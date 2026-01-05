FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 5 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Difesa Roma, primi scricchiolii

Dopo un 2025 quasi perfetto con 21 clean sheet tra campionato ed Europa, la Roma sta perdendo solidità: nelle ultime 7 gare di Serie A ha incassato gol in 6 occasioni. La difesa resta il punto di forza della squadra, ma senza porta inviolata i giallorossi faticano a fare risultato e hanno perso il primato difensivo del torneo. (Corriere dello Sport)

Ore 9:15 – Roma ancora senza El Aynaoui e N’Dicka

La Roma resta in emergenza: El Aynaoui prosegue la Coppa d’Africa con il Marocco, qualificato ai quarti dopo il successo sulla Tanzania, e non rientrerà prima del 9 gennaio. Assenza pesante anche in difesa, con N’Dicka impegnato con la Costa d’Avorio proprio nel giorno della sfida contro il Lecce nell’ottavo di finale contro il Burkina Faso. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – Roma in letargo: allarme risultati e gol

Dopo la sosta di novembre la Roma ha rallentato bruscamente: solo 9 punti su 21 in campionato, vantaggio sulla Juve evaporato e quarto posto agganciato dopo il ko di Bergamo. Le sconfitte negli scontri diretti e appena 20 gol in 18 giornate – il dato peggiore da oltre trent’anni – ridimensionano le ambizioni, con la corsa Champions che ora passa da una lotta serrata e da un mercato chiamato a invertire la rotta. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…