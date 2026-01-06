Call Friedkin-Gasperini: “Serve tempestività sul mercato”

Negli stessi minuti in cui Raspadori rifletteva sul suo futuro, a Trigoria andava in scena un summit di mercato con tecnico, dirigenza e proprietà. Durante la call con i Friedkin, Gasperini ha sottolineato l’esigenza di una maggiore tempestività sul mercato visto che gli ultimi risultati hanno messo a nudo alcuni limiti della rosa, come riporta Il Tempo.
Le premesse estive, secondo l’allenatore, dovranno risolversi in dati di fatto. Gasp ha bisogno di attaccanti prima di tutto, e Massara dovrà farsi trovare pronto qualora saltassero definitivamente le opzioni portate avanti fino a questo momento. Anche i Friedkin hanno tranquillizzato il tecnico, scrive il Corriere della Sera, confermando l’impegno preso il 23 dicembre quando la proprietà si era sbilanciata garantendogli l’acquisto di Raspadori e a seguire di Zirkzee.
Dan atteso a Trigoria
Non è escluso che dai Friedkin possa arrivare il placet per aumentare qualche proposta economica, ma quello che più preme a Gasperini sono le tempistiche. I prossimi giorni saranno decisivi per capire la vera direzione del mercato in entrata. Incertezze che cercherà di spazzare via Dan Friedkin in persona, atteso per domani a Trigoria al rientro della squadra da Lecce, secondo la Gazzetta dello Sport. Il presidente riunirà Gasp e la dirigenza per fare il punto della situazione e cercare di superare le resistenze sui due fronti aperti: le “maratone Raspadori-Zirkzee” vanno domate in fretta.
LEGGI ANCHE – La Roma aspetta Raspadori: fiducia Massara e Gasp lo chiama, ma il giocatore…
Fonti: Il Tempo, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport
Che armata Brancaleone
“La rosa esiste e ha fatto bene, non c’è da avere fretta a mettere giocatori o pensare che chi arriva cambia tutto. Ci vorrà tempo” è uno stralcio molto significativo delle dichiarazioni del Gasp nella conferenza stampa prima di Atalanta Roma. Vi invito a rileggerla o a vedere il filmato, per cercare di capire fino a che punto si spingono i giornalai per vendere qualche copia in più. Il Gasp è stato molto chiaro, molto esplicito e non vedo discrepanze con il lavoro di Massara. “Servono giocatori forti” e a gennaio nessuna squadra li lascia partire a cuor leggero! La statistica pubblicata non piu di una settimana fa, rilevava come la Roma nell’anno solare 2025, in campionato, avesse fatto piu punti di tutte le altre squadre compresa del Napoli vincitore dello scudetto. Questo vorrà dire qualcosa o no?!?! Abbiamo cambiato allenatore che ha stravolto i metodi di allenamento, il modo di giocare, ma per stessa ammissione dell’allenatore questa rosa HA FATTO BENE, avrebbe potuo fare meglio se i nuovi arrivati si fossero inseriti in modo migliore, ma lo stesso Gas riconosce che adattarsi ai suoi metodi di allenamento e di gioco non è cosi semplice, non guarda al singolo giocatore ma alla squadra, un giocatore può essere forte ma poco adattabile al gioco di squadra che lui vorrebbe e quindi è ……….
E’ solamente il mio pensiero, non tutto ciò che scrivono i giornalai è oro colato!
SEMPRE, comunque e dovunque, forza ROMAAAAAAAAAAAA
povero Gasperini si sta sgolando per farsi comprare i giocatori
Perché Mou che faceva? E ci ha portato due volte in finale con squadre rabberciate
Non facciamo passare Gasperini per un brocco e non facciamolo scappare, dategli retta e se c’è da fare una mini rivoluzione (stile Napoli con Insigne e compagnia) facciamola con il Gasp. Ci vuole del tempo per ricostruire, a Giugno scadono molti contratti, a malincuore perchè nella vita con il tempo tante cose finiscono, saluteremo e ringrazieremo alcuni giocatori, ma date ascolto a Gianpiero
malincuore? io se domani partissero tutti e 23 o quanti sono, penso che stapperei una bottiglia. Forse salvo Svilar, ma per il resto sono troppi anni di zero assoluto per avere anche un solo rimpianto
Noi ci lamentiamo giustamente della lentezza di Massara, perché alcune trattative diventano delle telenovele (spesso con finale amaro). E riteniamo che la lentezza sia figlia di una scarsa determinazione e di errori strategici. Insomma pensiamo che Massara non sappia fare il suo mestiere il che è strano per uno che ha avuto quale maestro un certo Sabatini. Io credo invece che il vero problema siano le alternative. Un DS che si rispetti ha sempre un piano A, uno B, uno C …. e più è capace e ha conoscenze, più è in grado di dominare le trattative e virare subito su altri obiettivi.
Non credo che Sabatini non abbia mai preso un 2 di picche ma sapeva subito cambiare direzione. Noi invece rimaniamo agganciati a trattative che dall’inizio presentano un elevato grado di difficoltà e non ci muoviamo da lì. Ecco io penso che in questo modus operandi pesi forse la mancanza di obiettivi alternativi perché magari Massara non ha agganci con un certo giro di procuratori. Tempo fa Saverio aveva scritto che Ghisolfi aveva una grande rete di conoscenze anche grazie a rapporti con la galassia Red Bull. Oppure Massara è particolarmente “rispettoso” dei desiderata del tecnico da rimanere agganciato a trattative impossibili pur di soddisfare il tecnico.
Massara non è cosa. Al Milan, deve ringraziare Maldini, al Rennes lo stavano per linciare…molto meglio il tanto criticato Ghisolfi
Vegemite hai ragione.
Con il senno di poi, sebbene il primo mercato estivo di Ghisolfi ci ha quasi portato alla serie B, parzialmente recuperato con il mercato invernale e grazie a Ranieri, forse Ghisolfi era persino migliore di Massara.
Massara come Pinto si fa portare in giro per mesi su singole trattative senza avere alternative (ricordate i mesi persi dietro a Frattesi).
Spero che tutto ciò faccia maturare i tifosi della Roma che per vincere non serve solo il grande nome dell’allenatore o del giocatore, ma serve un DS capace di costruire una squadra e che il fair play ce lo imponiamo da soli con le scelte sbagliate dei DS.
Non capirò mai perché la proprietà non abbia pensato prima a prendere un DS vincente invece che puntare solo su allenatori e giocatori famosi.
Speriamo che il loro lungo tirocinio (5 anni) sia finito ed abbiano imparato dai loro errori.
Asterix io mi sforzo sempre di essere più obiettivo possibile, anche quando sono in chiaro conflitto d’interesse perché magari disserto su professionisti che stimo come Sabatini e De Rossi. Come detto più volte ritengo che Ghisolfi sia stato dopo il fumante, di gran lunga il più bravo DS visto a Trigoria. Ha preso due ottimi giocatori come Konè e Soulé a prezzi tutto sommato non eccessivi.
Ha strappato all’Atletico Dobvik capocannoniere di Liga, cosa non semplice a farsi, a prescindere poi dal rendimento che il ragazzo ha avuto da noi. Con una Roma che contava nelle file dei centrali di difesa solo Mancini e N’Dicka è riuscito a prendere sul gong e persino dopo la chiusura del mercato, due svincolati bloccati da tempo e contesi anche da altre squadre come Hermoso e Hummels. Ha preso a poco un giovane valido come Dahl. Lo stesso Saud è stato una sorpresa in positivo. Ha preso Le Fee ad un prezzo alto ma poi l’ha rivenduto senza farci perdere 1 euro e in Inghilterra il ragazzo sta dimostrando il suo valore. Ha preso in prestito Saelemaekers che è stato un vero punto di forza della squadra. A gennaio poi ha portato a poco Rensch, preso Salah Eddine allo stesso prezzo del probabile futuro riscatto da parte del PSV e portato in prestito elementi di qualità come Nelsson (titolare fisso a Verona) e quel Gourna Douath che io mi riporterei volentieri a Roma. Ecco fosse riuscito anche a cedere meglio un po’ di zavorra sarebbe stato super. Non so come si sarebbe classificata la Roma che aveva costruito per De Rossi, ma considerando la partenza ad handicap di Juric essere riusciti a passare dai sesti posti al quinto con Ranieri è dimostrazione che la rosa assemblata da Ghisolfi era ottima.
Oggi sono pessimista. Tra giocatori e società che sono restii a venire o a cedere, infortuni, squalifiche, prestiti da restituire al mittente, paletti del fpf, 7 sconfitte in campionato…mi viene difficile pensare che a gennaio si possa rivoluzionare una squadra e puntare al 4º posto in campionato che é diventato ormai l’obbiettivo massimo raggiungibile. Più facile che le italiane vadano talmente bene in Europa da acquisire il 5º posto in Champions…e ho detto tutto sulla difficoltà della cosa…
dajeeeeeeeeeee sbrigatevi a comprare giocatori 🔝 la squadra è debole per affrontare le big..
Daje Dan, comprace Zirkzee e quanto te chiede Gasp!
In un mondo ideale la Roma a giugno dovrebbe ripartire da Svilar, Mancini, Ndika, Celik, Wesley, Kone, El Ainaui, Soule, mettiamo pure Cristante fisso in panchina, e cambiare 13 giocatori tra titolari e seconde linee. Nella realtà ciò è praticamente impossibile.
Nella ricostruzione di Vegemite credo sia assai verosimile ormai per uno storico di 6 mesi la seconda ipotesi, Gasperini non vuole vedere nemmeno con il cannocchiale figure di calciatori giovani e prospetti ancorché molto promettenti, è lui che impedisce di fatto piano B e C, se fosse stato per Massara avremmo gia’ da agosto alternative che stiamo ancora cercando. Aggiungiamo poi lo spazio salariale già di fatto esaurito per cui per liberare risorse in entrata dobbiamo liberarci di non risorse che gravano sui costi e non schiodano, l’elenco è lungo, pertanto il lavoro di Massara è tostissimo se non improbo.
AahhahahhAaaahhaha tempestivita’… con i Friedkins!!!!
i valori espressi finora dal campionato ci dicono che la Roma è inferiore a Milan Napoli e Inter. e probabilmente anche alla juve. quindi o arriva qualcuno a gennaio per rinforzare la rosa oppure anche quest’anno siamo fuori dalla Champion a meno che non si vinca l’Europa league. con Raspadori non colmi il divario . con Zirkzee forse
Tempestivo è il secondo nome di Massara, Senzasoldi il terzo.
Forza Roma
inferiore a Milan e Napoli il campo ha detto il contrario
in queste partite equilibrate non deve condizionare il risultato l’episodio a favore non c’è stato
fischia il fallo su Kone segna il rigore a Milano poi vedi come distanze e giudizi cambiano
Bisogna dare il tempo alla dirigenza di programmare. Massara andra’ giudicato almeno dopo due sessioni di mercato intere. Ora non ha soldi da spendere, come si puo’ giudicare e poi è’ arrivato il 18 giugno, neanche 6, mesi fa. Ranieri è’ stato chiaro con massara e gasperini Ed I tifosi.
@Nico
la Roma ha fatto più punti di tutti essenzialmente la scorsa stagione.
e rispetto a quella squadra, hai perso quantomeno paredes, che piaccia o meno era il centro del gioco
hai inoltre avuto anche un po’ di fortuna in alcune occasioni, in cui hai raccolto o saputo portare a casa anche più del previsto.
oggi quella realtà non esiste e appellarsi alla statistica è illusione.
il gioco latita spesso, l’attacco non piange, la difesa non è più imperforabile.
aggiungi che per gestione disgraziata ti ritrovi con letteralmente mezza squadra da rifare a giugno, e con pochissimi giocatori di proprietà vendibili (perché i nostri giocatori o noni vuole nessuno o non li puoi vendere alla cifre che potrebbero offrirti perché faresti minusvalenze…).
va a finire che dovremo vendere konè e Ndika, e ti ritroverai con ancora meno giocatori pronti per la prossima stagione.
morale: ennesimo anno zero…
per me con il risveglio della Juve le possibilità di quarto posto sono nulle (sai già che in un modo o nell’altro ti finiranno avanti).
quindi o finisce per essere buono pure il quinto posto (che dovrai sudarti…), o l’unica possibilità di svolta è vincere l’Europa League, cosa che mi auguro a prescindere perché tra un trofeo e un piazzamento io non ho dubbi
@Vegemite
@Asterix
Sono d’accordo che ci siamo lasciati sfuggire un più che ottimo operatore di mercato che era Ghisolfi e che prima di venire a Roma aveva fatto molto bene al Nizza ed ora con il Sunderland sta sorprendendo tutti tanto che circolano voci che Manchester United e Liverpool sono molto interessanti a Ghisolfi ora.
Il Sunderland diciamo si era qualificato in Premier League tramite i play-off ed era vista come la squadra più debole della Premier League e prima candidata alla retrocessione e lui arriva al Sunderland il 2 Luglio. Si è stata spesa una somma che per la Serie A sono tanti soldi (€186M) ma è stato il 10° club della Premier League per spese d’acquisto e quella che ha più rivoluzionato la prima squadra con ben 14 giocatori in entrata (una spesa media di €13M a giocatore) ed un mix tra giocatori esperti e giovani promettenti con anche il secondo club dell’incremento del valore del parco giocatori (+23%) rispetto alla spese di acquisto.
Il Sunderland non sta lottando per la salvezza ma è 7° in Premier League, -1 dal Chelsea che è 5° per l’Europa League e a -4 dalla Champions League. Molti di questi giocatori passati poi al Sunderland erano stati anche accostati a noi tra la primavera e gli inizi d’estate assieme a De Cuyper (Talbi, Sadiki, Adingra, Mukiele, Masuaku, Brobbey) e nei colloqui a Firenze, la discussione al ristorante con il Gasp c’era Ghisolfi seduto uno di fronte all’altro di cui sembrava entrambi essere pienamente d’accordo e durata diverse ore.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.