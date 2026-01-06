Roma a Lecce in emergenza totale: Soulè in dubbio, tocca a El Shaarawy

È una Roma in piena emergenza quella che alle 18:00 scenderà in campo al Via del Mare contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Una partita chiave per restare agganciati al treno Champions, affrontata però con una coperta cortissima in ogni reparto. Se in difesa l’allarme è ormai rosso fisso, nelle ultime ore si è aggiunto anche il problema Matías Soulé, sempre più vicino al forfait per un affaticamento accusato già a Bergamo.
Gasperini deve fare i conti con l’assenza totale della difesa titolare: fuori Mancini ed Hermoso per squalifica, Ndicka impegnato in Coppa d’Africa. Una situazione che ha costretto il tecnico a inventarsi un reparto completamente nuovo. Secondo le prove della vigilia, davanti a Svilar dovrebbe toccare al terzetto Ghilardi-Ziolkowski-Rensch, mai visto insieme dal primo minuto. L’alternativa resta l’arretramento di Celik come braccetto, ma nelle ultime ore ha preso quota la soluzione più “lineare”, per non stravolgere anche le corsie laterali, dove Wesley è pronto a tornare titolare.
A centrocampo poche scelte e nessun vero margine di manovra: Cristante e Koné sono i punti fermi, con Pisilli unica alternativa. Davanti, invece, i problemi aumentano. Le assenze di Baldanzi, Pellegrini e Bailey hanno già ridotto al minimo le opzioni, e il possibile stop di Soulé complica ulteriormente il piano gara. L’argentino è affaticato e una decisione definitiva verrà presa solo nelle ore precedenti al match, ma la sensazione è che El Shaarawy sia pronto a subentrare dal primo minuto.
Il nodo principale resta il centravanti. Gasperini è combattuto tra Dovbyk e Ferguson, con l’irlandese leggermente favorito nonostante la prestazione opaca di Bergamo. L’ucraino non è ancora al 100% e continua ad avere qualche difficoltà nel calcio, motivo che spinge lo staff verso una scelta più prudente. Dybala, ancora una volta, sarà chiamato a caricarsi sulle spalle la fase offensiva, in un momento in cui i gol continuano a latitare.
Il quadro complessivo è impietoso: Roma a Lecce con appena 15 giocatori di movimento, più i Primavera, senza rinforzi dal mercato e con una classifica che non ammette più passi falsi. Servirà una partita di carattere, prima ancora che di qualità. Gasperini chiede uomini prima che calciatori, ma la sensazione è che oggi, più che mai, servirà anche un pizzico di fortuna.
Le probabili formazioni dei quotidiani
Corriere dello Sport:
Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk
Gazzetta dello Sport:
Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Ferguson
Il Messaggero:
Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson
Il Tempo:
Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk
Corriere della Sera:
Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, El Shaarawy; Ferguson
Il Romanista:
Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; Dybala, Ferguson
Bhe oggi potrebbe arrivare il primo pareggio. La Champions è una mera utopia.Si punta al sesto posto data la rosa. Squadra indebolita rispetto lo scorso anno
Non è vero che si è indebolita, è soltanto cambiato l’allenatore.
Hai perso Paredes, Shomu (decisioni avallate da Gasperini) e Salamandra (che con Ranieri manco più giocava), sono entrati El Ayuoni, Ferguson, Wesley soprattutto (su input del Gasp, diamo a Cesare quel che è di Cesare) più due difensori giovani ed emergenti.
Perchè indebolita? al massimo si può dire che non si è rafforzata, ma indebolita mai.
ovviamente volevo dire wesley scusate il t9
Apuo, mo’ ce spieghi chi è Salamandra 🤔
Be almeno al quinto che potrebbe anche darci la Champions se in Europa le squadre italiane andranno bene.
il rettile tornato al milan
Since Gasperini’s arrival, injuries to players have been increasingSince Gasperini’s arrival, injuries to players have been increasing
ok, repeat It without crying
chi gioca indossa la maglia. al netto delle assenze nessun alibi.
Daje Irishman sfonna sta porta! Pisilli sulla trequarti sarebbe una soluzione.
Ammazza come piove!!
Semo arrivati alla frutta, anzi, ar digestivo…
Ma scusate Angelino non è proprio utilizzabile? Sono più di 20 giorni che sta in panchina.
Da quando e’ arrivato gasp. angelino non e’ piu’ lui!! Gia’ correva tanto per conto suo, poi e’ arrivato il carbonaro che lo ha steso definitivamente!
Forza Roma.
mica avremo paura del lecce ? e poi si ambisce alla champions ? ho visto la sintesi della partita a torino , la juve poteva vincere 9-1
Ed invece è finita 1 a 1, anche grazie a Vladimiro Falcone che comunque giocherà anche contro il nostro asfittico attacco.
Io ho paura della Roma. La storia non ci sorride
È c’è gente che si permette di criticare Gasperini. Ho sempre detto che se compri una 500 poi non puoi competere con una ferrari. Se a Gasperini hanno dato solo ex calciatori è già un miracolo che sia lì davanti. È stato criticato a Bergamo per la sostituzione di Soule’ ora che è spiegato il motivo,qualcuno avrà il coraggio di dire scusi mister,ma noi non capiamo una benemerita mazza di calcio?
pure Ranieri aveva una 500, ma ha fatto più punti di tutti.
si e no.
Perché hai preso Gasperini (con un triennale da 5M netti, se non ricordo male…) anche per competere con macchine più veloci della tua…
Schumacher ha vinto mondiali con una macchina più lenta delle McLaren, per questo la Ferrari lo pagava di più.
Non e questione di capire o meno di calcio ed è lapalissiano che nessuno qui abbia la competenza che ha un (qualunque) allenatore id serie A.
Però tutti possono giudicare e commentare i risultati, o no? Ed eventualmente criticare anche Gasperini, o no?
A me manda i matti continuare a sentire che questa squadra è una carretta… che quando perde è perché è composta da bidoni e ex giocatori e quando vince è solo merito dell’allenatore..
Per me, mi ripeto, è una squadra senza fenomeni e senza bidoni, onesta, solida, sicuramente deficitaria in alcuni ruoli, soprattutto per il gioco che predilige il Mister (esterno a sx, quinto a sx, per riportare Wesley a dx, centrocampista che sappia verticalizzare e/o inserirsi).
Si dovrà intervenire sul mercato? Certamente
E’ lecito attendersi che il Mister compensi alcune lacune con le sue capacità? Altrettanto, certamente
Questi siamo e con questi giochiamo. Ma è difficile capirlo che dobbiamo avere i conti a posto?
da quel che leggo e’ veramente difficile capirlo, certo con gli stessi pochi soldi si potrebbero fare acquisti Migliori ma fenomeni a pochi soldi è difficile trovarli e la concorrenza è spietata.
Una vittoria a Lecce che ha strappato il pareggio a Torino mi stupirebbe date le condizioni iniziali. Sarebbe un regalo della Befana. Mala tempora currunt… SFR
oggi la difesa farà benissimo. ghilardi è un top.
davanti si fatica, ma oggi arriverà anche un gol.
forza, positività e tutti uniti e coordinati, cosa che è mancata a Bergamo.
ASR
L’abbiamo visto a Cagliari quanto è top.
Un gol oggi? Quanta grazia, non sarà troppo?
Credo che la gara contro il Lecce potrebbe segnare uno spartiacque tra una Roma con obiettivi ambiziosi e la solita Roma dei sesti posti. Servirà una gara gladiatoria perché arriviamo all’appuntamento con una squadra decimata. Ma se a Lecce facessimo bottino pieno sarebbe la dimostrazione che siamo forti e quindi sarebbe un’iniezione di autostima formidabile. Bene Elsha dall’inizio anche perché ritengo che il trio offensivo più forte sia quello Elsha/Ferguson/Soulé. Mancherà però l’argentino e magari Paulo messo nella sua posizione più congeniale potrebbe regalarci finalmente una gioia.
Ma ci sono tre cose che mi stuzzicano per questa gara anche se difficilmente si potranno avverare. Una sarebbe assistere ad una prestazione super di Pisilli magari condita da un goal. Un’altra vedere nuovamente Ghilardi dal 1’, nel braccetto di destra perché lo considero più forte di Ziolkowski. Infine veder giocare la Roma col doppio centravanti, Dobvik + Ferguson.
Sarebbe la dimostrazione che siamo forti? Contro le squadre forti bisogna fare i forti, non contro le piccole.
oggi faremo il primo pareggio del campionato…se ci dice bene!
una squadra vera, l’atalanta del gasp x esempio, stasera ne avrebbe fatti quattro al lecce per riscattarsi, ma siccome noi abbiamo mezze tacche vedrete che verremo aggrediti stile real madrid al bernabeu.
Quando hai mezzi giocatori là davanti che hanno paura di spaccare la porta per non farsi male al piedino o nessun centrocampista capace di creare un break i risultati sono partite insulse come quella di bergamo.
Ieri a Sportitalia dicevano che la roma a giugno deve racimolare qualcosa come cento milioni di euro se fallisce la champions cosa molto probabile dovrà smontare la squadra cedendo konè e probabilmente ndicka.
Qualcosa di vero c’è perchè se non sei capace di creare valore e prendi giocatori invendibili tipo dybala bailey etc poi no hai nessuno da cedere per fare pòusvalenze e mercato. Salah eddine e dahl li hai regalati ed erano ottimi prospetti ti sei tenuto angelino che ora vale zero. Se non si riparte per davvero dalle basi investendo sui giovani saremo schiavi del fpf a vita
Certo Mardocheo76, d’altronde si sa che la l’appetibilità di un giocatore e la possibilità di rivenderlo sono inversamente proporzionali al suo ingaggio e alla sua età. Se continuiamo ad avere giocatori ai quali corrispondere stipendi dai 3 ml in su o giocatori che si avvicinano ai 30 anni ci riempiamo di zavorre invendibili.
Se guardiamo gli ultimi mercati, vediamo che i maggiori ricavi li abbiamo fatti cedendo giovani (Dahl, Le Fee, Aouar, J Costa, Zalewski …). Il nostro target dev’essere GIOVANE e/o INGAGGIO BASSO.
Ogni anno dicono sta cosa dei 100 milioni e di dover smantellare la squadra, non succede mai.
Ma la facciamo finita una volta per tutte?
Sarà il diluvio e la mia cervicale, ma per stasera ho sensazioni strane. Speriamo che siano solo sensazioni e forza Roma
la Juve più scarsa degli ultimi anni questo lecce lo ha preso a pallonate, solo un Falcone monumentale ha evitato la goleada.
Il nostro problema purtroppo è proprio quello, che in attacco siamo scarsissimi.
Tuttavia la vittoria oggi è l’unico risultato accettabile, anche con un episodio, con una porcata, ma bisogna vincere. Perché quando leggo quel nome mi va il sangue alla testa e non solo per il 20 aprile 1986
Ma anche per cosa oltre a quella partita? Io sono un tifoso “giovane” quindi ci sta che non possa ricordarmi delle cose
Ma 4-4-2 è un’eresia? Svilar, Celik ,Ziolkowsky, Ghilardi, Ztimikas, Wesley, Cristante, Konè Rench, Dybala,Ferguson/Dovbyk..
Non credo che Gasperini intenda passare alla difesa a 4 per la prima volta in carriera proprio oggi col reparto in emergenza assoluta.
Un attacco a due punte potrebbe invece essere un’idea contro una squadra che ha nella difesa dai cross in area il suo principale tallone d’Achille.
Vedrei quindi bene un 352 con l’incursore Pisilli a rinforzare la mediana.
Svilar
Celik Ziolkowski Ghilardi/Rensch
Wesley Pisilli Cristante Kone Tsimikas/Rensch
Dovbyk Dybala/Ferguson
Non vado spesso allo stadio perché non vivo in Italia. A Bergamo c’ero, è devo dire che dal vivo si ha une percezione differenta e più precisa del vero valore dei giocatori. Ho capito tanto cose. Non voglio inferierire su i nostri giocatori ma ho visto cose veramente scandalose.
Ho capito che il quarto posto è quasi una chimera, dobbiamo avere pazienza, forse ci siamo illusi con questa buona partenza, la Roma ha fatto più del suo vero valore. Tutta la vita con Gasp, aspettiamo la fine di questo maledetto FPF. Forza Roma, sempre
Una vittoria nelle odierne condizioni di emergenza compenserebbe almeno in parte la sconfitta di Bergamo.
Affronteremo la partita senza l’intera difesa titolare e con l’attacco rimaneggiato e privo di alternative, tutto ciò a 3 giorni di distanza dalla trasferta di Bergamo e senza aver avuto il tempo, non solo x prepararla, ma anche x riposare, visti i disagi per il ripartire da Orio.
Sarà un test probante per i nostri giovani difensori, ma anche l’ennesima chance x Dybala e le nostre punte di dare un senso alla loro permanenza in giallorosso.
Il Lecce subisce molti gol di testa.
Sarà importante mettere buoni cross in mezzo.
Per questo azzarderei Tsimikas sulla fascia sx, giocatore con dei limiti ma che sa crossare bene, così da riportare Wesley sulla fascia dx ed arretrare Celik tra i 3 di difesa.
Vista la scarsità di alternative nel reparto offensivo valuterei anche, quantomeno nella ripresa, un passaggio al 352 con le due punte di peso avanti e Pisilli a rinforzare la mediana ed il peso offensivo con le sue capacità di inserimento.
fare un punto a Lecce sarebbe oro colato,sarà dura serve una super roma di uomini prima che calciatori
piove sul bagnato infatti a Roma piove sempre sempre sempre forza Roma
