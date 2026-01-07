LIVE! Terminata la riunione a Trigoria tra Gasperini e Friedkin, presente anche Ranieri: l’esito dell’incontro

Si è svolta questo pomeriggio la tanto attesa riunione tra il mister Gian Piero Gasperini, il vice presidente Ryan Friedkin e il Senior Advisor Claudio Ranieri, conclusa pochi minuti fa. Lo riferisce il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport.

L’allenatore aveva bisogno di un confronto con la proprietà dopo le difficoltà sul mercato avute da Massara in questi primi giorni di gennaio nel corso dei quali non sono arrivati i rinforzi attesi dal tecnico.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nel confronto di oggi la proprietà ha ribadito la volontà di rafforzare la squadra sul mercato con la stessa ambizione di Gasperini. Il tutto, però, nel rispetto dei tempi imposti dal settlement agreement e dei parametri di sostenibilità consentiti.

L’obiettivo è accelerare sulle tempistiche, pianificando i prossimi step: il clima che filtra è costruttivo, con la volontà comune di guardare avanti nella stessa direzione.

Redazione GR.net