Calciomercato Roma: trattativa in corso col Fenerbahce per Oosterwolde

La Roma continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini e, oltre all’attacco, guarda con attenzione anche alla difesa. Nella lista di Frederic Massara è finito Jayden Oosterwolde, difensore del Fenerbahçe.

Come rivelato da Matteo Moretto, il club giallorosso ha già avviato i contatti con la società turca per il classe 2001 olandese e la trattativa è in corso. Oosterwolde, ex Parma, è un profilo che piace molto a Trigoria per duttilità e caratteristiche: può agire sia da terzino sinistro sia da braccetto difensivo, soluzione particolarmente apprezzata nel sistema di Gasperini.

La Roma valuta quindi un innesto capace di coprire più ruoli e di offrire alternative immediate, mentre Massara continua a lavorare su più tavoli per completare la squadra in questa fase delicata della stagione.