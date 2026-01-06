Gasperini non parla dopo la vittoria col Lecce. Mangiante: “Tensione di mercato, qualcosa non sta andando nel verso giusto”

Gian Piero Gasperini, a sorpresa, ha deciso di non interviene ai microfoni dei giornalisti al termine di Lecce-Roma, gara valida per la diciannovesima giornata di campionato terminata 2 a 0 per i suoi.

Il motivo della scelta è spiegato da Angelo Mangiante dai microfoni di Sky Sport: “Ce lo siamo chiesti tutti. Non c’è un motivo ufficiale. Io sono qui fuori dallo spogliatoio, esce fuori qualcuno e ci dà una sua versione, poi esce un altro ne ce ne dà un’altra.

Fatta una sintesi, perchè non c’è una versione ufficiale, quella ufficiosa è che siamo a gennaio, Gasperini si aspettava qualcosa già in arrivo sul mercato. Qualcosa non sta andando nel verso giusto e c’è tensione. Una tensione di mercato. Se gli chiedi di Zirkzee o Raspadori, non potendo rispondere con serenità preferisce non parlare”. 

Redazione GR.net

  1. Se Magnante ha detto che ce so’ complicanze de mercato, vordì che domani a Trigoria se ritrovamo Zirkzee, Raspadori, Kobbie Mainoo e pure Disasi

  6. totalmente con Gasperini, non è possibile non dare giocatori a questo tecnico, siamo la Roma e da anni non possiamo operare sul mercato ovvero prendiamo rottami pagando stipendi da milioni di euro.
    Se molla Gasperini grandi allenatori non ne verranno più questo è certo

  7. se nn fanno mercato si dimette al 31 gennaio, speriamo chiudano raspadori e qualcun altro, zirkzee bisogna vedere cosa accade col nuovo allenatore allo united.

    bisogna anche cedere esuberi o non compriamo

    siamo ancora lì, forza roma!

    e cmq Kone me sta a uccide l’anima

  8. Al Gasp, prendetegli Nusa+Zirkzee altro che Raspadori ci vuole il grano per la Champions altrimenti lasciamo perdere
    3 centrocampisti, di cui uno in coppa d’Africa, per giocare 3 competizioni ma Massara ci capisce di pallone?

  9. Dal Gasp si pretende tanto quindi lui pretende tanto sul mercato, uno dei pochi allenatori della nostra storia che prova a far uscire il club dalla mediocrità.

