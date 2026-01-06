Call Friedkin-Gasperini: “Serve tempestività sul mercato”

Negli stessi minuti in cui Raspadori rifletteva sul suo futuro, a Trigoria andava in scena un summit di mercato con tecnico, dirigenza e proprietà. Durante la call con i Friedkin, Gasperini ha sottolineato l’esigenza di una maggiore tempestività sul mercato visto che gli ultimi risultati hanno messo a nudo alcuni limiti della rosa, come riporta Il Tempo.

Le premesse estive, secondo l’allenatore, dovranno risolversi in dati di fatto. Gasp ha bisogno di attaccanti prima di tutto, e Massara dovrà farsi trovare pronto qualora saltassero definitivamente le opzioni portate avanti fino a questo momento. Anche i Friedkin hanno tranquillizzato il tecnico, scrive il Corriere della Sera, confermando l’impegno preso il 23 dicembre quando la proprietà si era sbilanciata garantendogli l’acquisto di Raspadori e a seguire di Zirkzee.

Dan atteso a Trigoria

Non è escluso che dai Friedkin possa arrivare il placet per aumentare qualche proposta economica, ma quello che più preme a Gasperini sono le tempistiche. I prossimi giorni saranno decisivi per capire la vera direzione del mercato in entrata. Incertezze che cercherà di spazzare via Dan Friedkin in persona, atteso per domani a Trigoria al rientro della squadra da Lecce, secondo la Gazzetta dello Sport. Il presidente riunirà Gasp e la dirigenza per fare il punto della situazione e cercare di superare le resistenze sui due fronti aperti: le “maratone Raspadori-Zirkzee” vanno domate in fretta.

Fonti: Il Tempo, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport