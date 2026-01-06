MASSARA: “Su Raspadori discussioni in corso con sviluppi a breve. Zirkzee? L’esonero di Amorim può cambiare qualcosa”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Lecce-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulle voci di mercato e sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Via del Mare.
MASSARA A SKY SPORT
C’è il tentativo di rafforzare l’attacco. Raspadori sí complica?
“Ci sono delle discussioni in corso, con club calciatore e agenti. È in evoluzione, sapevamo che poteva avere queste tempistiche”
Zirkzee?
“Un centravanti che piace a molti, la soluzione adesso è diversa. Il cambio di guida tecnica può cambiare qualcosa. Non mi soffermerei sui singoli nomi. Questa è un’opportunità per rinforzarci in un reparto dove abbiamo palesato delle difficoltà”
Gli ultimi risultati vi stanno preoccupando?
“Noi siamo partiti con un percorso di rinnovamento, sappiamo che deve essere effettuato in più sessioni. Son arrivati tanti giocatori a giugno, ora ci sono delle cose da fare. Non sono un’emergenza, ma delle opportunità. Questa squadra ha fatto cose importanti, questo è un momento di partite ravvicinate, l’assenza di giocatori e gli infortuni fanno scattare un’emergenza più grande. Siamo convinti che potremo mettere in piedi una squadra che si faccia trovare pronta.”
MASSARA A DAZN
Cosa vi siete detti nel confronto con Gasperini? Ci dobbiamo aspettare qualcosa a breve?
“C’è sempre un confronto con l’allenatore. Il mercato può essere un’opportunità per migliorarci, cerchremo di coglierle. CI sono alcune situazioni in evoluzione, nelle prossime ore ne sapremo di più”.
Raspadori è titubante? Zirkzee?
“Non mi voglio sottrarre, anzi sono qui per questo. Su Raspadori ci sono discussioni in corso, una situazione in evoluzione che dovrebbe avere sviluppi veloci. Su Zirkzee non ci sono contatti in questo momento, vedremo cosa succederà, il cambio di allenatore potrebbe cambiare gli interessi”.
Dybala?
“Un giocatore straordinario, quando sta bene fa la differenza. Siamo contenti di averlo in campo e nelle migliori condizioni. Per noi è importante”.
Redazione GR.net
ma solo io penso che Raspa sia Baldanzi 2???
ma non li vedete i numeri degli ultimi 3 anni?
a me pare uno da Sassuolo, boh….
Sono pienamente d’accordo poi se ci metti che prende quasi 4 ml piu ne costerà una 20 perché sicuramente vorrà essere preso a titolo definitivo, io giravo su altri profili magari anche sconosciuti ma con potenzialità, daltronde i numeri non sono dalla parte di Raspadori
Io la penso come te, a me non piace per niente, per me puo restare tranquillamente in Spagna.
lo penso pure io… Avrà caratteristiche più offensive di Baldanzi ma comunque non migliorerebbe granché.
addio zirkzee complimenti a te e a friedkin…povero gasp
una curiosità,
ma se il MANCHESTER UNITED, non il Pescara, non lo vende, Massara esattamente che dovrebbe fare?
rapirlo?
direttore datti da fare
Mai che abbia la decenza e il rispetto verso i tifosi di dire che ha semplicemente fatto un macello quest’estate con giocatori in attacco improponibili o proprio non presi.
Ora viene qui tranquillo a dirci che non è un’emergenza parandosi le terga. Infatti la Roma segna 3 gol a partita, quindi che problema c’è?
Sarebbe bastato prendere un attaccante normale a 20 milioni invece che spenderne quasi 25 tra i prestiti di Ferguson( sfasciato), Bailey( proprio non pervenuto) e Tsimichas ( vabbè lasciamo perdere) Tanto quei 3 averli o non averli e’ la stessa cosa. Ma del resto se l’hanno cacciato dal Rennes, un motivo ci sarà pur stato. Al Milan aveva Maldini. E alla Roma un certo Sabatini. Da solo ha fatto solo disastri senza logica. Può solo fare il portaborse.
Se dovessimo perdere con il Lecce, cosa possibile viste le assenze, domani probabilmente saremo settimi e questo, a proposito del mercato, va ancora parlando di opportunità. Ma opportunità di cosaaaaaaa?
Non è che dobbiamo sempre perdere. Neanche con Atalanta, Inter e Milan meritavamo di perdere. Poi capita che giochi con tre riserve in difesa e vinci 0-2 con i gol dei due attaccanti reietti, che in due hanno fatto 6 gol senza giocare tutte le partite. Se avessero giocato tutti i minuti a disposizione forse avremmo l’attaccante da 15 gol a campionato. Sinceramente io non vedo sul mercato attuale un attaccante che possa garantire addirittura 20 gol a campionato. E poi ce lo avevano detto che fino a giugno prossimo sarebbe stato un mercato complesso (Ranieri dixit) oppure tutti lo hanno dimenticato.
ma io non me la pio manco co te
non me la prendo con Pinto, con Monchi, non me la pio con Fonseca, Juric, Mourinho figuriamoci, e nemmeno con Gasperini che io non avrei mai voluto per cento motivi.
me la pio con la presidenza che di calcio capisce ovo sodo e che nonostante le porcate della UEFA, ha sempre fatto a braccetto con loro. a partire dagli accordi capestro.
la colpa de na Roma mediocre è loro. puro e semplice.
solo loro. io la Roma la seguirei pure giocasse ar mare, quindi dello Stadio nuovo me ne sbatto. ma spero lo facciano davvero, perché prima lo fanno, prima se ne vanno. perché tanto è solo per questo che se so comprati la Roma eh.
mancanza di idee ,l unico buono nn arriva
Il bello che hai fatto un mercato estivo da far ridere !non è un un’opportunità ma un obbligo comprare quei calciatori che servono per arrivare 4 pensa un po’ il minimo . Conosci Roma e sai che noi del minimo non ci accontentiamo e il fatto che il napoli ha vinto due scudetti in poco tempo ci rode eccome . I giocatori sapevi che ci servivano subito ma come sento bisogna aspettare le paturnie dei club o del giocatore e questo un grande DS non aspetta nessuno . Mi ero illuso quest anno di aver trovato un DS italiano e migliore dei precedenti ma ho forti dubbi che è l ennesimo DS farlocco certo anche colpa del presidente ma se prendi il jamaicano due ragazzini la riserva della riserva del Liverpool un attaccante che ha un palmares che piccoli è ronaldo e prendi un marocchino non comprando un altro centrocampista ho seri dubbi su questa persona possa far bene .
Già mette le mani avanti questo
se aspetti un altro po’ direttore rimaniamo con dovbyk Ferguson ed elsha
Ragazzi zirkzee è andato, con il cambio di allenatore non si farà più però il cartellino de dobvik se lo porti da commisso e strappi un prestito con moise kean con conguaglio da parte nostra non faresti un brutto affare
e la fiorentina ti da kean a te l unico che segna se no vanno in b porello
Ma è mai possibile che il problema è sempre il DS? Ma quando farete una tirate di orecchie alla proprietà?
Certo che dire che non sono un’emergenza è veramente da sentirsi presi per i fondelli.
DS senza idee, lento, inconcludente una vera tristezza. Senza un DS valido non andiamo da nessuna parte.
e vai la nostra Roma la volemo così che combatte su ogni pallone damoglie tempo c’è vo qualche acquisto azzeccato e non giocatori che non so da Roma come Raspadori non te volemo come sto Basic un grande applauso a Gasperini che con tutto quello che glie sta capita’ con sti giocatori tra influenzati e qualche problemi fisici di vari giocatori ci sta portando avanti! sempre sempre sempre forza Roma
