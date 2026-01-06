La Roma aspetta Raspadori: fiducia Massara e Gasp lo chiama, ma il giocatore…

Ci mancava anche la telenovela Raspadori. Quotazioni in calo e una pazienza che vacilla: il matrimonio tra l’attaccante e la Roma si complica mentre il tempo scorre inesorabile. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, Jack sarà convocato dall’Atletico Madrid per la Supercoppa spagnola, con la partenza della squadra per l’Arabia fissata a oggi, come riporta Il Tempo.
L’ex Napoli non ha ancora dato il suo “sì” alla Roma e la sua volontà resta quella di giocarsi le carte in Spagna, anche se nei prossimi giorni potrebbero concretizzarsi altre piste di mercato. Conte vorrebbe il suo ritorno al Napoli in caso di partenza di uno tra Lucca e Lang. La convocazione per la Supercoppa – accompagnata ieri da un post social dei Colchoneros con foto in primo piano dell’attaccante e il titolo forte “Fino all’ultimo respiro” – ha inevitabilmente dilatato i tempi dell’operazione, rinviando la risposta definitiva almeno fino al 12 gennaio, data della finale a Gedda, secondo la Gazzetta dello Sport.
Gasp chiama Jack
Nonostante il tira e molla che Massara si sarebbe volentieri evitato, la dirigenza giallorossa è ancora ottimista, scrive Il Messaggero. A tal punto che è disposta ad aspettare il calciatore anche dopo la campagna d’Arabia. E in tal senso ieri, dopo una riunione avvenuta nel primo pomeriggio, si è mosso in prima persona Gasperini che ha avuto un contatto diretto con il ragazzo attraverso una call, spiegandogli come al di là della formula della trattativa lo considera centrale nel suo progetto.
LEGGI ANCHE – Di Canio: “Gasp mi ha sorpreso, ma vediamo che succede quando le cose non andranno…”
L’allenatore, alla vigilia del match di Lecce, ha avuto la possibilità di chiarire a Raspadori cosa lo aspetterebbe in giallorosso se ufficializzasse il sì. Lo sistemerebbe al centro dell’attacco della Roma o comunque sotto punta a sinistra se dovesse schierare in contemporanea Ferguson o Dovbyk, ancora a disposizione ma che potrebbero entro fine mese andar via entrambi, rivela il Corriere della Sera.
Il nodo della formula
L’obiettivo rimane sempre quello. La Roma ancora punta forte su Raspadori: è stato promesso a Gasperini prima di Natale. Il 23 dicembre la proprietà si è sbilanciata con l’allenatore, garantendogli l’acquisto dell’azzurro, e ha spinto Massara a chiudere con l’Atletico Madrid. Il ds ha già raggiunto un accordo con i Colchoneros per un pacchetto complessivo da circa 20-22 milioni (prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto a 18,5, con una penale che lo rende quasi un obbligo).
L’unico dubbio di Raspadori è nella formula del trasferimento: avrebbe preferito arrivare nella Capitale con la certezza del riscatto a giugno, anche per non rimettere in discussione il suo futuro tra meno di sei mesi. Ma Massara, parlando con il manager dell’attaccante, ha comunque garantito (o quasi) la permanenza in giallorosso nella prossima stagione: Gasperini chiede 6 attaccanti per la Roma che verrà. L’unico sicuro di restare è Soulé. Ecco perché Jack dovrebbe sentirsi già confermato.
Raspadori vuole che i suoi interrogativi legati all’impiego a Madrid trovino risposte certe nell’ottica di un suo eventuale coinvolgimento in azzurro per il prossimo Mondiale. Le variabili non sono poche e comunque Massara non aspetterà all’infinito il giocatore. Nel frattempo è pronta l’alternativa: Gudmundsson, secondo Il Messaggero, con Giovane del Verona che resta un’opzione più proiettata verso giugno.
LEGGI ANCHE – Napoli su Dovbyk: pista calda se parte Lucca
Fonti: Il Tempo, Corriere della Sera, Il Messaggero, Gazzetta dello Sport
Ancora con questo ………
Non convinto al 1000% = Non serve
Basta con raspadori, fatela finita, metteteci un punto. Il giocatore non vuole la roma e noi lo stiamo pregando? Ma per piacere!!!
Intanto è fatta per i rinnovi di Cristante ed Elsharawy…ripeto fatta per i rinnovi Cristante ed Elsharawy. Progettiamo il futuro Gasperi?
“Il giocatore si è indispettito” Né scusate… ma noi tifosi che dovremmo dire?!😅😂
Resta pure a fare panca a Madrid. Per 3.9 ml. Di stipendio netto penso che si possa trovare di meglio.
Mollatelo puntate su altri e sbrigatevi davanti abbiamo tutti mezzi giocatori a parte dybala
Ormai anche dybala è un mezzo giocatore, basta guardare i suoi numeri
Hai ragione, al momento Dybala si è ridotto ad ¼ di giocatore!🤷🏻♂️
Abbiamo buoni giocatori a parte un ex grande giocatore (Dybala)… appena capiamo ciò si risolveranno anche da soli buona parte dei nostri problemi offensivi. La risposta è nei numeri: con Dybala titolare abbiamo sempre perso tranne una volta (statistica fortissima che non dovrebbe lasciare spazio a dubbi…peraltro anche le prestazioni sono state pessime); le uniche tre volte che abbiamo fatto 3 goal era stato schierato Ferguson; nel nostro attacco Soule ha i numeri migliori, Dybala i peggiori (si, peggio di Ferguson e Dovbick); El Shaarawy è partito titolare in stagione 4 volte e abbiamo sempre vinto…
Purtroppo l’ allenatore (pericoloso eleggere guru al di sopra della realtà, lo abbiamo già fatto in passato … ed è stato un male. Tutti, simpatici o antipatici devono essere giudicati per quello che fanno) ne sta combinando parecchie…
Il vero problema e’ che nassara non ha un piano B…….
Fabio ha ragione da vendere… Per adesso, molte sconfitte sono errori di Gasperini nella formazio e iniziale e poi nella lettura della partita. Infine Infine l’equivoco di fondo… Questa squadra, ormai è chiarissimo da anni, il 3421 lo regge solo con le più deboli, con squadre pari o più forti dovrebbe essere schierata con il 352 alla Ranieri e questo un allenatore di livello non può non capirlo numeri alla mano.
Buona Befana a tutti e F.R.S. !
Come ho detto l’altro giorno , per me se ne può pure a fare in.
E poi se il problema è lo stipendio. Delaurentis che lo ha venduto per non alzagli lo stipendio , ora se lo riprenderebbe per dargli più soldi di quelli che prende a Madrid?
Oppure , alla Roma cerca, o ha cercato la luna, ma pur di tornare a napule, se lo dimezzerebbe??
Friendzonati da un mezzo giocatore. È davvero troppo.
ancora con questo manco fosse messi…..
Penso che per il si di Raspadori, che cmq è un discreto giocatore, sia solo una mera questione di euro, al prossimo rilancio dirà che ha sempre tifato Roma!
Abbiamo la capacità unica di infilarci in trattative striscianti dove ogni giorno c’è una conferma la mattina e una smentita il pomeriggio.
Le promesse alla Babbo Natale fatte a Gasp fanno solo che ridere ed il risultato è avere a che fare con sti calciatori che avanzano solo pretese e certezze senza aver dimostrato ancora nulla e con il solo pensiero dei soldi.
Ribadisco che l’ultima stagione buona di Raspadori è stata 4 anni fa al Sassuolo dopo di che non ha fatto nulla di speciale e si crede l’emulo di Ronaldo.
Se Massara è un DS sveglio preparasse un ottimo piano B per sostituirlo perché questa sarà la strada, visto che non esiste che un club deve pregare un giocatore per farlo venire a giocare perché non viene gratis e mi immagino poi con quale convinzione!
Un altro scalda panchina come Frattesi. Gudmundsson tecnicamente anni luce avanti a questo fenomeno
infatti sta andando in b con la fiorentina
Allora da pischello se dicevo ad una vuoi uscire la prima volta, poi la seconda e po la terza e la riksposta era sempre la stessa cambiavo obiettivo, Massara no si fossilizza, mentre avrebbe potuto trovare tanti altri meglio di questo e a prezzi piu avvordabili….. bah
Che mangari non piacciono a Gasperini…ma a nessuno viene in mente che magari è Gasperini che intende aspettare???
ma perché ci siamo incaponiti con raspadori?
Non è convinto? Ok, lasciatelo là. Manco stessimo parlando di Haaland, e dai su
l’immagine che la società da è quella della debolezza, trattare ad oltranza fa capire che si penzola dalle volontà degli interlocutori! se dopo il primo contatto ed eventuale rilancio non si ha un riscontro serio,si deve abbandonare definitivamente la pista, allora “probabile” che negli altri si infonda l’idea che non si ha bisogno di elemosina “dorata”. Di Raspadori più o meno ne è pieno il mondo,…il Napoli lo ha venduto!
leggevo di massara flop totale al rennes ….chiaramente, dove poteva sbarcare? non fa un passo avanti per paura di farne due indietro. è stata una pessima scelta, mi meravglio dell avvallo di Ranieri
Adesso BASTA… La riserva di tutte le squadre, in cui ha giocato, si RISERVA di rispondere alla, Roma, quando lo riterrà opportuno. La dirigenza deve farsi rispettare: la Roma è una prima scelta, chi non la pensa in questo modo, può continuare ad essere una seconda scelta, ovvero una riserva di altre squadre. Scaricatelo, stop…
Pensavo di averle viste tutte nel calcio dopo anni in cui l’ho seguito e giocato, ma mai, raga, mai nella vita avrei immaginato di vedere un Raspadori qualunque comportarsi come fosse la diva del sabato sera in questo modo.
Qua stiamo nell’irrealtà più assurda e grottesca.
Ma chi sei Vinicius?
Ma rimani là a fare le ragnatele, probabilmente se esci per Madrid non ti riconosce manco tua madre.
Ma stai bene dove stai jackettino.
Ma che in Brasile o Argentina non ci sia un esterno con qualità superiore a Raspadori a costi inferiore? Massara un po’ di inventiva oltre che velocità di pensiero ed esecuzione avrebbe bisogno….
questi giorni sto evitando di seguire il mercato per risparmiarmi incaxxature… poi non resisto, apro, e mi viene puntualmente il sangue al cervello!
Comunque sono dei fenomeni… quando trovano l’accordo con un giocatore che farebbe carte false per venire, trovano la società che si impunta, che prima vuole il sostituto e che non ti fa manco mezzo euro di sconto. Quando invece si trova l’accordo con la società, ecco che il giocatore ha dei sussulti da top, pretende uno stipendio assurdo, deve sentire moglie, figli e madre e lancia messaggi d’amore a tutti tranne che a noi che vogliamo prenderlo…. io esco pazzo!
Come giocatore non è un campione che fa la differenza. Mi irrita vedere insistere la società nella trattativa per un giocatore che non è convinto perdendo altro tempo prezioso per un buon piano B
Da Dzeko e Salah a dover aspettare Raspadori.
Grazie Friedkin.
più che i Friedkin devi dire grazie a Gasperini che lo vuole
I Friedkin li pagano solo..i giocatori. Chi li sceglie sono altri E ricorda che Roma non ha più l’ appeal di una volta: ora ci sono tante squadre più gradite della Roma, il problema è sempre quello: per il tifoso della Roma, la Roma è la migliore di tutte ma in realtà non è così e se io giocatore devo scegliere, scelgo dove mi pagano di più, dove gioco la Champions, dove gioco per vincere. Oggi, purtroppo, è così: Atletico lotta per vincere il suo campionato, lotta per arrivare in fondo in Champions ed in coppa del Re, partecipa al mondiale per club (quello fatto in America) ma soprattutto PAGA molto di più, Roma non può permettersi di pagare uno stipendio di 3,9 mln di euro netti a stagione, il Napoli perciò l’ha venduto.
Ginko per curiosità, ma chi è che sceglie colui che sceglie i giocatori, se non i Friedkin?
meno male che non siete voi i DS o gli allenatori della Roma. comunque se gasp vuole Rasp, forse anche solo per assonanza…, glielo devono prendere. io non capisco una ceppa di calcio per cui non mi esprimo. dico solo che se lo cercano, pensano che sia un elemento essenziale.
e comunque ha vinto 2 scudetti? o mi sbaglio?
e anche questa storia che non vuole venire, io la sfumerei… le cose potrebbero essere differenti. ma qualche tifoso vede le cose sempre in bianco e nero… e poi viene viene qui a scrivere
Non ci credo a questa situazione. La Roma è’ gia su altri se no non sarebbe societa seria. Mica stai contattando messi.
Ammazza quanto se la tira, in fatto di alterigia non è secondo a nessuno In simpatia poi peggio mi sento. “Brigata Raspadori…” Ma x favore😅
chi non vuole far parte del progetto può andare dove vuole. mettiamoci una pietra sopra e troviamo altro anche perché il livello di questo giocatore è pari a quello di tanti altri in circolazione. il vero problema è fare mercato senza soldi e una posizione di classifica che non richiama fenomeni. l’unica attrattiva può essere uno stipendio alto ma soldi non ne hai ed altri della rosa batterebbero cassa
Un’altro che ci ritroveremo sul groppone, che costerà tanto per una resa da mediocre… Lasciatelo dov’è.
Ancora scelte sbagliate sul mercato, uno che ha fallito a NAPOLI e MADRID
Giocatore da mezza classifica simil baldanzi. Niente di piu
Ma ci serve veramente lui? Ma perché non puntiamo tutto su Kean che sicuramente è meglio
Resisti Jack, resisti…
Gli acquisti che mi renderebbero felice (nessun crack ma giocatori con cui vai sul sicuro e che sarebbero strabenvenuti e valorizzati dal Gasp): Zirkzee (vivo a Bologna e ne so qualcosa di lui…), Pinamonti, Laurentiè e soprattutto Frendrup che è un giocatore tostissimo, equilibratore e rubapalloni, vero centrocampista box to box primo per contrasti vinti in serie A e terzo in Europa. Via Dobvick, Ferguson, Tsimi, Baley, Elsha (magari insieme a Pisilli, di cui manterrei il controllo, al Genoa in cambio di Frendrup e conguaglio), e a giugno assolutamente non rinnovo e addio a Pellegrini e Dybala (attuale nostra sventura e giocatore in meno in campo).
…poi suggerirei alla Roma di far fare a un addetto stampa, oltre alla rassegna quitidiana dei media in generale, anvhe un monitoraggio continuo di siti come questo ed altri dove si possono cogliere interessanti spunti, riflessioni, lamentele del cuore pulsante della società e cioè dei tifosi. E fare una sintesi quotidiana per la dirigenza degli umori, impressioni, consigli (vedi Saverio…) di persone che amano la Roma e ne rappresenteranno sempre il vero centro gravitazionale.
Riprendiamo Sabatini che ha gli attributi che gli fumano e già aveva preso 3 giocatori, giovani e forti a due spicci.
Massara per prende un giocatore ci mette un mese e a noi ce ne servono minimo 3… fate voi!
Basta con questa telenovela assurda….. lasciamo l’ottavo nano a Madrid e prendiamo un attaccante da Roma. Avrei preferito pippulgr che questo che si permette di rifiutare la Roma.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.