Mercato Roma, le uscite prendono forma: Baldanzi verso Firenze, Dovbyk tra Napoli e Everton

La Fiorentina è piombata su Tommaso Baldanzi: i viola sono molto interessati al trequartista classe 2003, di cui hanno chiesto informazioni alla Roma, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il club giallorosso da parte sua sarebbe anche disposto a cederlo a gennaio.

Il ragazzo non si opporrebbe e tra l’altro fu oggetto di un duello di mercato tra i club già due anni fa, quando poi venne acquistato proprio dai giallorossi. Baldanzi potrebbe partire in prestito, magari con opzione. Trattativa aperta, contatti avviati. La possibilità c’è, ma la sensazione è che non sarà una cosa immediata. Baldanzi è richiesto anche da Verona e Pisa, ma i viola sono in vantaggio.

Resta sul mercato anche Dovbyk, finora senza offerte concrete. Due le possibilità secondo Il Messaggero: scambio con Beto via Everton, oppure destinazione Napoli, che potrebbe cedere Lucca. L’attaccante ucraino continua ad essere offerto dalla Roma, che non lo considera centrale nel progetto di Gasp.

Capitolo Pisilli: il centrocampista è conteso tra Cagliari e Genoa, ma Gasperini non lo lascerà andare se prima Massara non gli garantirà un altro rinforzo di spessore e affidabilità a centrocampo. Agli sgoccioli invece la storia di Bove con la Roma: il centrocampista ha chiesto la rescissione per poi giocare all’estero con un defibrillatore sottocutaneo.

