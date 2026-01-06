LIVE! LECCE-ROMA: le probabili formazioni

Tutto pronto al Via del Mare per Lecce-Roma, ultima giornata del girone d’andata. Calcio d’inizio alle 18:00 per una sfida che i ragazzi di Gasp non possono permettersi di sbagliare dopo il ko di Bergamo.
Roma chiamata al riscatto immediato contro un Lecce in piena lotta salvezza, determinato a sfruttare il fattore casa per strappare punti preziosi. Gasperini deve fare i conti con tante assenze pesanti, e cerca risposte da un attacco in costante affanno. Formazioni, scelte dell’ultimo minuto, cronaca in tempo reale e tutte le reazioni a caldo: segui il live di Lecce-Roma su Giallorossi.net.
GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DAL VIA DEL MARE
Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso a Lecce, con leggera pioggia. Tra poco vi anticiperemo le scelte di formazione delle due squadre: nella Roma, falcidiata dalle assenze, out anche Rensch per febbre e spazio a Pisilli dal 1‘.
LECCE-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All.: Del Rosso (Di Francesco squalificato).
A disp.: –
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Cristante, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Ferguson. All.: Gasperini.
A disp.: –
ARBITRO: Sacchi di Macerata.
ASSISTENTI: Mokhtar-Cavallina.
IV UFFICIALE: Tremolada.
VAR: Gariglio.
ASS. VAR: Chiffi.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
