano?)?
Quindi a Gasp, almeno a parole, NON sarebbero stati negati almeno 3 acquisti: un centravanti, un esterno offensivo a sx (di piede dx), un centrocampista di corsa e di testa, (capace di tirare?). Il che, sempre a parole, era ovvio dall’inizio.
Poi ci sarebbe l’esigenza, sopravvenuta ma ormai chiara, di sostituire Angelino.
Da aggiungere: successive notizie richiamano, da parte della società, il rispetto del FFP, cioè l’mpossibilità di assumere passività ulteriori senza una contestuale riduzione dei costi; quindi più di qualcuno dovranno piazzarlo. E viene accennato anche il fatto che Massara stia continuando a lavorare sull’affare Raspadori.
Sostanzialmente, cose stranote a tutti. Sospendiamo il giudizio su questo mercato, ma con la quasi certezza che non ci saranno gli acquisti veloci, utili in questa fase cruciale di gennaio.
in poche parole gli hanno detto non c’è un euro accontentati di qualche scarto o qualche infortunato
Altro giro altra corsa se i risultati non arrivano è colpa del tecnico, se il mercato è fermo o non soddisfacente è colpa del DS, se il progetto fallisce è colpa della piazza impaziente. Funziona solo una cosa la proprietà sempre innocente e giustificabile a prescindere
sta storia de RASPADORI m’ha rotto erka’…
ma perché non si riescono a prendere giocatori da lanciare o sul punto di esplodere come faceva sabatini??
come esci dall’ fpf se poi dai 3.8 a Raspadori giocatore bravo ma normalissimo??? oppure peggio a Bailey che non si sa come sia diventato calciatore??
Queste sono le cose assurde di questa società.
Nessuno chiede di ingaggiare vinicius ma almeno giovani emergenti si possono comprare o manco quelli??
Dove si posiziona la nostra società nel panorama della serie A?
…nel frattempo il Napoli…
ma perché Aurelio dl spende 200 milioni l anno e noi abbiamo problemi con il fp?
In prova a Trigoria il figlio segreto di Renato Portaluppi ed il cugino di settimo grado di Andrade! 🤣🤣🤣
permettetemi di sdrammatizzare… resoconto fedelissimo dell’incontro
Dan: “A gasperì, Nun c’è na lira, Er settlemet, Er fpf, Er 730…. è n’periodaccio…”
Sir Claudio: “t’aavevo detto, io…”
Gasp: “Ma, veramente, io…”
Dan: “A gasperì, pe pijà l’esterno tocca che abbassamo oo stipendio tuo da 5 a 3 mijoni….”
Sir Claudio: “t’aavevo detto, io…”
Gasp: “Ah, così stamo messi? Vabbè, però Bailey mica è male, in fondo…”
Dan: “bene. A quelli de giallorossi.net che je dimo, mo’?”
Sir Claudio: “vabbè, quarcosa se nventamo…”
Gasp: “si, pure pe Mangiante e Pes .. ma che, è avanzato npo de torone de Natale?”
Dan: “Avoja… pure l’olive.. so greche…”
Ma se Raspadori non vuole venire è colpa di Massara? Se Zirkzee è stato bloccato dal nuovo allenatore è colpa di Massara? Se possiamo prendere giocatori solo in prestito è colpa di Massara? Gasperini si è fissato con quei due ma se non si riesce a prenderli non vedo quali colpe ha il DS
Secondo me ieri Gasperini aveva annunciato di andarsene…
P.S.
La lazzie ha preso Taylor dall’Ajax, ragà a 15 milioni un gran calciatore… Massara un caxxo.
Poveri noi….
Roma= se fanno la riunione senza di lui è per non metterlo in imbarazzo, sono gentiluomini 😱
A Roma dicesi: riunione de vorpi straggi de galline.
invece da beccarvi fra voi e che dite tutte cose ripetute parecchie volte bisogna valutare realmente la situazione della Roma dalla Presidenza e tutti i componenti da Gasperini a Ranieri e sto Massara e principalmente da lo staf medico che questa e la cosa principale di vedere giocatori avere problemi fisici purtroppo purtroppo l’ influenza non la ferma nessuno se la beccano loro come c’è la beccano noi dai rega io ho fiducia spero di non sbagliarmi sempre sempre sempre forza Roma
quindi al 7 di Gennaio a mercato aperto c’è stata la tanto attesa riunione per ribadire a Gasperini che se arriva qualcosa arriva secondo i paletti famosi, ossia prestiti o giocatori rotti, cosa che sapeva benissimo anche in estate quindi tutto questo nervosismo del mister buttato all aria da ieri era solo la solita storia tirata così a caso dai giornalai? certo è che se vogliono migliorare la squadra servono almeno 4 innesti di valore se vuoi competere con chi ti sta sopra e il 31 gennaio si avvicina . Forza Roma
Forza Roma
sono tutti impazziti addirittua mo kone euna sega,x 2 partite sbagliate,ma se siamo.arrivati quinti ,a parte Ranieri,merito anche di.qualchw giocatore tipo.kone,ed anche quest anno, x favore!!!!
Buonasera sono Massara, vengo da parte di Gasperini (AS Roma) per prendere…
20MILIONI!!
Va bene passavo pure per cedere eventualmente….
prestito con diritto di riscatto a due milioni l’anno, valido solo per gli anni dispari!!
Questo è quanto viene riservato alla nostra squadra.
In pratica incontro inutile,Massara come pensavo ha offerto ciò che la società gli ha detto che poteva offrire,e a Gasperini hanno detto : noi compriamo pure mbappe,ma se ce lo danno a 2 spicci, in sintesi hanno detto a Massara di comprare caviale con e spicci e a Gasperini che comprano il caviale ma se ce lo danno a 2 spicci!
