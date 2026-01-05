LIVE! Raspadori, Di Marzio: “Il giocatore non è convinto, tutto rimandato a dopo il 9 gennaio”. Pugliese: “La Roma aspetta una risposta entro stasera”

Questo lunedì 5 gennaio potrebbe essere decisivo per conoscere il futuro di Giacomo Raspadori, 25 anni, attaccante ex Napoli e Sassuolo ora nelle fila dell’Atletico Madrid.

La Roma, e soprattutto Gasperini, lo vogliono per rinforzare l’attacco giallorosso ma il calciatore tentenna. Blindato invece l’accordo tra i giallorossi e il club spagnolo per un prestito con diritto di riscatto (con diverse penali in caso di mancato acquisto) per un’operazione complessiva intorno ai 21 milioni di euro. Massara ha fretta e aspetta per la giornata di oggi una risposta.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 13:10 – Secondo Gianluca Di Marzio non sono attese novità a ore sul futuro di Raspadori, che non vorrebbe lasciare l’Atletico Madrid, convinto di potersi giocare le sue chance con Simeone. Salvo sorprese, l’attaccante partirà con la squadra per l’Arabia dove si disputerà la Supercoppa di Spagna e tutto verrà rimandato a dopo il 9 gennaio. Anche Lazio, Atalanta, Napoli e Galatasaray restano interessate all’attaccante.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – Stando a quanto riferisce il giornalista Andrea Pugliese della Gazzetta dello Sport ai microfoni di Rete Sport, l’Atletico Madrid ha informato Raspadori che il calciatore non rientra nei progetti futuri del club. Ora si aspetta una decisione definitiva dell’attaccante all’offerta della Roma, attesa entro la serata.

