Fabrizio Romano: “La Roma resta forte su Zirkzee, anche oggi nuovi contatti. Occhio a Gudmundsson se salta Raspadori” (VIDEO)

Le novità di mercato in casa Roma arrivano direttamente da un video pubblicato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che hanno fatto il punto sulle principali trattative giallorosse. E il quadro è chiaro: Joshua Zirkzee resta l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco di Gasperini.

Anche nella giornata dell’esonero di Ruben Amorim, il ds Massara ha mantenuto vivi i contatti con l’attaccante olandese. Tra il giocatore e la Roma c’è già un accordo totale, la trattativa è impostata nei dettagli e non presenta particolari ostacoli sul piano personale. L’unico vero nodo resta il via libera del Manchester United, che dopo il terremoto interno si è preso tempo prima di sbloccare le operazioni in uscita. I giallorossi restano in attesa, ma con fiducia: Zirkzee ha dato priorità alla Roma e ora la palla passa al club inglese.

Parallelamente resta aperta la pista Giacomo Raspadori. La Roma è ancora in attesa di una risposta definitiva da parte del calciatore, che sta riflettendo dopo il pressing di queste ore. A Trigoria non si vuole però restare fermi: in caso di fumata nera, il club è pronto a muoversi su alternative già sondate.

Occhio in particolare ad Albert Gudmundsson della Fiorentina. Il trequartista islandese era stato monitorato anche nelle scorse settimane e torna ora d’attualità come possibile piano B. Una pista da seguire con attenzione, soprattutto se la situazione Raspadori dovesse definitivamente complicarsi.