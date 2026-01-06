Bailey-Roma ai titoli di coda: si lavora con l’Aston Villa per interrompere il prestito

Il film di Leon Bailey sembra già arrivato ai titoli di coda. E anche l’ultima proiezione ha fatto registrare una sala tristemente vuota. Il giamaicano ha accusato l’ennesimo fastidio muscolare ed è stato escluso dai convocati per la quindicesima volta in 25 partite stagionali tra campionato e coppe: numeri che spiegano meglio di qualsiasi commento perché a Trigoria la pazienza sia ormai finita.
La Roma sta lavorando con l’Aston Villa per interrompere il prestito con sei mesi di anticipo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ma l’operazione non è immediata. Il club inglese, prima di dare il via libera, vuole infatti trovare una nuova sistemazione al giocatore.
Qualche sondaggio è arrivato dalla Turchia, mentre nelle ultime ore Bailey è finito anche nel mirino — poco tenero — dei tifosi giallorossi sui social. Un epilogo amaro per un’avventura che, di fatto, non è mai davvero cominciata.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Emblema della situazione storica della Roma
I costi dei tre giocatori arrivati dalla Premier:
Ferguson tra stipendio e prestito 6.5 milioni.
Bailey tra stipendio e prestito 10.5 milioni.
Kōstas Tsimikas stipendio e prestito 6.5 milioni.
Buttati alle ortiche 23.5 milioni, vorrei sapere chi è il responsabile.
giocatore inutile, una storia di infortuni infinita, una toppa all’altro ex giocatore Sancho che non andava neanche presa in considerazione.
La colpa non è sua ma di chi ha portato l’ennesimo giocatore rotto perennemente
ennesimo capitolo del filone fragicomico.
Bobbey, resterà sempre il dubbio: e se era veramente forte???
se è sempre rotto, non lo saprai mai.
Così come Renato Sanches e Wijnaldum, per citarne alcuni.
Li famosi prestiti dell’As Roma. Quelli de la giocatina de n’terno a lotto. Mo butto sta somma su sto terno sperando che esca. N’club de ludopatici, ma quante scommesse pagate a caro prezzo hanno perso? L’urtimi due so stati prestiti, pe fortuna, pagati a caro prezzo però. Sennò c’è Pastore che ce rimbomba ancora dentro er cervello
La cosa più normale visto lo storico di infortuni che aveva era inserire una clausola risolutiva del prestito nel caso di inabilità per oltre sei n tot di partite.
Era ovvio, oserei dire certo. Basta andare a vedere il suo storico. Promessa nel Leverkusen, molti gli misero gli occhi addosso, anche noi, ma ls spuntò l Aston Villa pagandolo 35 mln, lo hanno aspettato 4 anni, è un giocatore rotto il 110 presenze 17 gol. uno scarto, che non voleva nessuno, d’altra parte, la maggior parte degli acquisti sotto la gestione Friedkin portano questa firma, e le classifiche lo confermano.
Ma ti devi pure giustificare?
Da quando è arrivato a Trigoria Bailey ha collezionato la sorprendente prestazione di 273′ di gioco, pari a circa 2 partite e mezza giocate da 90′, poi per il resto ha soggiornato in infermeria.
Di fatto è un giocatore che paghi, occupa un ruolo, te lo ritrovi in rosa ma non può giocare mai perché fisicamente s’aregge co li stuzzicadenti.
Di fondo il problema è proprio averlo preso nonostante tutto il quadro fisico penoso e questo continua ad essere uno dei più grandi interrogativi del mercato giallorosso.
Questa voglia di prendere giocatori rotti come se la benedizione del divino amore li potesse guarire! Non te li devi accollare sti giocatori, basta!
sono pienamente d’accordo con te. il problema secondo me, è che questi rottami li devi pure pagare e profumatamente. è mai possibile che a trigoria non ci sia un chicchessia che sappia fare diversamente da quello fatto
sino ad ora? conoscendo lo storico infortuni, lo prendi a determinate condizioni. un minimo di partite giocate,
un tot di gol ,altrimenti te lo ritorno ma mi devi pagare tu, chiedi un risarcimento danni. visto quello che è successo con
shaelemakers? il Bologna non lo ha riscattato neanche per 8 milioni, la Roma lo ha rivalorizzato, ora vale 30 milioni e
noi con il cerino in mano. cioè tra bailey,
ferguson e tsimikas più di venti milioni
buttati nel cesso con ritorno zero.
sfr. ❤️🧡💛
Lo cercano in premier per vendere popcorn fuori dallo stadio
Infortuni e soprattutto molta poca voglia. Quando entrava in campo sembrava che ti faceva un favore….mi ricorda la faccia che facevo quando mia madre mi diceva di sparecchiare a fine pranzo.
Per non parlare di Tsimikas.
