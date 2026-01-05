Manchester United, caos totale: esonerato Amorim, Fletcher ad interim. E Zirkzee…

Momento turbolento in casa Manchester United dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Leeds. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la tensione tra la dirigenza e l’allenatore Ruben Amorim era già alle stelle: il tecnico non avrebbe gradito la gestione del mercato in entrata, soprattutto dopo il “no” ricevuto da Antoine Semenyo, e i Red Devils faticavano a trovare sostituti adeguati per Joshua Zirkzee e Kobbie Mainoo, entrambi in uscita e seguiti da Roma e Napoli.
La situazione era rimasta in standby, con i dirigenti impegnati ad analizzare le mosse possibili per accontentare Amorim. Tuttavia, nelle ultime ore la tensione è esplosa: come riportato da David Ornstein, la società ha deciso di esonerare Ruben Amorim con effetto immediato.
Al suo posto arriva Darren Fletcher, che assumerà il ruolo di allenatore ad interim, fino a nuove decisioni della dirigenza. Una scelta drastica che segna una rottura completa tra l’ex tecnico e il club, in un periodo di mercato complicato e di incertezze per il futuro della squadra.
Il caos in casa United lascia ora aperti diversi interrogativi, sia sul piano tecnico sia su quello dei trasferimenti dei giocatori in uscita, con la Roma che osserva attentamente l’evoluzione della situazione per capire come questa svolta inaspettata inciderà sulla trattativa per Zirkzee.
Redazione GR.net
Guarda se adesso il nuovo allenatore punterà su Zirkzee e lui dirà che è felicissimo di restare al M.U. e restiamo con il cerino in mano!
massara avrà il piano A, B ,C tranquillo ..uno non ci vuole l altro non lo mandano e siamo al 5 gennaio ….
L’avevo detto (nel mio piccolo) che Amorim non se la passasse tanto bene. Il MU ha bisogno di rafforzarsi in difesa e a centrocampo (subisce troppo). Ora la questione Zirkzee è come una pallina buttata nelle roulette.
Spero che, su tutto il fronte, abbiano pronti e avviati gli obiettivi alternativi (raspadori incluso).
Se così non fosse, o Massara non è capace di apprendere dalle esperienze recenti, o il (già difficile) finanziamento del mercato soffre di un’improvvisazione a dir poco inquietante.
già….. perché la colpa è nostra no ?
Non è una buona notizia secondo me, capace che al nuovo allenatore Zirkzee piaccia o che voglia almeno valutarlo sul campo. Vediamo…
Penso che con il cambio in corso, il mercato in uscita dello United sia difficile da fare visto che il nuovo allenatore vorrà almeno testare i calciatori attualmente a disposizione. Tradotto: a meno che il nuovo allenatore arrivi subito e dica esplicitamente che non lo vuole, meglio abbandonare la pista Zirkzee. E lo dico a malincuore perché avrebbe potuto essere un tassello molto importante.
Comunque vada, Massara non si deve impantanare in trattative interminabili e dall’esito incerto, ora come ora abbiamo bisogno di certezze per riportare la serenità a Trigoria.
…. scordiamoci Zirkzee…. il m. u. può scegliere un allenatore co@…. non due!
Svejaaa Massaaà…in queste due prossime partite ci giochiamo l’accesso alla Champions.
Se non si fanno 6 punti e non arriva qualche rinforzo vero in attacco e non qualche patacca,già si può archiviare la pratica campionato a fine gennaio.
