FERGUSON: “Fiducia in crescita, più gioco e più posso fare gol”

Evan Ferguson parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lecce-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Via del Mare.

FERGUSON A DAZN

Come vivi l’astinenza da gol?

“L’importante sono i tre punti. Ora dobbiamo essere pronti per il weekend”.

Che si è fatto Dovbyk? Che rapporto hai con lui?

“Sull’infortunio vediamo. Abbiamo un bel rapporto, parliamo e ci diamo consigli”

FERGUSON A SKY SPORT

Partita sempre sotto controllo…

“L’abbiamo preparata in sala video, abbiamo rispettato le consegne, sapevamo che dovevamo vincere e siamo contenti”.

Senti crescere la fiducia dopo i gol?

“Gli attaccanti hanno bisogno di segnare, più giochi e più puoi farlo, perciò dico sì”

