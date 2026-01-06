FERGUSON: “Fiducia in crescita, più gioco e più posso fare gol”

Evan Ferguson parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lecce-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Via del Mare.
FERGUSON A DAZN
Come vivi l’astinenza da gol?
“L’importante sono i tre punti. Ora dobbiamo essere pronti per il weekend”.
Che si è fatto Dovbyk? Che rapporto hai con lui?
“Sull’infortunio vediamo. Abbiamo un bel rapporto, parliamo e ci diamo consigli”
FERGUSON A SKY SPORT
Partita sempre sotto controllo…
“L’abbiamo preparata in sala video, abbiamo rispettato le consegne, sapevamo che dovevamo vincere e siamo contenti”.
Senti crescere la fiducia dopo i gol?
“Gli attaccanti hanno bisogno di segnare, più giochi e più puoi farlo, perciò dico sì”
