LECCE-ROMA 0-2: le pagelle

La Roma pasa al Via del Mare battendo il Lecce col punteggio di 2 a 0. A segno le due punte: Ferguson colpisce nel primo tempo, Dovbyk nel secondo.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Via del Mare per affrontare i salentini nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato:
Svilar 6 – Nel primo tempo viene insidiato solo da qualche cross alto su cui è costretto a smanacciare. Nella ripresa l’unico tiro in porta è quello di N’Dri, che è più un passaggio al portiere.
Ghilardi 6,5 – Avvio insicuro, cresce col passare dei minuti. Qualche sbavatura, ma la prova è superata.
Ziolkowski 7 – Duello baby vinto con Camarda. Gioca una gran bella partita, con diversi interventi in scivolata da applausi.
Celik 6,5 – Si conferma particolarmente affidabile ed efficace quando arretra nei tre di difesa. Stavolta deve disimpegnarsi sul centro-sinistra: prova superata.
Wesley 6,5 – Tanta corsa, con qualità intermittente. Ma il suo moto perpetuo è preziosissimo.
Konè 5 – Partita da dimenticare. Primo tempo sempre a rincorrere, nella ripresa sbaglia anche le cose più facili.
Cristante 7 – Si conferma un pilastro di questa squadra. Sempre ben piazzato, tanti contrasti vinti e un peso specifico notevole in mezzo al campo. Nella posizione da trequartista dà segnali positivi.
Pisilli 6,5 – Qualche passaggio sbagliato di troppo ma anche tanto lavoro in pressing e qualche inserimento pericoloso in area. Dal suo destro nasce il raddoppio giallorosso che chiude il match.
El Shaarawy 6 – Gioca da esterno a sinistra, lo fa con generosità e anche con qualche bella giocata. Dal 60′ Tsimikas 6 – Prova ordinata, col piglio giusto.
Dybala 6,5 – La squadra, in emergenza, si aggrappa ai suoi piedi e non a caso la rete del vantaggio romanista nasce da un suo assist. Dal 79′ Soulè sv.
Ferguson 7 – Gasperini gli sta dando (giustamente) più continuità e lui sta rispondendo presente. Gol da bomber di razza. Dal 60′ Dovbyk 6,5 – Entra e segna. Questo deve fare un centravanti. Ma l’infortunio gli rovina la serata. Dall’86’ Romano sv.
GIAN PIERO GASPERINI 7 – La Roma vince una partita complessa vista l’emergenza totale. La squadra risponde presente nel momento più complicato. Azzeccate le mosse del tecnico, vittoria netta e meritata.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
sono contento per le reti dei centravanti anche se manco il tempo di gioire e dovbyk si è di nuovo infortunato..wesley ti cambia proprio la squadra, ha un’aggressività incredibile.
sinceramente non riesco a capire cosa sia successo ad angelino, è tornato da un mese ma amanco 5 minuti fa..inspiegabile.
o è ancora infortunato (ma alloro perché lo convocano?) oppure farei di tutto per venderlo.
in arabia lo trovi chi ti da 15-20 milioni e con quei soldi rinforzi l’attacco.
mentre se tieni angelino in panchina fino a giugno poi il suo valore crolla a 5 milioni
Pagelle dedicate a chi ha scritto che i tre di difesa sono scarsi. Non saranno fenomeni come Samuel Aldair e Zago ma non proprio da buttare via!
mi sa che dopo questa Gasperini si può anche scordare gli attaccanti 🤣🤣🤣
Ma Angelinho?? Dopo 1 mese dal rientro in gruppo non è ancora pronto nemmeno x 10/15 minuti? Mhaaaaa
A parte Kone, hanno giocato tutti bene; Svilar inoperoso, Elsha nulla di che. Ferguson almeno tira in porta.deve imparare a giocare secondo i crismi di Gasp, ma chissà.
Cristante piu avanti, 3 centrocampisti ci aiutano.
Ufficiale che Dybala rende a destra, solo che Soulè a Sx non gioca.
Mi piacerebbe tanto sentire l opinione dei lagnanti di Cristante che x tre anni l hanno massacrato.
Gasp silenzio stampa vuol dire che sta incaxxato con Massara e la Società x le mancate promesse del mercato….. Per me sarà un flop anche questa sessione anche se forse l’infortunio di Dovbyk potrebbe essere un bene x far accelerare qualcosa…
Tre punti d’oro.
Avanti così.
FRS.
Konè è stanchissimo deve fermarsi
Dybala non mi è piaciuto
Zio e Celik i migliori oggi
Cristante, che gli vuoi dire c’è sempre
Ferguson bene
Gasperini, sul 2-0 si può giocare con Ferguson+Dovbyk quando esce Dybala
Kone 5 e Cristante 7 ? . . . !!!
Boh, devo aver visto un altra partita. Comunque contento per i giovani rincalzi (Ziolkoski migliore in campo), mi chiedo cosa ci faccia il Lecce in Serie A.
siamo ingenerosi con Pisilli. Non gioca mai ma oggi , prima da titolare, gioca bene soprattutto in chiave offensiva, ruolo in cui è il migliore dei centrocampisti di cui disponiamo. merita 7, pertanto.
Ho visto una Roma concentrata, tutto il reparto di difesa a fatto il suo. Poi Cristante che è andato a mille Pisilli a fatto il suo e il centravanti di ruolo è andato a segnare. Si perché serve tantissimo avere uno la al centro delle difese avversaria. Dobbiamo fallo giocare sempre. Dybala ancora a metà. Diamo fiducia a qualche giovane della rosa.
Ghilardi non mi è piaciuto e non mi convince. Invece Ziolkowski ha fatto una bella partita.
Konè secondo me è stanco avrebbe bisogno di un po’ di riposo ma siamo in emergenza al momento.
