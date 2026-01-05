Massara prepara il piano B: Giovane o Yuri Alberto se Raspadori dice no

La Roma si prepara anche allo scenario più scomodo: il no definitivo di Giacomo Raspadori. A Trigoria filtra ancora fiducia, ma Massara – che di mestiere non aspetta i comodi degli altri – sta già lavorando su piani alternativi, consapevole che il reparto offensivo andrà comunque ricostruito a prescindere dall’esito di questa trattativa.
Il nome che oggi resta in pole è quello di Giovane, attaccante del Verona che piace molto al direttore sportivo giallorosso. Profilo giovane, esplosivo, già seguito con attenzione e considerato un investimento più da giugno che da gennaio, anche per le richieste dell’Hellas, che parte da una valutazione di circa 20 milioni. La Roma, però, non molla la presa e studia formule creative: l’eventuale inserimento di Baldanzi come contropartita tecnica potrebbe abbassare sensibilmente il costo dell’operazione. Un’idea che resta calda e che potrebbe tornare d’attualità, eventualmente, in estate.
Ma non c’è solo Giovane sul taccuino di Massara come possibile piano B. Un altro nome monitorato da tempo è quello di Yuri Alberto, centravanti del Corinthians, attaccante mobile e duttile, già sondato più volte dal club giallorosso anche in passato. Un profilo che la Roma continua a seguire con interesse in vista della prossima stagione, quando il reparto offensivo subirà una vera e propria rivoluzione.
LEGGI ANCHE – Roma, caccia agli attaccanti: summit con Yuri Alberto, sale Mathys Tel
Le proiezioni, infatti, parlano chiaro: Dovbyk e Ferguson sono entrambi in uscita, mentre Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy sono a scadenza di contratto. Tre stipendi pesanti che, salvo sorprese, potrebbero salutare Trigoria a fine stagione. Uno scenario che costringerà la Roma a rifare praticamente da zero l’attacco, non con ritocchi ma con scelte strutturali.
Ecco perché il dossier attaccanti è già apertissimo, indipendentemente dal destino di Raspadori. Se Jack dovesse dire no, scatterebbe un cambio di corsia: Massara ha il piede sull’acceleratore nonostante il mercato di gennaio sia agli inizi, perché il tempo stringe e Gasperini non può permettersi di aspettare. La ricostruzione è iniziata. Con o senza Raspadori.
LEGGI ANCHE – Sabatini: “Massara sta lavorando a Zirkzee come un fabbro. L’olandese si respira a pieni polmoni”
Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport
” a gennaio ci faremo trovare pronti”
….a febbraio inizia il festival di sanremo.
e con questi andiamo in Champions? ma per favore
Y.Alberto non lo ricordo , ma prima di Giovane proverei con Pellegrino del Parma , per me ha tutto per diventare forte forte , Raspadori lo lascerei ai casertani…
In quale universo parallelo si può pensare che un giocatore come Giovane può giocare nella Roma? Ma veramente Massara crede che il ragazzo possa fare la differenza? Pensare di cedere uno tra Ferguson e Dobvik per prendere Giovane è da folli.
Attenzione a non indebolire la Roma, perché questo è quello che succederebbe se prendessimo il giocatore del Verona.
Piccola riflessione, siamo al mercato di riparazione e in questo articolo (leggere le fonti) si parla di rifondazione dell’attacco, con o senza Raspadori si sa che l’attacco va sistemato urgentemente e che scrivono? di giocatori da prendere a giugno. Che c’entra? Mi vien da pensare che, come sempre, non sanno nulla, nulla!!!
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Massara è meglio che vada. Ho l’impressione che può lavorare bene come spalla e collaboratore di un DS titolare dell’incarico. Da solo non ce la fa, va inserito in una struttura che funzioni a prescindere e lì può dare il suo contributo.
Ma se la Roma lavorasse anche ad un piano C ?
Perché a giugno non provare a spendere soldi non per un allenatore, non per un giocatore, ma per un Direttore Sportivo di prima fascia?
Tutti hanno un prezzo e sicuramente meglio spendere tanto per un DS che spendere male per tanti giocatori mediocri
Tutta la vita Giovane. È un crack che va preso adesso perché tra qualche mese non sarà più alla nostra portata.
un prestito con diritto e poi a giugno andiamoci a prendere Lewandowski a 0 per il centenario
ma prendete Sabatini, anche malato chiedetegli una consulenza su quattro cinque giocatori dategli quanto chiede.
Alla fine il problema è semplice,
ed è in gran parte in 2 ruoli su 3 a centrocampo.
In parte anche sulla corsia SX, ma lì c’entra l’infortunio di Angelino.
A proposito, sono sorpreso che nessuno chieda mai quando torna.
Non abbiamo un’ala sinistra. Dybala adattato lì gioca molto meno bene che a destra.
Le altre soluzioni (Baldanzi, Bailey, Pellegrini, Elshaa) sono spesso comunque fuori ruolo,
ma in ogni caso si sono dimostrate deficitarie.
Soulè/Dybala sarebbero una coppia più che accettabile per la destra,
gli altri prima salutano meglio è: quindi serve un’ala sinistra che veda la porta.
E Raspadori ha una media gol di un difensore (5 gol a stagione, 0 quest’anno).
Direi che non ci serve davvero uno cos’.
In attacco, serve una punta che si adatti al gioco di Gasperini.
Nè Dovbyk nè Ferguson riescono.
Inutile discutere sul valore dei giocatori (per me uno che è capocannoniere in Liga
e l’anno dopo fa 17 gol in Italia non può essere una pippa totale,
Feguson invece mi pare molto limitato tecnicamente), semplicemente per Gasperini
non vanno bene.
Senza 2/3 dell’attacco non si segna, non è strano.
Adesso sta a Massara e alla società prendere 2 giocatori validi.
Nomi non ne faccio, ma ci saranno 2 attaccanti meglio dei nostri a prezzi
ragionevoli no?
Il nome che oggi resta in pole è quello di Giovane, attaccante del Verona che piace molto al direttore sportivo giallorosso……
Qui ancora non se capito che il giocatore deve piacere a gasperini no a massara, societa’ inconcludente
dove mi faccio tante domande e non riesco a d’armi risposte quando leggo questo giocatore piace moltissimo al direttore e mi chiedo l allenatore a che serve mah quando dovrebbe essere l allenatore a scegliere i calciatori e il compito del direttore riuscirli a prendere
facciamo dei nomi a caso, con ruoli diversi tra l’altro…
Jack e sua moglie sono felici a Madrid e in una squadra più forte della Roma, con giocatori più forti e che gioca sempre in Champions League.
“Massara ha il piede sull’acceleratore” 😂
E quest’estate invece dove ce l’aveva il piede, se dopo 3 mesi di mercato ha tirato fuori dal cilindro Ferguson ??
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.