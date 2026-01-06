La Roma aspetta Raspadori: fiducia Massara e Gasp lo chiama, ma il giocatore…

Ci mancava anche la telenovela Raspadori. Quotazioni in calo e una pazienza che vacilla: il matrimonio tra l’attaccante e la Roma si complica mentre il tempo scorre inesorabile. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, Jack sarà convocato dall’Atletico Madrid per la Supercoppa spagnola, con la partenza della squadra per l’Arabia fissata a oggi, come riporta Il Tempo.

L’ex Napoli non ha ancora dato il suo “sì” alla Roma e la sua volontà resta quella di giocarsi le carte in Spagna, anche se nei prossimi giorni potrebbero concretizzarsi altre piste di mercato. Conte vorrebbe il suo ritorno al Napoli in caso di partenza di uno tra Lucca e Lang. La convocazione per la Supercoppa – accompagnata ieri da un post social dei Colchoneros con foto in primo piano dell’attaccante e il titolo forte “Fino all’ultimo respiro” – ha inevitabilmente dilatato i tempi dell’operazione, rinviando la risposta definitiva almeno fino al 12 gennaio, data della finale a Gedda, secondo la Gazzetta dello Sport.

Gasp chiama Jack

Nonostante il tira e molla che Massara si sarebbe volentieri evitato, la dirigenza giallorossa è ancora ottimista, scrive Il Messaggero. A tal punto che è disposta ad aspettare il calciatore anche dopo la campagna d’Arabia. E in tal senso ieri, dopo una riunione avvenuta nel primo pomeriggio, si è mosso in prima persona Gasperini che ha avuto un contatto diretto con il ragazzo attraverso una call, spiegandogli come al di là della formula della trattativa lo considera centrale nel suo progetto.

L’allenatore, alla vigilia del match di Lecce, ha avuto la possibilità di chiarire a Raspadori cosa lo aspetterebbe in giallorosso se ufficializzasse il sì. Lo sistemerebbe al centro dell’attacco della Roma o comunque sotto punta a sinistra se dovesse schierare in contemporanea Ferguson o Dovbyk, ancora a disposizione ma che potrebbero entro fine mese andar via entrambi, rivela il Corriere della Sera.

Il nodo della formula

L’obiettivo rimane sempre quello. La Roma ancora punta forte su Raspadori: è stato promesso a Gasperini prima di Natale. Il 23 dicembre la proprietà si è sbilanciata con l’allenatore, garantendogli l’acquisto dell’azzurro, e ha spinto Massara a chiudere con l’Atletico Madrid. Il ds ha già raggiunto un accordo con i Colchoneros per un pacchetto complessivo da circa 20-22 milioni (prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto a 18,5, con una penale che lo rende quasi un obbligo).

L’unico dubbio di Raspadori è nella formula del trasferimento: avrebbe preferito arrivare nella Capitale con la certezza del riscatto a giugno, anche per non rimettere in discussione il suo futuro tra meno di sei mesi. Ma Massara, parlando con il manager dell’attaccante, ha comunque garantito (o quasi) la permanenza in giallorosso nella prossima stagione: Gasperini chiede 6 attaccanti per la Roma che verrà. L’unico sicuro di restare è Soulé. Ecco perché Jack dovrebbe sentirsi già confermato.

Raspadori vuole che i suoi interrogativi legati all’impiego a Madrid trovino risposte certe nell’ottica di un suo eventuale coinvolgimento in azzurro per il prossimo Mondiale. Le variabili non sono poche e comunque Massara non aspetterà all’infinito il giocatore. Nel frattempo è pronta l’alternativa: Gudmundsson, secondo Il Messaggero, con Giovane del Verona che resta un’opzione più proiettata verso giugno.

