Retroscena Fullkrug: vicino alla Roma prima del Milan, ma Gasp lo ha bocciato

Un retroscena di mercato curioso e finora rimasto sotto traccia emerge nelle ultime ore sul fronte offensivo della Roma. Come riportano Il Messaggero e Il Corriere della Sera, oltre ai nomi di Zirkzee e Raspadori, nei giorni scorsi il club giallorosso aveva seriamente valutato anche Niclas Fullkrug per rinforzare l’attacco.
L’attaccante tedesco, 32 anni, è poi passato al Milan dal West Ham, ma prima di chiudere in rossonero era stato molto vicino a vestire la maglia della Roma. Secondo le ricostruzioni dei due quotidiani, il direttore sportivo Ricky Massara aveva di fatto raggiunto un’intesa per l’operazione, ritenendo il profilo pronto per dare subito un contributo al reparto offensivo.
A bloccare tutto, però, è stato Gasperini. Il tecnico giallorosso non sarebbe rimasto convinto dalle caratteristiche del centravanti tedesco e avrebbe quindi deciso di non dare il via libera definitivo all’affare, indirizzando la società verso altri obiettivi. Una scelta netta, che ha chiuso la porta a quella che poteva essere una soluzione immediata per l’attacco.
Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera
se fosse andata veramente così sarei contento perchè ogni giocatore dovrebbe avere l’avallo del mister. Ma uno scambio con il Toro Ghilardi/Zapata no?!
se leggi le dichiarazioni del Gasp della conferenza stampa di fine mercato estivo anche lì dichiara che non sono stati presi giocatori che gli erano stati prospettati da Massara ma che lui non riteneva potessero migliorare la rosa … il placet dell allenatore è sempre stato chiesto l, a quanto pare, dalla società… anche io lo reputo giusto … poi è un altro discorso è se i giocatori che richiede espressamente il Gasp siamo fattibili da prendere… sub Wesley è stato preso perché rientrava nel budget … Rios non rientrava ed è stato preso EA a meno e comunque oggi è uno dei migliori
…Ciao…per me daresti, GIANNI, un giovane prospetto importante in cambio di un attaccante che ormai il meglio lo ha alle spalle delle spalle.
quindi, si trattano per settimane giocatori con i club senza aver chiesto prima ai diretti interessati, e quando si tratta invece con il giocatore non si chiede prima all’allenatore se è gradito… ma possibile che bisogna rimpiangere ogni anno i Baldissoni, i Fenucci e i Sabatini?
Stile Sabatini o Monchi
Vabbè ma c’ha 33 anni ed in evidente calo, a noi serve un mastino li davanti non un accompagnatore. Che vuoi che gli dicesse Gasp.
…SE (e non credo una virgola) Massara ha proposto al Mister questa COPIA FATTA MALE di DOVBYK pensando fosse buono per diversificare e sostituire il gioco d’attacco Romanista ci sarebbe da esser molto d’accordo con chi reputa Massara non particolarmente abile.
Ma non ci credo per niente. E i giornali sportivi si confermano caso mai servisse, soprattutto ma non solo in ore di mercato, quello che generalmente sono.
Sarebbe, sembrerebbe, potrebbe… Solo condizionali in questa ricostruzione, se non altro la cosa positiva “sarebbe” che Gasperini e Massara oltre a dirsi buongiorno quando si incontrano si confrontano anche!
