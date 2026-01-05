ULTIMA ORA – Trigoria, riunione di mercato in corso con la presenza della proprietà

Il calciomercato invernale rappresenta uno snodo decisivo per la seconda parte della stagione della Roma, ma al momento la situazione appare tutt’altro che fluida. Le trattative faticano a decollare e il rischio di restare impantanati è concreto, proprio mentre la squadra ha bisogno di interventi mirati per rilanciarsi.

Gian Piero Gasperini ha già fatto recapitare il suo messaggio: servono rinforzi e, soprattutto, garanzie. Il tecnico non intende affrontare i prossimi mesi senza risposte chiare sul mercato, considerato fondamentale per sistemare una rosa che mostra limiti evidenti.

Come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, in queste ore è in corso una riunione di mercato con la presenza diretta della proprietà giallorossa. Un vertice cruciale, dal quale dovranno uscire indicazioni concrete sulle prossime mosse e sulla reale volontà del club di accontentare le richieste dell’allenatore.