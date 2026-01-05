Calciomercato Roma, il Napoli è su Dovbyk: pista calda se parte Lucca

Si accende il mercato degli attaccanti e il nome di Artem Dovbyk torna improvvisamente d’attualità. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante della Roma è finito nella lista del Napoli come possibile rinforzo offensivo in caso di addio di Lorenzo Lucca.

Il futuro dell’attaccante azzurro, infatti, è tutt’altro che definito. Il Benfica si sarebbe mosso in maniera concreta per Lucca e, qualora l’operazione dovesse andare in porto, il club partenopeo avrebbe già individuato in Dovbyk il profilo ideale per raccoglierne l’eredità.

Una pista che, al momento, resta legata a doppio filo alle mosse in uscita del Napoli, ma che riporta il centravanti giallorosso al centro delle dinamiche di mercato. In una fase in cui la Roma è chiamata a riflettere sul proprio reparto offensivo, anche questo scenario potrebbe pesare sulle strategie delle prossime settimane.

