Fabrizio Romano: “La Roma resta forte su Zirkzee, anche oggi nuovi contatti. Occhio a Gudmundsson se salta Raspadori” (VIDEO)

0
15

Le novità di mercato in casa Roma arrivano direttamente da un video pubblicato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che hanno fatto il punto sulle principali trattative giallorosse. E il quadro è chiaro: Joshua Zirkzee resta l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco di Gasperini.

Anche nella giornata dell’esonero di Ruben Amorim, il ds Massara ha mantenuto vivi i contatti con l’attaccante olandese. Tra il giocatore e la Roma c’è già un accordo totale, la trattativa è impostata nei dettagli e non presenta particolari ostacoli sul piano personale. L’unico vero nodo resta il via libera del Manchester United, che dopo il terremoto interno si è preso tempo prima di sbloccare le operazioni in uscita. I giallorossi restano in attesa, ma con fiducia: Zirkzee ha dato priorità alla Roma e ora la palla passa al club inglese.

Parallelamente resta aperta la pista Giacomo Raspadori. La Roma è ancora in attesa di una risposta definitiva da parte del calciatore, che sta riflettendo dopo il pressing di queste ore. A Trigoria non si vuole però restare fermi: in caso di fumata nera, il club è pronto a muoversi su alternative già sondate.

Occhio in particolare ad Albert Gudmundsson della Fiorentina. Il trequartista islandese era stato monitorato anche nelle scorse settimane e torna ora d’attualità come possibile piano B. Una pista da seguire con attenzione, soprattutto se la situazione Raspadori dovesse definitivamente complicarsi.

LEGGI ANCHE – Massara prepara il piano B: Giovane o Yuri Alberto se Raspadori dice no

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome