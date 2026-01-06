Gasperini non parla dopo la vittoria col Lecce. Mangiante: “Tensione di mercato, qualcosa non sta andando nel verso giusto”

Gian Piero Gasperini, a sorpresa, ha deciso di non interviene ai microfoni dei giornalisti al termine di Lecce-Roma, gara valida per la diciannovesima giornata di campionato terminata 2 a 0 per i suoi.

Il motivo della scelta è spiegato da Angelo Mangiante dai microfoni di Sky Sport: “Ce lo siamo chiesti tutti. Non c’è un motivo ufficiale. Io sono qui fuori dallo spogliatoio, esce fuori qualcuno e ci dà una sua versione, poi esce un altro ne ce ne dà un’altra.

Fatta una sintesi, perchè non c’è una versione ufficiale, quella ufficiosa è che siamo a gennaio, Gasperini si aspettava qualcosa già in arrivo sul mercato. Qualcosa non sta andando nel verso giusto e c’è tensione. Una tensione di mercato. Se gli chiedi di Zirkzee o Raspadori, non potendo rispondere con serenità preferisce non parlare”.

