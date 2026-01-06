Roma a Lecce in emergenza totale: Soulè in dubbio, tocca a El Shaarawy

È una Roma in piena emergenza quella che alle 18:00 scenderà in campo al Via del Mare contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Una partita chiave per restare agganciati al treno Champions, affrontata però con una coperta cortissima in ogni reparto. Se in difesa l’allarme è ormai rosso fisso, nelle ultime ore si è aggiunto anche il problema Matías Soulé, sempre più vicino al forfait per un affaticamento accusato già a Bergamo.

Gasperini deve fare i conti con l’assenza totale della difesa titolare: fuori Mancini ed Hermoso per squalifica, Ndicka impegnato in Coppa d’Africa. Una situazione che ha costretto il tecnico a inventarsi un reparto completamente nuovo. Secondo le prove della vigilia, davanti a Svilar dovrebbe toccare al terzetto Ghilardi-Ziolkowski-Rensch, mai visto insieme dal primo minuto. L’alternativa resta l’arretramento di Celik come braccetto, ma nelle ultime ore ha preso quota la soluzione più “lineare”, per non stravolgere anche le corsie laterali, dove Wesley è pronto a tornare titolare.

A centrocampo poche scelte e nessun vero margine di manovra: Cristante e Koné sono i punti fermi, con Pisilli unica alternativa. Davanti, invece, i problemi aumentano. Le assenze di Baldanzi, Pellegrini e Bailey hanno già ridotto al minimo le opzioni, e il possibile stop di Soulé complica ulteriormente il piano gara. L’argentino è affaticato e una decisione definitiva verrà presa solo nelle ore precedenti al match, ma la sensazione è che El Shaarawy sia pronto a subentrare dal primo minuto.

Il nodo principale resta il centravanti. Gasperini è combattuto tra Dovbyk e Ferguson, con l’irlandese leggermente favorito nonostante la prestazione opaca di Bergamo. L’ucraino non è ancora al 100% e continua ad avere qualche difficoltà nel calcio, motivo che spinge lo staff verso una scelta più prudente. Dybala, ancora una volta, sarà chiamato a caricarsi sulle spalle la fase offensiva, in un momento in cui i gol continuano a latitare.

Il quadro complessivo è impietoso: Roma a Lecce con appena 15 giocatori di movimento, più i Primavera, senza rinforzi dal mercato e con una classifica che non ammette più passi falsi. Servirà una partita di carattere, prima ancora che di qualità. Gasperini chiede uomini prima che calciatori, ma la sensazione è che oggi, più che mai, servirà anche un pizzico di fortuna.

Le probabili formazioni dei quotidiani

Corriere dello Sport:

Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk

Gazzetta dello Sport:

Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Ferguson

Il Messaggero:

Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson

Il Tempo:

Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk

Corriere della Sera:

Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, El Shaarawy; Ferguson

Il Romanista:

Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; Dybala, Ferguson