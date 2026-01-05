Friedkin in arrivo a Roma: ore calde, sostegno a Gasp e Massara

Il mercato della Roma fatica a decollare e sul campo la squadra ha perso terreno nelle ultime settimane: dai primi posti solitari in classifica, i giallorossi si ritrovano ora in quarta posizione, in coabitazione con la Juventus.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle prossime ore arriveranno a Roma Dan e Ryan Friedkin, pronti a mostrare il loro sostegno a Gian Piero Gasperini e al DS Ricky Massara. La visita dei proprietari arriva in un momento particolarmente delicato per il club, sia sul piano sportivo che sul fronte della gestione del mercato e della squadra.

Il loro arrivo servirà anche a ribadire fiducia e supporto alla guida tecnica e alla dirigenza, sottolineando l’importanza di affrontare questa fase di difficoltà con coesione e chiarezza, mentre il mercato invernale entra nella sua fase decisiva.

Fonte: Corriere della Sera