Zirkzee-Roma, tutto in stand by: lo United congela il mercato, i tempi si allungano

La Roma continua a lavorare sul fronte offensivo e Joshua Zirkzee, insieme a Giacomo Raspadori, resta uno degli obiettivi principali per il mercato di gennaio. Il percorso che potrebbe portare il centravanti olandese nella Capitale, però, rischia di complicarsi a causa del momento estremamente delicato che sta vivendo il Manchester United.

Come riportato da Fabrizio Romano, il futuro di Zirkzee è strettamente legato al caos che ha travolto il club inglese. Nella mattinata odierna è infatti arrivato l’esonero ufficiale di Ruben Amorim, una decisione che ha inevitabilmente congelato diverse operazioni in uscita e in entrata dei Red Devils.

L’attaccante ha già un accordo con la Roma e sta aspettando di capire quali saranno le prossime mosse dello United. Dopo il cambio in panchina, la dirigenza inglese si prenderà ulteriore tempo per ricompattarsi e valutare la nuova direzione tecnica, un fattore che potrebbe incidere in maniera significativa sulle strategie di mercato.

Di conseguenza, i tempi dell’operazione Zirkzee rischiano di allungarsi: tutto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore e dal ruolo che il club vorrà ritagliare all’olandese nel nuovo progetto. La Roma resta alla finestra, consapevole che la situazione a Manchester sarà decisiva per sbloccare – o rallentare ulteriormente – una trattativa che resta centrale per il gennaio giallorosso.

Fonte: Fabrizio Romano – Youtube