LECCE-ROMA 0-2: le pagelle

13
134

La Roma pasa al Via del Mare battendo il Lecce col punteggio di 2 a 0. A segno le due punte: Ferguson colpisce nel primo tempo, Dovbyk nel secondo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Via del Mare per affrontare i salentini nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Nel primo tempo viene insidiato solo da qualche cross alto su cui è costretto a smanacciare. Nella ripresa l’unico tiro in porta è quello di N’Dri, che è più un passaggio al portiere.

Ghilardi 6,5 – Avvio insicuro, cresce col passare dei minuti. Qualche sbavatura, ma la prova è superata.

Ziolkowski 7 – Duello baby vinto con Camarda. Gioca una gran bella partita, con diversi interventi in scivolata da applausi.

Celik 6,5 – Si conferma particolarmente affidabile ed efficace quando arretra nei tre di difesa. Stavolta deve disimpegnarsi sul centro-sinistra: prova superata.

Wesley 6,5 – Tanta corsa, con qualità intermittente. Ma il suo moto perpetuo è preziosissimo.

Konè 5 – Partita da dimenticare. Primo tempo sempre a rincorrere, nella ripresa sbaglia anche le cose più facili.

Cristante 7 – Si conferma un pilastro di questa squadra. Sempre ben piazzato, tanti contrasti vinti e un peso specifico notevole in mezzo al campo. Nella posizione da trequartista dà segnali positivi.

Pisilli 6,5 – Qualche passaggio sbagliato di troppo ma anche tanto lavoro in pressing e qualche inserimento pericoloso in area. Dal suo destro nasce il raddoppio giallorosso che chiude il match.

El Shaarawy 6 – Gioca da esterno a sinistra, lo fa con generosità e anche con qualche bella giocata. Dal 60′ Tsimikas 6 – Prova ordinata, col piglio giusto.

Dybala 6,5 – La squadra, in emergenza, si aggrappa ai suoi piedi e non a caso la rete del vantaggio romanista nasce da un suo assist. Dal 79′ Soulè sv.

Ferguson 7 – Gasperini gli sta dando (giustamente) più continuità e lui sta rispondendo presente. Gol da bomber di razza. Dal 60′ Dovbyk 6,5 – Entra e segna. Questo deve fare un centravanti. Ma l’infortunio gli rovina la serata. Dall’86’ Romano sv. 

GIAN PIERO GASPERINI 7 – La Roma vince una partita complessa vista l’emergenza totale. La squadra risponde presente nel momento più complicato. Azzeccate le mosse del tecnico, vittoria netta e meritata.

LEGGI ANCHE – Call Friedkin-Gasperini: “Serve tempestività sul mercato”

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFERGUSON: “Fiducia in crescita, più gioco e più posso fare gol”
Articolo successivoGasperini non parla dopo la vittoria col Lecce. Mangiante: “Tensione di mercato, qualcosa non sta andando nel verso giusto”

13 Commenti

  1. sono contento per le reti dei centravanti anche se manco il tempo di gioire e dovbyk si è di nuovo infortunato..wesley ti cambia proprio la squadra, ha un’aggressività incredibile.
    sinceramente non riesco a capire cosa sia successo ad angelino, è tornato da un mese ma amanco 5 minuti fa..inspiegabile.
    o è ancora infortunato (ma alloro perché lo convocano?) oppure farei di tutto per venderlo.
    in arabia lo trovi chi ti da 15-20 milioni e con quei soldi rinforzi l’attacco.
    mentre se tieni angelino in panchina fino a giugno poi il suo valore crolla a 5 milioni

  2. Pagelle dedicate a chi ha scritto che i tre di difesa sono scarsi. Non saranno fenomeni come Samuel Aldair e Zago ma non proprio da buttare via!

  5. A parte Kone, hanno giocato tutti bene; Svilar inoperoso, Elsha nulla di che. Ferguson almeno tira in porta.deve imparare a giocare secondo i crismi di Gasp, ma chissà.

    Cristante piu avanti, 3 centrocampisti ci aiutano.

    Ufficiale che Dybala rende a destra, solo che Soulè a Sx non gioca.

  7. Gasp silenzio stampa vuol dire che sta incaxxato con Massara e la Società x le mancate promesse del mercato….. Per me sarà un flop anche questa sessione anche se forse l’infortunio di Dovbyk potrebbe essere un bene x far accelerare qualcosa…

  9. Konè è stanchissimo deve fermarsi
    Dybala non mi è piaciuto
    Zio e Celik i migliori oggi
    Cristante, che gli vuoi dire c’è sempre
    Ferguson bene
    Gasperini, sul 2-0 si può giocare con Ferguson+Dovbyk quando esce Dybala

  10. Kone 5 e Cristante 7 ? . . . !!!
    Boh, devo aver visto un altra partita. Comunque contento per i giovani rincalzi (Ziolkoski migliore in campo), mi chiedo cosa ci faccia il Lecce in Serie A.

  11. siamo ingenerosi con Pisilli. Non gioca mai ma oggi , prima da titolare, gioca bene soprattutto in chiave offensiva, ruolo in cui è il migliore dei centrocampisti di cui disponiamo. merita 7, pertanto.

  12. Ho visto una Roma concentrata, tutto il reparto di difesa a fatto il suo. Poi Cristante che è andato a mille Pisilli a fatto il suo e il centravanti di ruolo è andato a segnare. Si perché serve tantissimo avere uno la al centro delle difese avversaria. Dobbiamo fallo giocare sempre. Dybala ancora a metà. Diamo fiducia a qualche giovane della rosa.

  13. Ghilardi non mi è piaciuto e non mi convince. Invece Ziolkowski ha fatto una bella partita.
    Konè secondo me è stanco avrebbe bisogno di un po’ di riposo ma siamo in emergenza al momento.

  14. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome