LECCE-ROMA: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Lecce-Roma, giornata numero 19 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico giallorosso per la trasferta in terra salentina.
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy
Redazione GR.net
