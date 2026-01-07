CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 7 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Non tramonta lo scambio Lucca-Dovbyk
Secondo la Gazzetta dello Sport, non è ancora tramontato un possibile scambio sull’asse Roma-Napoli. I campani hanno messo nel mirino Artem Dovbyk (28), mentre la Roma, a caccia di un centravanti, potrebbero decidere di puntare su Lucca (25) nel caso in cui gli obiettivi in attacco dovessero sfumare.
Ore 9:20 – Caos Zirkzee, Raspa dentro o fuori
Mercato Roma in pieno fermento, ma le trattative sembrano in alto mare. Voci contrastanti su Zirkzee (24), con i giornali che non convergono sulla trattativa. Per Raspadori (25) invece siamo alle battute finali, in un senso o nell’altro…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO
Ore 8:00 – Ferguson, futuro in bilico
Nel momento delle voci di mercato, Evan Ferguson (21) si prende la scena: contro il Lecce firma un gol pesante, il terzo in campionato (più due in Europa), rilanciando le sue quotazioni. Ora la palla passa a Gasperini e al club: tenerlo come risorsa ritrovata o rimandarlo al Brighton, con altre piste sullo sfondo. (Gazzetta dello Sport)
Che ca…volo ci facciamo con Lucca?
Dovbyk ha fatto er triplo de li gol de Lucca…e comunque è na caxxxta gazzettiana questa
A questo punto se Fergusson dimostra dei margini di crescita, lo terrei, ma il riscatto a 38 milioni è improponibile, se fosse sui 20/22 si potrebbe fare, magari nel girone di ritorno si scatena e mette a segno una decina di gol.. Su Dovbik sono un po’ più dubbioso, anche perché mi sembra che ha qualche richiesta sul mercato, ma eviterei lo scambio con Lucca che non mi sembra proprio un fenomeno…
Purtroppo se vuoi arrivare al quarto posto non bastano le punte serve un centrocampista, un ala oltre ad un difensore e ristrutturare lo scouting, Massara non può trattare solo con i procuratori Gasperini deve essere accontentato! Altrimenti saluta e se ne va! La proprietà dopo lo stadio venderà sono imprenditori, Speriamo che chi la compra la ami… Ma oggi ho dei dubbi.
ma lucca sta bene ndo sta un palamidone che er napoli ha vomporato e lasciato in un pollaio, me tengo dobvuk
ce la tirano come al solito
Ferguson lo terrei anche se un altra punta serve
Lucca deve avere un signor procuratore…
