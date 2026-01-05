Mistero Bailey: fastidio alla coscia, slitta ancora il rientro in gruppo. E Gasp attende novità sul mercato

Il caso Bailey continua a tenere banco a Trigoria. A distanza di oltre due settimane dall’ultimo problema fisico, l’esterno offensivo giallorosso prosegue ancora con allenamento differenziato a causa di un fastidio alla coscia che non gli consente di tornare in gruppo.

Bailey era rientrato in campo lo scorso 20 dicembre, nel secondo tempo di Juventus-Roma, ma la sua partita era durata pochissimo: dopo pochi minuti, infatti, era stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Gli esami strumentali effettuati nei giorni successivi avevano escluso lesioni, lasciando inizialmente spazio all’ottimismo sui tempi di recupero.

Ottimismo che, però, col passare dei giorni si è scontrato con la realtà. Nonostante l’assenza di danni strutturali, Bailey non è ancora riuscito a ritrovare continuità negli allenamenti con il resto della squadra, alimentando interrogativi sulle sue reali condizioni fisiche. Un rientro che continua a slittare, mentre il calendario non aspetta.

Nel frattempo, Gasperini osserva e aspetta. L’allenatore sa di avere bisogno di rinforzi in attacco, anche alla luce delle difficoltà fisiche e delle rotazioni ridotte nel reparto offensivo. Il mercato, ancora una volta, diventa una necessità più che un’opzione, mentre il “mistero Bailey” resta irrisolto e continua a pesare sulle scelte tecniche della Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli