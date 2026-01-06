Mercato Roma, le uscite prendono forma: Baldanzi verso Firenze, Dovbyk tra Napoli e Everton

La Fiorentina è piombata su Tommaso Baldanzi: i viola sono molto interessati al trequartista classe 2003, di cui hanno chiesto informazioni alla Roma, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il club giallorosso da parte sua sarebbe anche disposto a cederlo a gennaio.
Il ragazzo non si opporrebbe e tra l’altro fu oggetto di un duello di mercato tra i club già due anni fa, quando poi venne acquistato proprio dai giallorossi. Baldanzi potrebbe partire in prestito, magari con opzione. Trattativa aperta, contatti avviati. La possibilità c’è, ma la sensazione è che non sarà una cosa immediata. Baldanzi è richiesto anche da Verona e Pisa, ma i viola sono in vantaggio.
Resta sul mercato anche Dovbyk, finora senza offerte concrete. Due le possibilità secondo Il Messaggero: scambio con Beto via Everton, oppure destinazione Napoli, che potrebbe cedere Lucca. L’attaccante ucraino continua ad essere offerto dalla Roma, che non lo considera centrale nel progetto di Gasp.
Capitolo Pisilli: il centrocampista è conteso tra Cagliari e Genoa, ma Gasperini non lo lascerà andare se prima Massara non gli garantirà un altro rinforzo di spessore e affidabilità a centrocampo. Agli sgoccioli invece la storia di Bove con la Roma: il centrocampista ha chiesto la rescissione per poi giocare all’estero con un defibrillatore sottocutaneo.
Fonti: Il Tempo, Corriere dello Sport, Il Messaggero
Mio personale parere, una società forte riesce a vendere un calciatore all’estero, il napoli difficilmente vende i suoi campioni in Italia (anche perchè le cifre che riesce a ottenere sono al di fuori della portata delle squadre italiane) e se dobbiamo darlo soltanto in prestito con la paura che se lo tengano solo 6 mesi e poi rispedircelo a casa, anche no! Ad ogni modo visto e considerato che Dovbik non è quel tipo di attaccante che serve alla Roma, spero che si riesca a piazzarlo con un obbligo di riscatto al fine di essere sicuri di aver liberato definitivamente un posto in squadra per un nuovo e migliore attaccante.
Ma il Napoli che se pija Dobvyk… Boh, ma sarà vero? Ma che je fanno fa a Dobvyk, a Napoli, co Lukaku e Holjund? Quello che porta bibite e panini alla fine della partita, oppure a Conte je serve, in allenamento, un esempio concreto di tutto quello che un centravanti vero non deve fare, per poter dire agli altri “Ecco, vedete, non fate come lui”… Per carità, se davvero se l’accattano (come dicono da quelle parti) io accendo un cero alla Madonna di Pompei.
beto o Lucca altro due giocatori inutili…
Lucca no, sono d’accordo, ma Beto guarda… a gennaio, co’ sto freddo, la pioggia, la Befana che incombe, Dobvyk che minaccia di giocare o comunque di entrare a partita in corso e de dà la palla all’altri pure col Lecce, beh, te dico che pure Beto me strapperebbe un sospirone de speranza.
Se come dicino Lucca potrebbe andare alla Fiorentina ci facciamo dare KEAN dalla viola magari per Baldanzi + Cash e magari Scambio col Napoli Dovbyk/LANG?
Così sistemiamo la squadra in attesa di capire come si evolve la situazione ZIRKZEE….
io non capisco perché Bove (con tutto il rispetto per la situazione medica del giocatore) dovremmo regalarlo all’estero, se li puó giocare . . . forse ricordo male ma a noi hanno mai regalato qualcosa?
Non stiamo “regalando” niente 𝑎𝑙𝑙’𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜, è una rescissione 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒆 richiesta, tra l’altro, da Bove ed accolta dalla Roma, per l’appunto, che gliela sta concedendo – e a mio avviso giustamente, perché quel ragazzo se lo merita -, per aggirare e semplificare le difficoltà oggettive che si incontrerebbero 𝒊𝒏𝒆𝒗𝒊𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 in una trattativa per la cessione di un calciatore con un problema medico che non gli permette di giocare in Italia – a cui in questo Mondo di pescecani si attaccherebbe chiunque.
La Roma gli va incontro per agevolargli la ripresa della carriera, lasciandolo libero di trovarsi una squadra fuori dall’Italia che lo faccia ricominciare a giocare – e di questo ne sono orgoglioso (della Roma) -, e nello stesso tempo liberando anche uno slot ed un ingaggio di 1 mln di base fissa, dopo il rinnovo del 2023.
Ma vendere Bove ai parenti dell’Everton?
Così sistemiamo anche i conti?
Si potrebbe fare?
Alle brutte me pijo l’islandese che gioca pe la Taffo Viola, e farei lo scambio co l’Everton Beto – Dovbyk, pur de nun dallo a li purcinella….
Dovbyk è un problema per la Roma e non da ieri.
Io però se proprio dovessi cederlo non lo darei mai a una rivale, tantomeno ai chiagneffotte.
Anche perché in quel caso il gol dell’ex sarebbe praticamente una certezza 🤣
lucca, quello dei 10 gol ? beto, il nuovo van basten ? non scherziamo !
beto o lucca ? non scherziamo, servono goleador non scarsi.
Ammetto di avere dei pregiudizi, ma a me questa cosa che dobbiamo in fretta e furia mandare via Baldanzi e Dovbyk (di proprietà) e inginocchiarci davanti a un Raspadori per chiedergli la grazia di indossare la nostra maglia per 4M all’anno, mi manda ai matti…..
