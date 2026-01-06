GHILARDI: “La Roma è una squadra di campioni, è stata dura adattarsi. Accetto tutte le scelte del mister”

Daniele Ghilardi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lecce-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Via del Mare.

Questa vittoria vi serviva tanto dopo Bergamo…
“Umore alto per la vittoria e il clean sheet. Ci siamo rialzati dopo qualche sconfitta e va bene così”.

Quale è stata la maggiore difficoltà: i primi minuti da titolare o le diverse caratteristiche degli avversari?
“Le caratteristiche degli avversari. In Serie A ci sono giocatori forti e non sono facili da marcare. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio ed è andata bene”.

Il tuo rapporto con Gasperini e l’impatto con il mondo Roma?
“La Roma è una grandissima squadra fatta di campioni. Non è stato facile all’inizio e ho cercato di adattarmi, sto cercando di ritagliarmi lo spazio. Accetto tutte le scelte del mister, che è fortissimo”.

Come festeggi il tuo compleanno?
“Non ho tempo per festeggiare. Ho festeggiato con la titolarità ed è la cosa più importante”.

Redazione GR.net

