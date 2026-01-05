LIVE! Raspadori, Di Marzio: “Il giocatore non è convinto, tutto rimandato a dopo il 9 gennaio”. Pugliese: “La Roma aspetta una risposta entro stasera”

Questo lunedì 5 gennaio potrebbe essere decisivo per conoscere il futuro di Giacomo Raspadori, 25 anni, attaccante ex Napoli e Sassuolo ora nelle fila dell’Atletico Madrid.
La Roma, e soprattutto Gasperini, lo vogliono per rinforzare l’attacco giallorosso ma il calciatore tentenna. Blindato invece l’accordo tra i giallorossi e il club spagnolo per un prestito con diritto di riscatto (con diverse penali in caso di mancato acquisto) per un’operazione complessiva intorno ai 21 milioni di euro. Massara ha fretta e aspetta per la giornata di oggi una risposta.
ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 13:10 – Secondo Gianluca Di Marzio non sono attese novità a ore sul futuro di Raspadori, che non vorrebbe lasciare l’Atletico Madrid, convinto di potersi giocare le sue chance con Simeone. Salvo sorprese, l’attaccante partirà con la squadra per l’Arabia dove si disputerà la Supercoppa di Spagna e tutto verrà rimandato a dopo il 9 gennaio. Anche Lazio, Atalanta, Napoli e Galatasaray restano interessate all’attaccante.
AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – Stando a quanto riferisce il giornalista Andrea Pugliese della Gazzetta dello Sport ai microfoni di Rete Sport, l’Atletico Madrid ha informato Raspadori che il calciatore non rientra nei progetti futuri del club. Ora si aspetta una decisione definitiva dell’attaccante all’offerta della Roma, attesa entro la serata.
quindi dopo due fallimenti in due squadre ora viene da noi?
Per come la vedo io….. Raspadori per te Roma finisce qui….
Poi mi affido a Massara
Lookman aveva fatto sei fallimenti in sei squadre, prima di andare all’Atalanta.
è un soggetto senza attributi…evidentemente gli piace essere panchinaro… mi dispiace che alla Roma abbiamo sempre ometti a partire dai presidenti… al primo tentennamento gli avrei detto resta dove sei ed avrei ordinato alla mammoletta Massara… vai a prendere subito Louis Alberto e Giovane….in 48 ore avremmo un’attacco più che decente
non ci punta e quindi nonnlo porta in Arabia?
altrimenti sono le solite chiacchiere.
Menomale non serve
rinuncia? bene,non vale la pena c’è do meglio in giro,va in arabia e restaci tranquillamente
Se non è convinto lui, figuriamoci noi. Virare altrove, alla larga da certi soggetti, non fanno al caso nostro. Meglio nessuno piuttosto che figurine scialbe e scartini che non giocano e non giocheranno mai, se ne stessero là dove stanno adesso. Occorre prendere gente come Wesley, investimenti sicuri, gente giovane e affamata, con tecnica e forza. I nomi non mancano, i soldi nemmeno considerato che stavamo a spende più de 60 milioni per sti scarti. Daje Roma, daje Massara e Gasp.
Io aspetterei ancora…….. voglio sperare in una bufala cmq se non viene so contento credo che la Roma meriti altro no un giocatore qualsiasi a quelle cifre
se lo dice di marzio stasera arriva a Roma…..per me sta bene ndo sta … una pippa ar sugo panchinaro
Resta pure a Madrid a fare il nano da giardino
che brodo…
Ds Massara inqualificabile campagna acquisti disastrosa, dovrebbe dare immediatamente le dimissioni
Siamo al 5 gennaio…l attaccante anzi gli attaccanti servono come il pane…a me questa sembra una buffonata…o stanno dietro a un giocatore mai nominato…oppure c è da imprecare…
lasciatelo stare a Madrid ve ne prego
Vedo difficile che con una vetrina come la supercoppa in settimana Raspadori ti risponda oggi.
Prima partita derby con il Real e possibile finale contro Barca.
Miliardi di spettatori e se fai un paio di gol il tuo appeal si quintuplica…..
Massara magna tranquillo…..
Che accollo!
Situazione ridicola.Non posso pensare che massara non aveva manco interpellato il giocatore.Se fosse vero da caccià in tronco.
Ma cosa vuol dire che si rimanda dopo il 9 gennaio, dal 10 in poi cambia miracolosamente opinione? Io l’avrei preso volentieri vista la situazione, ma se non è convinto (di cosa poi, visto che giocherebbe più di quanto fa ora) e preferisce stare a scaldare la panchina a Madrid amen e andiamo avanti
Ormai, crede di essere indispensabile, se la sta tirando troppo…. Bisogna cambiare obiettivo, altrimenti, si rimarrà senza acquisti validi.
A.S. Roma : ” Come mai, ma chi sarai, per fare questo a me
Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te
Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui
Qui seduto in una stanza, pregando per un sì ”
tutto questo per Raspadori, ripeto R A S P A D O R I …
posso dire “che amarezza”? 😔
basta!!!
Massara dimettiti
basta perdere tempo con questa mezza tacca .
Ci sono tanti giocatori in giro.
Massara dove sei?
Detto che quello che dice Di Marzio cinta meno di zero
Per me caro Raspadori ti può sta pure a casa…
L’hanno capito tutti quanti che stai aspettando o Nabbule..ma o nabbule si non vende non po’ comprare,manco i prestiti può fare..
YOU UNDERSTOOD??
Ci ritroveremo con questa rosa a lottare, come spesso accade, per il sesto posto 🙁
….anche 7 od ottavo……
io lo lascerei sulla panca dell’Atletico come lui desidera
se questo e’ il buongiorno non mi sembra un gran mattino…a quesro punto neanche aspetterei, virerei su altro
DS….a parte gli acquisti…. le cessioni???
zero totale. che fenomeno
Ma ce sarà quarche artro carciatore che stanno a segui’? Che er Mister nun abbia fatto delle richieste precise nun lo posso crede. Mica esiste solo questo, da mette esterno de sinistra. Magari ariva er nome a sorpresa e Massara fa n’figurone !
Io personalmente sono stufo di leggere che la Roma deve aspettare le riflessioni dei giocatori e deve stare ai comodi loro e di quando si decidono a far sapere se accettano o meno il trasferimento. Leggo di squadre che in 24 ore trattano giocatori ed il giorno dopo sono già a disposizione dell’allenatore. Il problema è che andando sempre a lavorare con gli amici degli amici o con “ammiocuggino” i risultati sono questi: Thiago Pinto, Petrachi, Ghisolfi e Monchi non hanno insegnato niente. Il risultato finale? Anche quest’anno vedremo gli altri festeggiare i trofei vinti.
e basta Co sto Raspadori, manco fosse Mbappe sta mezza pippa.
Si però per una volta…..mandiamoli a cag…e sti giocatori….ma chi è Messi?? Ovunque va fa panchina….e noi che dobbiamo fare….aspettare?????
…Raspadori ha già stufato e per me non è un calciatore che sposta i valori…proverei subito Giovane del Verona…
a raspado’, a questo punto ti consiglio di
non ripensarci, rimani all’atletico. perché
con i tifosi giallorossi hai approcciato male, molto male. se non ingrani e fai la differenza, già ti vedo come ai tempi dei
romani, nel Colosseo dato in pasto non alle belve ma ai tifosi inferociti.
sfr. ❤️🧡💛
Avrei capito se dovevamo aspettare la decisione di Nico Williams, ma qui stamo a parlà de Raspadori……… oh… de Raspadori!!!!!!!!!
“Il giocatore non è convinto, tutto rimandato a dopo il 9 gennaio” Hai capito, si prende anche del tempo per decidere… Ma chi si crede di essere Mbappé o Benzema? In quanto a simpatia e professionalità mi sa proprio che non ci siamo. Si volti pagina, e che diamine
Straordinari quelli che inveiscono sempre contro i direttori sportivi. Dopo Ghisolfi, che in quattro e quattr’otto ha costruito un ottimo Sunderland, ora è il turno di Massara. Datevi all’ippica!
Tutta sta caciara per uno che ha fatto solo la riserva è un buon giocatore nulla di più
Raspadori abile mossa della Roma per coprire Zirckzee soffriamo ste 2 partite poi a Roma Milan con Zirckzee esterno vai
lasciamolo perdere.
facciamolo andate dagli sbiaditi…..poi al derby di ritorno ci pensano Hermoso e Mancini a fargli capire come ci si comporta
mi rimangio che lo avrei comunque tifato. se lo prendono faccio come il marito che se lo taglia per far dispetto alla moglie. che ti possa venire una dissenteria mezz ora prima di ogni partita. piuttosto Arena e Romano. sto mezzo rincalzo…
Inter-Napoli, due categorie sopra a tutti.
Hanno tutto.
Calciatori, gioco, schemi, tecnica, determinazione in campo, movimento costante senza palla, piedi buoni, ed altro.
Anche se siamo al primo anno col “Gasp,”qualcosa di più mi aspettavo.
Ho visto partite scadenti che sembravano il copia/incolla di “juriciana memoria.”
Poco, troppo poco.
Tanta troppa delusione.
Non volevo vincere il campionato…
Ma vedere una Roma diversa sì.
FRS.
non c’è lo voglio alla Roma
sta bene a produrre formaggio
giovane del Verona a 20 milioni altra scelleratezza alla kumbulla!!!
se era buono a 22 anni stava al Verona ???
io se proprio devo costruire un giocatore allora me lo prendo a costo zero e lo cresco ma che senso ha prendere una mezza tacca a venti milioni che in ogni caso lo devi costruire??
