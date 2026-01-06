Confronto tra Gasperini e Massara in hotel a Lecce (VIDEO)

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo e la Roma prova ad accelerare per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini. In attesa di sbloccare le trattative legate a Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, entrambe ancora in una fase di stallo, nella giornata di ieri si sarebbe svolta una riunione di mercato con la presenza della proprietà per fare il punto della situazione.
Nel frattempo la squadra ha raggiunto Lecce, dove oggi alle ore 18 è in programma il match valido per la 19ª giornata di Serie A, e insieme al gruppo è partito anche Frederic Massara. Come mostrato da un video diffuso su Instagram, il direttore sportivo ha avuto un confronto diretto con Gasperini all’interno dell’hall dell’albergo che ospita la Roma: un segnale chiaro di come il mercato resti un tema caldo anche alla vigilia della sfida di campionato.
Tradotto: mentre si prepara la partita, a Trigoria (e non solo) si continua a lavorare per dare risposte concrete all’allenatore. I nodi restano, ma il dialogo è continuo.
Redazione GR.net
