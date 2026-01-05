Mistero Bailey: fastidio alla coscia, slitta ancora il rientro in gruppo. E Gasp attende novità sul mercato

Il caso Bailey continua a tenere banco a Trigoria. A distanza di oltre due settimane dall’ultimo problema fisico, l’esterno offensivo giallorosso prosegue ancora con allenamento differenziato a causa di un fastidio alla coscia che non gli consente di tornare in gruppo.
Bailey era rientrato in campo lo scorso 20 dicembre, nel secondo tempo di Juventus-Roma, ma la sua partita era durata pochissimo: dopo pochi minuti, infatti, era stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Gli esami strumentali effettuati nei giorni successivi avevano escluso lesioni, lasciando inizialmente spazio all’ottimismo sui tempi di recupero.
Ottimismo che, però, col passare dei giorni si è scontrato con la realtà. Nonostante l’assenza di danni strutturali, Bailey non è ancora riuscito a ritrovare continuità negli allenamenti con il resto della squadra, alimentando interrogativi sulle sue reali condizioni fisiche. Un rientro che continua a slittare, mentre il calendario non aspetta.
Nel frattempo, Gasperini osserva e aspetta. L’allenatore sa di avere bisogno di rinforzi in attacco, anche alla luce delle difficoltà fisiche e delle rotazioni ridotte nel reparto offensivo. Il mercato, ancora una volta, diventa una necessità più che un’opzione, mentre il “mistero Bailey” resta irrisolto e continua a pesare sulle scelte tecniche della Roma.
Giallorossi.net – G. Pinoli
Questo sta già con la testa in Inghilterra…pagategli il biglietto e ciaone…
“Credo abbia dato il via libera per l’espianto degli organi” (cit. Stefano Petrucci)
😂🤣😂🤣😂
Mamma mia che pacco.
Abbiamo proprio una specie di magnete per questi oggetti misteriosi che arrivano qui, con stipendi imbarazzanti, per rivelarsi o diventare ex giocatori. La lista ormai e’ veramente incresciosa.
E questo in una societa’ che da anni non potrebbe sprecare un euro.
Piu i margini di errore in fase di mercato sono risicati, piu’ facciamo questi “affari” da impiccarci la stagione.
ce l’ha lui il fastidio…
rimandiamo al mittente questo signore che è venuto a fare le “vacanze romane “basta. Non a noi servono calciatori…..uomini…….SEMPRE E SOLO FORZA ROMA 💛❤️
mica sono scemi hai voluto il prestito .adesso tocca tenerlo fino a giugno
Certo , rimandiamolo al mittente ma , il mittente è d’ accordo? E i soldi del prestito ce li restituiscono ? E il sostanzioso stipendio chi lo paga ? Io lo farei pagare a chi lo ha portato a Roma , visto che veniva da 4 anni in cui aveva saltato ben 54 partite per infortuni , credo fosse sufficiente per starne alla larga .
fracicone.
Ma escludilo dagli allenamenti della prima squadra e costringilo ad andarsene, così come dovevi fare con altri pesi morti che ancora stanno a mungere fino all’ultimo centesimo, questo fa una grande società per costringere un giocatore indesiderato, chiedere a Conte
magomassara colpisce ancora. bravo bravo complimenti.
bastava leggere storico su transfermrkt , manco quello
Ma non si può rispedirlo in Inghilterra. Credevo che con Renato Sanches avevamo toccato il fondo, ma questo è anche peggio. Tocca liberarsi subito di questa zavorra, tanto non aggiunge niente, anzi è deleterio per il gruppo.
Vista la situazione, non sarebbe il caso di iniziare a provare qualche giovane talento della Primavera? I titolari non segnano, nuovi arrivi al momento non se ne vedono….perso per perso, dovesse sbocciare qualche fiore nascosto!
ormai è un ex giocatore. mandiamolo subito a casa. ciaone
Via immediatamente con Ferguson, Dobvick e Tsimikas. Il problema, a parte il non rendimento, è che occupano slot che magari potrebbero essere occupati da buone promesse o giocatori più richiesti dal Gasp. Via anche (per motivi diversi e di rinnovamento e di programmazione gasperiniana) Pellegrini, Dybala, Elsha, Celick (3,5 mln chiesti di stipendio siamo pazzi). Quando, quasi tutti i tifosi pensano (e ritengo sia probabile) che i gicocatori appena citati debbano fare le valigie é facile farsi un’idea del reale valore della squadra attuale.
Ma già che sei andato a prenderlo da MONCHI che ti aspettavi. sempre a butta soldi a cavolo se non puoi spendere per la panchina ti prendevi Simeone e qualcuno che ci mette il veleno invece de sti cadaveri.
Quando impareremo a valutare profili magari giovani e sconosciuti che costano poco di cartellino ed ingaggio, piuttostoche andare appresso a ex calciatori, colpiti da tanti e recenti infortuni, le cui società di origine te li prestano senza battere ciglio sulle condizioni del passaggio, pur di liberarsene anche solo per un anno… sarà sempre molto tardi!!! Non abbiamo imparato nulla dalle esperienze passate, e meno male che abbiamo scansato la pallottola sancho!!!
mica sono scemi hai voluto il prestito .adesso tocca tenerlo fino a giugno
Roma è piena di misteri dall età degli imperatori.
quando si prendono questi prestiti con giocatori che rientrano da infortuni .mettere una clausula che se hanno ancora ricadute te lo riprendi subito e si interrompe il contratto
AFUERA: Dovbyk, Ferguson, Tsimikas, Bailey, Dybala, Pellegrini, Baldanzi, el shaarawy, Angeliño.
in estate una bella rivoluzione per accontentare il Gasp.
