Retroscena Fullkrug: vicino alla Roma prima del Milan, ma Gasp lo ha bocciato

Un retroscena di mercato curioso e finora rimasto sotto traccia emerge nelle ultime ore sul fronte offensivo della Roma. Come riportano Il Messaggero e Il Corriere della Sera, oltre ai nomi di Zirkzee e Raspadori, nei giorni scorsi il club giallorosso aveva seriamente valutato anche Niclas Fullkrug per rinforzare l’attacco.

L’attaccante tedesco, 32 anni, è poi passato al Milan dal West Ham, ma prima di chiudere in rossonero era stato molto vicino a vestire la maglia della Roma. Secondo le ricostruzioni dei due quotidiani, il direttore sportivo Ricky Massara aveva di fatto raggiunto un’intesa per l’operazione, ritenendo il profilo pronto per dare subito un contributo al reparto offensivo.

A bloccare tutto, però, è stato Gasperini. Il tecnico giallorosso non sarebbe rimasto convinto dalle caratteristiche del centravanti tedesco e avrebbe quindi deciso di non dare il via libera definitivo all’affare, indirizzando la società verso altri obiettivi. Una scelta netta, che ha chiuso la porta a quella che poteva essere una soluzione immediata per l’attacco.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera