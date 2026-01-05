Zirkzee-Roma, tutto in stand by: lo United congela il mercato, i tempi si allungano

La Roma continua a lavorare sul fronte offensivo e Joshua Zirkzee, insieme a Giacomo Raspadori, resta uno degli obiettivi principali per il mercato di gennaio. Il percorso che potrebbe portare il centravanti olandese nella Capitale, però, rischia di complicarsi a causa del momento estremamente delicato che sta vivendo il Manchester United.
Come riportato da Fabrizio Romano, il futuro di Zirkzee è strettamente legato al caos che ha travolto il club inglese. Nella mattinata odierna è infatti arrivato l’esonero ufficiale di Ruben Amorim, una decisione che ha inevitabilmente congelato diverse operazioni in uscita e in entrata dei Red Devils.
L’attaccante ha già un accordo con la Roma e sta aspettando di capire quali saranno le prossime mosse dello United. Dopo il cambio in panchina, la dirigenza inglese si prenderà ulteriore tempo per ricompattarsi e valutare la nuova direzione tecnica, un fattore che potrebbe incidere in maniera significativa sulle strategie di mercato.
Di conseguenza, i tempi dell’operazione Zirkzee rischiano di allungarsi: tutto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore e dal ruolo che il club vorrà ritagliare all’olandese nel nuovo progetto. La Roma resta alla finestra, consapevole che la situazione a Manchester sarà decisiva per sbloccare – o rallentare ulteriormente – una trattativa che resta centrale per il gennaio giallorosso.
Cari ragazzi… fino a che la Roma non uscirà dalla morsa del FPF sarà sempre la stessa storia… come ha detto Gasp “ bisogna accettare” partiremo sempre svantaggiati, meno appetibili dai giocatori e faremo sempre un mercato tra svincolati, scadenze di contratto,prestiti, e panchinari…qui non si tratta di Massara o degli americani o di Ranieri ma da queste leggi delxxx che favoriscono sempre le stesse.
Una società come la Roma deve avere dei piani alternative.
Rispetto al personale non atleta che hanno Atalanta Napoli Bologna la Roma è quella che ha i costi maggiori che gravano sul bilancio.
Immagino che qualcuna di queste risorse sappia suggerire a Massara, se non ci arriva da solo, valide alternative perché, ripeto fino allo sfinimento, se non arriviamo quest’anno in Champions sarà molto difficile farlo nei prossimi anni perché Milan e Juve avranno finito il loro periodo di transizione.
Non capisco come i proprietari non pretendano dai loro dipendenti dei risultati ora !! nel 2026!
Lo stadio senza una squadra da Champions non ti porta a valorizzare la società
Stiamo parlando di una società che è ancora senza main sponsor sulla maglia.
Abbiamo detto tutto, credo.
@@@ Asterix
Ritengo che Zirkzee e Raspadori siano due dei pochi giocatori in grado di garantire da subito un upgrade del reparto avanzato per il solo fatto di conoscere la serie A pur non essendo in senso assoluto le migliori opzioni possibili. Se non riuscissimo ad arrivare a loro c’è da chiedersi se sia meglio provare a fare comunque qualcosa anche se con tutte le controindicazioni del caso (leggi Chiesa, Giovane, Yuri Alberto tanto per fare dei nomi che ricorrono sui media) o se invece intraprendere realmente la strada della sostenibilità finanziaria che prevede l’andare a prendere giovani talenti come quelli che periodicamente propone il buon Saverio.
In fondo Gasperini non doveva essere quello che trasformava i brutti anatroccoli in cigni?
Non c’è un articolo in cui la Roma non stia in finestra a monitorare la situazione, buon panorama.
Stare in finestra a monitorare, a quanto risulta, significherebbe guardare a cosa succede in Coppa d’Africa, cosa che avrebbe influito sulla (eventuale) conclusione della trattativa anche in caso di permanenza di Amorim (che tra l’altro, sempre in relazione a ciò, aveva chiesto un sostituto prima di far partire, eventualmente, il buon Zirkzee).
In ogni modo, dovendo spendere 40/45 milioni (40 + anticipo a titolo di prestito), per un obbligo di riscatto a giugno, non si comprende veramente perché la Roma non abbia contemplato, fin da subito, delle alternative di livello (a quei prezzi sono possibili, certe no; ma possibili sì).
Vedremo gli sviluppi di questa, ed altre, telenovelas. Se la società avesse spirito commerciale, spinta dalle necessità finanziarie, dovrebbe concordare delle “sceneggiature” coi principali influencer mediatici sul calciomercato e farsi pagare una percentuale sugli introiti pubblicitari.
se ci fosse un premio per le bugie raccontate i giornali avrebbero il premio nobel
se la Roma avesse soluzioni alternative non lo farebbe certo sapere a giornali che scrivono ormai solo cassate …..un po’ di fiducia visto che a fasciarsi la testa e a sfasciare tutto qui ci sono maestri ed interpreti sopraffini.Sonoi riusciti a far passate come un buco di Massara il tedesco di 30 anni arrivato al Milan.
la Roma vuole questo, vuole quello ma poi si rimane col cerino in mano
Massara per salvare se stesso e la Roma, dovrebbe fare una sola cosa, telefonare a Liverpool e portare Chiesa a Trigoria entro sabato, costi quel che costi.
A me sinceramente di questo e soprattutto di quel bluff di Raspasdori,
giocatore da Sassuolo, livello Frattesi,
non importa nulla.
Mi importa che arrivino velocemente un’ala sinistra valida e una punta adatta al gioco di Gasperini.
A 4Ml di stipendio o 40ML di cartellino se ne trovano parecchie.
In pratica dovremmo ( o dobbiamo) stare ai comodi del M.U. e di Raspadori ….?
siamo davvero ridicoli, è da giugno dell’anno scorso che si conoscevano le priorità assolute da fare sul mercato.
Massara e Gasperini non si prendono oramai è chiaro…..Massara in uscita subito!
Non serve uno scienziato per comprendere che con l’arrivo di un nuovo allenatore le gerarchie nella rosa potrebbero cambiare e che un giocatore come Zirkzee potrebbe ricevere più considerazione e lui stesso potrebbe quindi scegliere di rimanere al MU.
Ma perché i soldi da investire su Zirkzee non li giriamo su Nusa, e come centravanti puntiamo su Giovane del Verona o Pellegrino del Parma. Un altro potrebbe essere Davis dell’Udinese. Sarebbero anche più funzionali di Zirkzee e Raspadori e costerebbero anche meno.
ancora…ma chi ci viene a Roma a giocare con la UEFA….forse qualche ragazzino sconosciuto o qualche giocatore s fine carriera ..prenderei Dzeko che qualche buona sponda riesce ancora a farla ed un ragazzino come giovane di buona speranza ..al posto di Ferguson e Bailey..poi prenderei un buon centrocampista di attacco al posto di pisilli per consolidare il 5 posto..gli altri stanno sopra un altro livello ..
E te pareva…addio Zirkzee, se lo terranno.
…vabbè nel frattempo che si ricompattano al M.U. ci ricompattiamo anche noi 👍…
abbiamo una Squadra in grado di battere il Lecce? Per me si. Quindi dopo la prossima saremo ancora quarti (che Spalletti più di 3 punti non può fare nemmeno col regolamento irregolare della A ).
Al resto Dio vede e provvede… in fondo la ROMA è forte. Dall’anno scorso mancano fondamentalmente Saelemakers e Paredes. A Saele preferisco Wesley tutta la vita.
A Paredes, con tutto il rispetto, se mi domandano : lo prendi in cambio di El Ayanoui? Ma no. Come centrocampista, nel calcio oggi, tutta la vita Neil.
societa’ indifendibile
Dati gli stipendi esosi di Zirkzee e Raspadori non starei qui a strapparmi le vesti, anche se sarebbe necessario avere delle alternative pure magari un po’ meno altisonanti ma più sostenibili.
Mi auguro che i famosi piani B escano fuori e siano abbastanza credibili. Magari potrebbero essere dei profili un po’ meno pronti per la Serie A ma lo possono diventare in futuro.
Credo che sia meglio provare a formare una bella ossatura per essere più competitivi gli anni prossimi, piuttosto che andare a mettersi stipendi da 3,5/4 mln sul groppone che cozzano con l’idea di voler ripartire da Gasp.
Sbaglio o Gasp è stato preso per far diventare dei grandi calciatori dei perfetti sconosciuti?
Vanno scovati più Wesley e meno Sancho insomma.
Per questo comunque non mi convince quest’ossessione per Raspadori e Zirkzee in questa sessione di mercato…
Sempre forza Maggica
Ranieri disse che i soldi non ci sono, niente di nuovo. Gasperini ha accettato un progetto tanto rischioso, con una rosa di pecorari.
si avvera cio che ho detto ad agosto, roma 6 o 7 occhio che atalanta e como sono nettamente piu complete di noi, non arrivera nessuno e Gasp dara le dimissioni a fine anno , se non prima , me lo auguro per lui e per i boccaloni che credono a questa societa
Ma proprio mo’ dovevano mannà ar bare quer miracolato de la panca!?! Aò me lo sentivo, contro er leeds, che sta a lottà pe nun retrocede, hanno fatto na partita indegna, mentre Zirkzee aveva messo a referto du assist, uno vincente l’altro er compagno s’è magnato n’rigore in movimento. Ho pensato, speriamo che nun cacciano er portoghese prima che ce smollino er bòn Joshua….
secondo me non prendono nessuno .perchè non va via nessuno .i prestiti te li tieni fino a giugno .e il resto degli scarpari che habbiamo non li vuole nessuno
Secondo me, anche se non raccolgono i consensi di tutti, io proverei l’accoppiata Scamacca/Chiesa
in prestito e poi a Giugno si vedrà…
cioè manca l attaccante dal 31 agosto…siamo arrivati al 5 gennaio…e nessun arrivo a Trigoria???? Posso dire che facciamo semplicemente ridere…??? Posso dire che con questo andazzo la Champions per l ennesimo anno è un sogno? che…forse…ci rimane la coppa Italia…ma che abbiamo fatto di male noi romanisti….
Ma Kean a sto punto? Cercando di infilarci Dobvyk, Baldanzi e qualche altro esubero?
Tutte notizie positive come al solito. L’affare doveva essere già concluso con l’accordo di averlo dopo la fine della coppa degli africani. Ho paura che alla fine non prenderemo nessuno o al massimo qualche sconosciuto di belle speranze. Al Gasp consiglio di provare Arena come centravanti.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.