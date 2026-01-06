LECCE-ROMA 0-2: le pagelle

La Roma pasa al Via del Mare battendo il Lecce col punteggio di 2 a 0. A segno le due punte: Ferguson colpisce nel primo tempo, Dovbyk nel secondo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Via del Mare per affrontare i salentini nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Nel primo tempo viene insidiato solo da qualche cross alto su cui è costretto a smanacciare. Nella ripresa l’unico tiro in porta è quello di N’Dri, che è più un passaggio al portiere.

Ghilardi 6,5 – Avvio insicuro, cresce col passare dei minuti. Qualche sbavatura, ma la prova è superata.

Ziolkowski 7 – Duello baby vinto con Camarda. Gioca una gran bella partita, con diversi interventi in scivolata da applausi.

Celik 6,5 – Si conferma particolarmente affidabile ed efficace quando arretra nei tre di difesa. Stavolta deve disimpegnarsi sul centro-sinistra: prova superata.

Wesley 6,5 – Tanta corsa, con qualità intermittente. Ma il suo moto perpetuo è preziosissimo.

Konè 5 – Partita da dimenticare. Primo tempo sempre a rincorrere, nella ripresa sbaglia anche le cose più facili.

Cristante 7 – Si conferma un pilastro di questa squadra. Sempre ben piazzato, tanti contrasti vinti e un peso specifico notevole in mezzo al campo. Nella posizione da trequartista dà segnali positivi.

Pisilli 6,5 – Qualche passaggio sbagliato di troppo ma anche tanto lavoro in pressing e qualche inserimento pericoloso in area. Dal suo destro nasce il raddoppio giallorosso che chiude il match.

El Shaarawy 6 – Gioca da esterno a sinistra, lo fa con generosità e anche con qualche bella giocata. Dal 60′ Tsimikas 6 – Prova ordinata, col piglio giusto.

Dybala 6,5 – La squadra, in emergenza, si aggrappa ai suoi piedi e non a caso la rete del vantaggio romanista nasce da un suo assist. Dal 79′ Soulè sv.

Ferguson 7 – Gasperini gli sta dando (giustamente) più continuità e lui sta rispondendo presente. Gol da bomber di razza. Dal 60′ Dovbyk 6,5 – Entra e segna. Questo deve fare un centravanti. Ma l’infortunio gli rovina la serata. Dall’86’ Romano sv.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – La Roma vince una partita complessa vista l’emergenza totale. La squadra risponde presente nel momento più complicato. Azzeccate le mosse del tecnico, vittoria netta e meritata.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini