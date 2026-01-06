Bailey-Roma ai titoli di coda: si lavora con l’Aston Villa per interrompere il prestito

Il film di Leon Bailey sembra già arrivato ai titoli di coda. E anche l’ultima proiezione ha fatto registrare una sala tristemente vuota. Il giamaicano ha accusato l’ennesimo fastidio muscolare ed è stato escluso dai convocati per la quindicesima volta in 25 partite stagionali tra campionato e coppe: numeri che spiegano meglio di qualsiasi commento perché a Trigoria la pazienza sia ormai finita.

La Roma sta lavorando con l’Aston Villa per interrompere il prestito con sei mesi di anticipo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ma l’operazione non è immediata. Il club inglese, prima di dare il via libera, vuole infatti trovare una nuova sistemazione al giocatore.

Qualche sondaggio è arrivato dalla Turchia, mentre nelle ultime ore Bailey è finito anche nel mirino — poco tenero — dei tifosi giallorossi sui social. Un epilogo amaro per un’avventura che, di fatto, non è mai davvero cominciata.

Fonte: Gazzetta dello Sport