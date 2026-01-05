Manchester United, caos totale: esonerato Amorim, Fletcher ad interim. E Zirkzee…

Momento turbolento in casa Manchester United dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Leeds. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la tensione tra la dirigenza e l’allenatore Ruben Amorim era già alle stelle: il tecnico non avrebbe gradito la gestione del mercato in entrata, soprattutto dopo il “no” ricevuto da Antoine Semenyo, e i Red Devils faticavano a trovare sostituti adeguati per Joshua Zirkzee e Kobbie Mainoo, entrambi in uscita e seguiti da Roma e Napoli.

La situazione era rimasta in standby, con i dirigenti impegnati ad analizzare le mosse possibili per accontentare Amorim. Tuttavia, nelle ultime ore la tensione è esplosa: come riportato da David Ornstein, la società ha deciso di esonerare Ruben Amorim con effetto immediato.

Al suo posto arriva Darren Fletcher, che assumerà il ruolo di allenatore ad interim, fino a nuove decisioni della dirigenza. Una scelta drastica che segna una rottura completa tra l’ex tecnico e il club, in un periodo di mercato complicato e di incertezze per il futuro della squadra.

Il caos in casa United lascia ora aperti diversi interrogativi, sia sul piano tecnico sia su quello dei trasferimenti dei giocatori in uscita, con la Roma che osserva attentamente l’evoluzione della situazione per capire come questa svolta inaspettata inciderà sulla trattativa per Zirkzee.

Redazione GR.net