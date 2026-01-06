SERIE A: il Como passa a Pisa (0-3) e raggiunge Roma e Juve al quarto posto

Il Como raggiunge la Roma e la Juventus al quarto posto in classifica battendo il Pisa per 3 a 0 nel match delle 15 di questo martedì 6 gennaio.
I lombardi sbloccano il match nella ripresa con un gol di Perrone al 68′ e poi chiudono i giochi con la doppietta di Douvikas per il 3 a 0 finale.
La squadra di Fabregas fa sul serio e sale a quota 33 punti, i toscani invece restano fermi a 12 punti in coda al campionato.
Redazione GR.net
il Como deve pure recuperare una partita… virtualmente ci sta davanti, purtroppo!!!
lo scontro diretto è a favore nostro, perché dovrebbero starci davanti?
