CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 5 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Roma, offerto il laziale Basic a scadenza

Tra i nomi proposti a Massara per giugno c’è anche quello di Tomas Basic (29), centrocampista croato in scadenza con la Lazio. Per il momento non è stato approfondito dalla dirigenza. (Il Tempo)

Ore 9:40 – Dovbyk offerto alla Juve (che riflette)

Juventus a caccia di un centravanti di peso, ai bianconeri è stato offerto Dovbyk (28). L’alternativa è Pellegrino del Parma. (Tuttosport)

Ore 8:45 – Per la difesa in pole c’è Dragusin

Gasperini ha chiesto a Massara anche un difensore: in pole c’è Dragusin (23), ma spuntano anche le candidatura di Vavro (29) del Wolfsburg e Oosterwolde (24) del Fenerbahce. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Raspa-day, ultimatum Roma

La Roma aspetta oggi la risposta definitiva di Jack Raspadori (25) dopo l'ultimatum dato al calciatore. Accordo già chiuso con l'Atletico, Massara non vuole più attendere. In caso di no, si vira su alternative…

  ma perché la Juventus deve pijarse dovbyk che almeno loro hanno gli attancanti ne hanno tanti e pure forti, mentre noi è già tanto se ne abbiamo uno?

