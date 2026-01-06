PISILLI: “Momento difficile, vincere era importante. Per noi la Champions sarebbe un grande traguardo”

Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lecce-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Via del Mare.

PISILLI A DAZN

Ci tenevate a vincere..

“Venivamo dal momento più difficile della stagione, vincere oggi era importante”

Un bilancio?

“Se ci avessero detto che alla fine del girone di andata al quarto posto saremmo stati contenti. Ho giocato poco, ma sento comunque di essere migliorato”.

PISILLI A SKY SPORT

Ti sei fatto trovare pronto, sei soddisfatto?

“Abbastanza, forse non avevo i novanta minuti nelle gambe e mi ha fatto bene giocare tutta la partita”.

Siete in linea con gli obiettivi?

“Se ci avessero detto che alla fine del girone di andata al quarto posto saremmo stati contenti. Per noi la Champions sarebbe un traguardo importante”.

Redazione GR.net