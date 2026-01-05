“ON AIR!” – CORSI: “Gasperini esasperato da Massara, e il ds non risponde”, PUGLIESE: “Il mister vuole solo piani A”, COSENZA: “Raspadori a 3,9 milioni di stipendio è follia”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Ieri mattina l’Atletico Madrid ha ribadito a Raspadori che lì non c’è più futuro per lui, adesso si attende ad ore la risposta definitiva del calciatore. Dopo la sconfitta di Bergamo c’è stato un altro confronto animato tra Massara e Gasperini, i rapporti sono molto tesi, agitati, non se le mandano mai a dire, soprattutto l’allenatore con il ds più che il contrario. L’allenatore vuole solo Zirkzee, vuole solo il piano A, e allora devi per forza aspettare. Anche in estate il tecnico si era fissato con Sancho…”

David Rossi (Rete Sport): “Non ho bisogno di Lecce-Roma per farmi un’idea di quello che è la squadra in questo momento e del suo potenziale. Bologna e Juve sono le vere antagoniste della Roma per la quarta o quinta piazza, il Como lo vedo un pochino dietro queste. Dybala ha dimostrato ancora una volta che non è più quello di prima, invece di tirare davanti al portiere la passa…Proprio per preservare il ricordo che abbiamo di Dybala vivo calcisticamente, non mi potete spacciare l’attuale Dybala con quello che era prima. Ferguson ha giocato una partita arrogante e presuntuosa, e questo non è accettabile. Si vede che sta con la spina staccata, non sta sintonizzato…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Le squadre di Gasperini che ricordo io hanno la loro forza sempre nei due trequartisti, come Ilicic, Gomez, o Lookman. E perchè lui sta forzando e puntando su Dybala? Perchè è l’unico che può fare il Gomez, anche se con caratteristiche diverse. Ti mancano l’esterno e la punta, ti mancano gli esterni, perchè ora hai solo Wesley con certe caratteristiche. Celik, con tutto il rispetto, è un giocatore normale, è un giocatore da 6più di quello non può andare. Ti mancano 3-4 giocatori che ti fanno la differenza…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Confido nella società, che deve mettere a disposizione di Gasperini gli strumenti per giocarsela fino in fondo, altrimenti rischiamo che il primo febbraio, a mercato chiuso, la stagione sia già segnata, almeno per quanto riguarda il campionato. Per questo mi aspetto che Massara faccia due colpi davanti, e che metta a disposizione se possibile anche un esterno e un difensore per mettere Gasp in condizione di giocarsela fino alla fine. Anche perchè pure le altre faranno qualcosa, il Milan ha già fatto… Tra l’altro ci sarebbe da dire sul Milan e sul fatto che sia stato spinto al primo posto grazie a episodi arbitrali che gli hanno regalato 5-6 punti in più, senza i quali sarebbe con la Roma…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ho una sinistra sensazione: non vorrei che tra giocatori in scadenza e il fatto che l’allenatore ha palesemente preso di petto alcuni giocatori che non faranno parte del progetto futuro, e mi riferisco soprattutto ai calciatori in prestito, le possibilità di scelta si siano drasticamente ridotte. Bailey ad esempio mi sembra che sia scomparso per auto-annullamento più che una reale infortunistica, dato che non è stata comunicata nessuna lesione. Dalla partita di Torino mi sembra che si sia auto-escluso…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il gol di Scalvini il 90% delle volte gli arbitri lo annullano. La partita è stata ridicola, con un attacco vergognoso. La Roma è una squadra inguardabile in questo momento, e c’è una responsabilità enorme di Massara più che di Gasperini. So che a Bergamo c’è stato un colloquio aspro tra l’allenatore, che urlava, e un’altra che stava in silenzio perchè non aveva molto da dire, e questa persona non era un calciatore. Gasperini è esasperato da Massara, ma perchè lui non gli risponde, non si fa vedere reattivo. La Roma non ha punte, Ferguson o Dovbyk sono da mandare via, sono due morti, non si possono guardare. E Dybala, se continua così, è meglio se torna in Argentina…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Io ho visto una Roma bruttissima e non capisco chi dice ce se l’è giocata. A me non ha mai dato l’impressione di poter vincere la partita. E non è stato l’arbitro a condizionare la partita, semmai è stata la Roma a farlo. Gasperini a fine partita che non dice niente significa che sta per esplodere. Raspadori doveva stare ieri a Bergamo. A me non piace, ma se lo vuole Gasperini… Se è vero che il contratto base di Raspadori è di 3,9 milioni, allora è una follia. E non lamentiamoci se poi gli altri giocatori vengono a batterti cassa…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Domani secondo me giocano Ziolkowski e Rensch, l’idea di spostare Cristante sia improbabile perchè poi non avesti cambi in difesa. Io penso che giocheranno Ghilardi, Ziolkowski e Rensch, mi sembra l’unica soluzione sensata…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma ha due partite difficili ma non impossibili, però vista l’emergenza in difesa contro il Lecce diventa dura. Difesa Ghilardi-Ziolkowski-Rensch? Il brivido sale davanti a questo terzetto. Spero che contro Banda, Pierotti e Stulic possano bastare. Con tutto il rispetto per il Lecce, la partita di domani va vinta senza se e senza ma…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Alla Roma manca talento, e in questo senso Zirkzee sarebbe il rinforzo perfetto. Dybala è la controfigura di se stesso, non lo vedo più al top, fa fatica. I calci d’angolo che metteva al centro ora non c’arrivano, e mi sembra un problema atletico il suo. Forse è il momento di metterlo in panchina. Per ora in attacco l’unica certeza è Soulè, il resto è un tourbillon di tentate soluzioni…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma è una squadra in netto calo, un calo generale, fisico e di idee. Mi dispiace vedere Dybala in queste condizioni, ma così non lo farei giocare perché sta impoverendo il suo palmares e la sua condizione rispetto agli altri. Il regalo di Ederson era da sfruttare, e lui ha avuto paura di tirare. Dal mercato non mi aspetto moltissimo, non credo molto al mercato di gennaio…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Secondo me anche Gasperini ha grande responsabilità sul modo di giocare e sulle sconfitte, questo non si dice mai e bisognerebbe aprire un dibattito. L’anno scorso con Ranieri in panchina, con una squadra più scarsa, aveva vinto il campionato. Non si possono perdere tutti gli scontri diretti e dire sempre che non c’è l’attaccante. Questa squadra evidentemente non può giocare come vuole Gasperini e forse bisogna tornare allo stile di gioco di Ranieri, tutti indietro e si riparte. Ma che pensate che col mercato arrivano due giocatori e si vince lo scudetto?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita di Bergamo mi ha lasciato le solite perplessità. Nel momento in cui si alza il livello e la Roma va sotto, non capisci come potrebbe fare a recuperare. La Roma ha perso 7 partite: 2 con Cagliari e Torino, poi contro le cinque squadre che se non ti stanno davanti sono comunque al tuo livello. La Roma non riesce a recuperare una partita che sia una contro le squadre che le stanno davanti, a prescindere da chi gioca e da chi sta fuori. Ora vediamo il mercato. Spero che in questi giorni si chiarisca la situazione della Roma, non in questo mese…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La sconfitta di Bergamo è pesante, sia per la classifica sia per come è maturata. La Roma ha pagato un errore inusuale dal suo miglior giocatore del 2025, che è il portiere. Forse è anche l’ora di interrogarsi su giocatori che sembrano intoccabili, come Dybala. Tecnicamente è straordinario e quando sta bene è uno dei giocatori più forti del campionato, ma dobbiamo prendere atto che non sta dando quello che dovrebbe dare un giocatore così forte, anche per l’investimento fatto. Anche a Bergamo ha fatto poco, non ha creato niente…”

