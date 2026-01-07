Caos Zirkzee, per Raspadori è dentro o fuori: le trattative agitano la Roma

Il mercato della Roma resta appeso a un doppio filo, con due nomi che continuano a scandire le giornate di Trigoria: Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Le trattative vanno avanti, ma con letture e sensazioni diverse a seconda delle fonti. Un’incertezza che fotografa bene il momento giallorosso, sospeso tra necessità urgenti e tempi che si allungano.

Sul fronte Raspadori, la Roma continua a crederci. Il ds Massara non ha mai nascosto l’ottimismo e anche dopo la partenza dell’attaccante per la Supercoppa spagnola con l’Atletico Madrid il pressing non si è fermato. Secondo quanto filtra, i contatti con l’entourage del giocatore proseguono e a Trigoria si conta di arrivare a una risposta definitiva nel giro di pochi giorni.

La palla, però, resta al calciatore: Raspadori non ha ancora sciolto le riserve e vuole prendersi tutto il tempo necessario per valutare il suo futuro, nonostante a Madrid lo spazio sia stato fin qui ridotto. La Roma insiste sulle garanzie tecniche e sulla formula del trasferimento, convinta che alla fine il sì possa arrivare.

Più complesso il quadro legato a Joshua Zirkzee. Qui le versioni divergono. Da una parte, secondo Leggo (F. Balzani), l’operazione sarebbe entrata in una fase più complicata: l’esonero di Ruben Amorim al Manchester United avrebbe cambiato gli equilibri e rischia di far saltare una trattativa che fino a pochi giorni fa sembrava ben avviata.

Dall’altra, Il Tempo (L. Pes) racconta una situazione ancora molto avanzata, con l’affare considerato a un passo dalla chiusura, pur con una variabile decisiva ancora da chiarire: il parere del nuovo allenatore dei Red Devils. Se il prossimo tecnico dovesse decidere di puntare sull’ex Bologna, lo scenario potrebbe cambiare.

In sintesi, la Roma resta in attesa. Fiduciosa su Raspadori, prudente ma ancora in corsa su Zirkzee. Il problema, come sa bene Gasperini, non è solo il “come”, ma soprattutto il “quando”. E il tempo, in questo mercato, è diventato l’avversario più scomodo.

Fonti: Il Tempo / Leggo