Gasperini non parla dopo la vittoria col Lecce. Mangiante: “Tensione di mercato, qualcosa non sta andando nel verso giusto”

Gian Piero Gasperini, a sorpresa, ha deciso di non interviene ai microfoni dei giornalisti al termine di Lecce-Roma, gara valida per la diciannovesima giornata di campionato terminata 2 a 0 per i suoi.
Il motivo della scelta è spiegato da Angelo Mangiante dai microfoni di Sky Sport: “Ce lo siamo chiesti tutti. Non c’è un motivo ufficiale. Io sono qui fuori dallo spogliatoio, esce fuori qualcuno e ci dà una sua versione, poi esce un altro ne ce ne dà un’altra.
Fatta una sintesi, perchè non c’è una versione ufficiale, quella ufficiosa è che siamo a gennaio, Gasperini si aspettava qualcosa già in arrivo sul mercato. Qualcosa non sta andando nel verso giusto e c’è tensione. Una tensione di mercato. Se gli chiedi di Zirkzee o Raspadori, non potendo rispondere con serenità preferisce non parlare”.
Redazione GR.net
Se Magnante ha detto che ce so’ complicanze de mercato, vordì che domani a Trigoria se ritrovamo Zirkzee, Raspadori, Kobbie Mainoo e pure Disasi
Si però oh, mangiante se non fa la sua romanzata non è contento.
non è per questo…..
promesse NON mantenute!
ovvio!
Fatta una sintesi: nessuno sa un caxxo come al solito. Perchè questo è se ti danno più versioni
totalmente con Gasperini, non è possibile non dare giocatori a questo tecnico, siamo la Roma e da anni non possiamo operare sul mercato ovvero prendiamo rottami pagando stipendi da milioni di euro.
Se molla Gasperini grandi allenatori non ne verranno più questo è certo
se nn fanno mercato si dimette al 31 gennaio, speriamo chiudano raspadori e qualcun altro, zirkzee bisogna vedere cosa accade col nuovo allenatore allo united.
bisogna anche cedere esuberi o non compriamo
siamo ancora lì, forza roma!
e cmq Kone me sta a uccide l’anima
se nn fanno mercato si dimette al 31 gennaio,
ma tu sei serio scusa?
Al Gasp, prendetegli Nusa+Zirkzee altro che Raspadori ci vuole il grano per la Champions altrimenti lasciamo perdere
3 centrocampisti, di cui uno in coppa d’Africa, per giocare 3 competizioni ma Massara ci capisce di pallone?
Dal Gasp si pretende tanto quindi lui pretende tanto sul mercato, uno dei pochi allenatori della nostra storia che prova a far uscire il club dalla mediocrità.
Occhio perché Gasperini ha un bel caratterino, non ci mette niente a sbattere la porta.
ah e invece Venerdì sarà sareno?
o non parla più fino a Giugno?
e c’è anche chi li sta a sentire oh…
