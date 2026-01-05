Massara prepara il piano B: Giovane o Yuri Alberto se Raspadori dice no

La Roma si prepara anche allo scenario più scomodo: il no definitivo di Giacomo Raspadori. A Trigoria filtra ancora fiducia, ma Massara – che di mestiere non aspetta i comodi degli altri – sta già lavorando su piani alternativi, consapevole che il reparto offensivo andrà comunque ricostruito a prescindere dall’esito di questa trattativa.

Il nome che oggi resta in pole è quello di Giovane, attaccante del Verona che piace molto al direttore sportivo giallorosso. Profilo giovane, esplosivo, già seguito con attenzione e considerato un investimento più da giugno che da gennaio, anche per le richieste dell’Hellas, che parte da una valutazione di circa 20 milioni. La Roma, però, non molla la presa e studia formule creative: l’eventuale inserimento di Baldanzi come contropartita tecnica potrebbe abbassare sensibilmente il costo dell’operazione. Un’idea che resta calda e che potrebbe tornare d’attualità, eventualmente, in estate.

Ma non c’è solo Giovane sul taccuino di Massara come possibile piano B. Un altro nome monitorato da tempo è quello di Yuri Alberto, centravanti del Corinthians, attaccante mobile e duttile, già sondato più volte dal club giallorosso anche in passato. Un profilo che la Roma continua a seguire con interesse in vista della prossima stagione, quando il reparto offensivo subirà una vera e propria rivoluzione.

Le proiezioni, infatti, parlano chiaro: Dovbyk e Ferguson sono entrambi in uscita, mentre Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy sono a scadenza di contratto. Tre stipendi pesanti che, salvo sorprese, potrebbero salutare Trigoria a fine stagione. Uno scenario che costringerà la Roma a rifare praticamente da zero l’attacco, non con ritocchi ma con scelte strutturali.

Ecco perché il dossier attaccanti è già apertissimo, indipendentemente dal destino di Raspadori. Se Jack dovesse dire no, scatterebbe un cambio di corsia: Massara ha il piede sull’acceleratore nonostante il mercato di gennaio sia agli inizi, perché il tempo stringe e Gasperini non può permettersi di aspettare. La ricostruzione è iniziata. Con o senza Raspadori.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport