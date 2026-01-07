Caos Zirkzee, per Raspadori è dentro o fuori: le trattative agitano la Roma

Il mercato della Roma resta appeso a un doppio filo, con due nomi che continuano a scandire le giornate di Trigoria: Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Le trattative vanno avanti, ma con letture e sensazioni diverse a seconda delle fonti. Un’incertezza che fotografa bene il momento giallorosso, sospeso tra necessità urgenti e tempi che si allungano.
Sul fronte Raspadori, la Roma continua a crederci. Il ds Massara non ha mai nascosto l’ottimismo e anche dopo la partenza dell’attaccante per la Supercoppa spagnola con l’Atletico Madrid il pressing non si è fermato. Secondo quanto filtra, i contatti con l’entourage del giocatore proseguono e a Trigoria si conta di arrivare a una risposta definitiva nel giro di pochi giorni.
La palla, però, resta al calciatore: Raspadori non ha ancora sciolto le riserve e vuole prendersi tutto il tempo necessario per valutare il suo futuro, nonostante a Madrid lo spazio sia stato fin qui ridotto. La Roma insiste sulle garanzie tecniche e sulla formula del trasferimento, convinta che alla fine il sì possa arrivare.
Più complesso il quadro legato a Joshua Zirkzee. Qui le versioni divergono. Da una parte, secondo Leggo (F. Balzani), l’operazione sarebbe entrata in una fase più complicata: l’esonero di Ruben Amorim al Manchester United avrebbe cambiato gli equilibri e rischia di far saltare una trattativa che fino a pochi giorni fa sembrava ben avviata.
Dall’altra, Il Tempo (L. Pes) racconta una situazione ancora molto avanzata, con l’affare considerato a un passo dalla chiusura, pur con una variabile decisiva ancora da chiarire: il parere del nuovo allenatore dei Red Devils. Se il prossimo tecnico dovesse decidere di puntare sull’ex Bologna, lo scenario potrebbe cambiare.
In sintesi, la Roma resta in attesa. Fiduciosa su Raspadori, prudente ma ancora in corsa su Zirkzee. Il problema, come sa bene Gasperini, non è solo il “come”, ma soprattutto il “quando”. E il tempo, in questo mercato, è diventato l’avversario più scomodo.
Fonti: Il Tempo / Leggo
articolo che ricapitola quello che da settimane è il mercato della Roma, o meglio, da giugno.
E basta !!!! Raspadori non vuole venire perchè c’è la mano del Napoli che se lo riprende quando andrà via Lucca.. Virare su alternative anche piú valide prima che sia troppo tardi 💛❤️
Il mercato della Roma è complicato ma non per colpa di Massara bisogna partire da qui.
Si farà quello che si può anche perché poi a giugno se va oltre ci sbatti il muso….e saranno tutti pronti a dire è stata colpa di Massara via subito.
Ma lasciamo perdere Raspadori!! Ma sai quanti calciatori più forti ci sono !!
Si ma quelli più forti per standing e soldi non vengono alla Roma.
In attesa di diventare attrattivi bisogna scoprirli prima che siano irraggiungibili valorizzarli e poi venderli.
Napoli e Atalanta docet.
Niente non se ne viene a capo tutto aleatorio. Gasperini e arrabbiato per questo
sono convinto che torna al Napoli.
Come al solito…
Maresca sarà il nuovo allenatore del manchester united e molto probabilmente punterà tutto su Zirkzee e ovviamente verrà tolto dal mercato!!
Non vedo le versioni divergenti di Pes e Balzani su Zirkzee, tutti e due scrivono che se verrà ceduto lo deciderà il nuovo allenatore, e certo non in pochi giorni
Questo è il classico giochetto di mercato che fa la Roma , come con Sancho , si aspetta fino alla fine e poi si prendono gli scarti per risparmiare … è solo fumo negli occhi purtroppo
si…. perché poi Sancho si sarebbe rivelata una toppata…..ma nessuno lo dice.
sarebbe molto più onesto ammettere che non possiamo spendere (anzi ricordarlo, visto che ci è stato detto più volte) e dire che compreremo sol a fronte di uscite o tagli (impossibili). Se proprio dobbiamo buttare dei soldi, non lo farei per dei prodotti usati, ma per dei giovani che, nelle mani di Gasp, possano diventare delle plusvalenze importanti, tanto quarti non ci si arriva
