LA ROMA VINCE, GASP SPARISCE

La Roma espugna il Via del Mare con un 2-0 che non scalda i cuori ma raddrizza la schiena. Ed è esattamente quello che serviva. In una serata che definire complicata è poco, i giallorossi portano a casa una vittoria pesante, quasi terapeutica, in uno dei momenti più delicati della stagione.
L’elenco delle assenze faceva paura: fuori l’intera difesa titolare, Pellegrini, Baldanzi e Bailey ai box, Soulé solo per uno spezzone finale e Rensch costretto ad alzare bandiera bianca poco prima del via per l’influenza. Un’emergenza vera, non una parola messa lì per riempire il prepartita. Eppure la Roma si compatta, stringe i denti e gioca una partita tosta, concreta, senza fronzoli.
Il Lecce, va detto senza troppi giri di parole, è apparso modesto. Ordinato, volenteroso, ma mai realmente pericoloso. L’unico vero brivido arriva a metà ripresa, quando Pierotti si divora un rigore in movimento che poteva rimettere tutto in discussione. Per il resto, Svilar ha vissuto una serata tutto sommato tranquilla. E quando il portiere non deve fare miracoli in trasferta, vuol dire che qualcosa dietro ha funzionato.
E dietro tutto ha funzionato, eccome. La giovane coppia centrale formata da Ziolkowski e Ghilardi regge l’urto senza sbandare, mentre Celik si conferma jolly prezioso, attentissimo, sempre sul pezzo. In emergenza totale, Gasperini trova risposte dove forse non se le aspettava.
Davanti bastano un gol per tempo. Segnano Ferguson e Dovbyk, guarda caso i due più chiacchierati, discussi, messi in dubbio nelle ultime settimane. Il primo colpisce alla prima vera occasione, il secondo (poi uscito per l’ennesimo infortunio) timbra nel momento più delicato del match. Non sarà stata una prova scintillante sul piano tecnico, ma la Roma fa quello che deve fare: colpisce quando serve e porta la partita dove vuole.
I tre punti di Lecce sono un autentico toccasana. La Roma arrivava a questa sfida con quattro sconfitte nelle ultime sei partite di campionato, il fiato corto e tante nubi all’orizzonte. Vincere così, senza entusiasmare ma senza mai perdere il controllo, è un segnale di solidità mentale prima ancora che tattica.
Eppure, nonostante il successo, il volto di questa serata resta anche quello di Gasperini. Un volto teso, insoddisfatto, tutt’altro che rasserenato. Il tecnico sorprende tutti decidendo di non parlare nel post partita. Nessuna dichiarazione, nessuna analisi a caldo. Un silenzio che fa parecchio rumore e che racconta più di mille parole il suo stato d’animo. I rinforzi promessi a inizio mese sono ancora lontani, il mercato non decolla, e la vittoria non basta a coprire crepe e malumori.
La Roma chiude il girone d’andata al quarto posto, pienamente in corsa per la Champions. Un risultato importante, forse superiore alle aspettative di inizio stagione. Ma Gasperini lo sa meglio di chiunque altro: senza quei rinforzi attesi, la battaglia con le concorrenti – Juventus in primis – rischia di diventare impari alla lunga.
Intanto, però, la classifica sorride. E in tempi duri, anche una vittoria sporca può valere oro. Ora la palla passa alla società. Il campo ha fatto la sua parte. Il resto non può più aspettare.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
se non arriveranno raspadori e zirkzee gasperini se ne andrà a giugno
Il presidente si farà vivo a febbraio, massara troverà qualche scusa (come al solito) e gli acquisti saranno mirati, terze o quarte scelte (come al solito).
Aspettiamo gli ultimi giorni di calciomercato (come al solito) per fare qualche affare, scommesse, parametri zero o qualcosa del genere. Dopo 7 giorni ancora il nulla cosmico!!!
Forza Gasp 💪
Senza voler difendere Massara, ma nonostante tutto, devo ammettere che tranne gli attaccanti, la difesa l’ha lavorata bene,per il cc ha aggiunto El Aynaoui che non ha sfigurato quando ha giocato..bocciato invece per l’attacco. Se 1 settimana fa lo stesso Gasperini dichiarava che non credeva nel mercato invernale, perché ora farebbe sceneggiate se non arriva nessuno?Secondo me il suo silenzio è più una volontà di evitare tensioni inutili, altrimenti chi viene a gennaio in una società dove dirigenti e giocatori/allenatore non sembrano andare d’accordo?
Gasperini è stanco di teatrini che si protraggono da giugno. se Massara ha un budget chiuda le trattative, se invece non ha risorse allora la proprietà deve svegliarsi.
Se escludiamo L’attacco…Hai detto niente…secondo me pure a centrocampo non ha fatto bene…EA buon giocatore, ma pagato 25+5.
Gasp si è dimostrato a Roma, finora, un professionista esemplare e un allenatore eccezionale, a cui si può imputare, al più, il linguaggio della disperazione provocatoria con l’invenzione forzata e, diciamolo, risultata autolesionistica, del falso nueve.
Ieri, prima della partita, c’era stato un confronto con Massara: non deve essere andato “bene” come pensava, se ora ci sarà quello in presenza con Friedkin.
Credo che le tensioni, anche sulla squalifica di Cristante, siano tutte collegate; e certo, sotto tensione, non ha mai mostrato di avere una pazienza eccessiva di fronte alle domande dei giornalisti che girano il coltello nella piaga.
Forse questo non sarà “l’episodio” che creerà una frattura con la società…ma è difficile non vederlo (alla luce di tutti gli accadimenti da questa estate ad oggi) come una possibile iniziale crepa…
a me sembra che Ferguson, problemi alla caviglia a parte, non sia male per niente.
Ora che sta trovando un po’ di continuità le qualità si vedono. E non è colpa di Massara se pure Dovbik si è rotto e i due centravanti li hai dovuti centellinare.
D’accordo su tutto ciò che hai detto,tranne il riferimento degli attaccanti che non sono bonber di assoluto spessore,ma secondo mè e da attribuire nella distribuzione di palle gol, Di Bala spesso non stà bene,Pellegrini conosciamo i limiti è Soulè ci sono partite che non la struscia.
Friedkin e Massara, muovetevi. Come ho detto tempo fa, Gasperini è un tecnico che ha anche l’orgoglio per dimettersi e lasciarti la barca in mezzo all’oceano, se capisce che il suo ingaggio è stata solo una presa in giro e vede che non ha più mezzi per portare avanti dignitosamente un percorso di crescita. La squadra ha i pezzi contati. A tutto questo aggiungete la vittoria ridicola di ieri sera della Juve sul cashmere Sassuolo, come previsto. Contro di noi, sabato, saranno indiavolati.
La stessa cosa che ha fatto il Lecce al contrario…. accendere il cervello prima di parlare… teorie, gombloddi, dietrologie… ma come fate a vivere così.
Condivido in pieno l’articolo. Ma è mai possibile che non si possa pescare in Belgio per esempio da sempre ottima fucina di giocatori? Bisogna prendere gente giovane valida e sana che anche se dovesse fallire non ti impicca il bilancio per sempre come con rottami strapagati fatto finora. È cosi difficile da capire?
Ma è Gasp che si fissa con i giocatori di 25 anni che meno de 25 30 milioni te li danno col cavolo con il prestito con diritto.. Chd poi alcuni se so dimostrati tutto meno che risolutivi, vedi Sancho e Rios..
Certo che è esasperato, hanno puntato due buoni giocatori ma complicatissimi. Purtroppo è la storia che si ripete….. Gasperini è un uomo di sport lo si vede quanta passione ci mette ed è un uomo molto ambizioso. E’ venuto alla Roma per vincere qualcosa non ad arrancare per un quinto/sesto posto. La squadra ha risposto, per carità, ma rinforzi che non arrivano, giocatori che cadono come i birilli dopo uno strike al bowling, è come fare un lavoro senza gli attrezzi del mestiere con tutti che pretendono che lo tu lo faccia veloce e perfetto!!
Speravo che con una Proprietà altamente motivata, un Ranieri nel cuore della Roma, un super tecnico come Gasp, un DS che all’inizio (ricordo i nostri commenti) eravamo propensi del suo arrivo, avremmo fatto un notevole salto di qualità, ma sembra che siamo rimasti dove eravamo prima. Veramente non capisco cosa abbia questa Società. Ma sempre Forza Roma
Spero solo che non sia GASPERINI a dimettersi
Gasperini nn è una scheggia impazzita, è un super professionista e se proprio dovese dimettersi non lo farebbe mai a gennaio ma a giugno.
Io penso che l’ammonizione a Cristante , diffidato , lo abbia mandato in bestia.
Perché sarà piena emergenza a centrocampo contro il Sassuolo.
Questo unito al mercato che è ancora fermo nella casella arrivi.
E allora ha preferito non dichiarare niente.
Ma il fatto che vuole dare le dimissioni , come hanno scritto in molti, è na barzelletta.
Se il Camerun elimina il Marocco venerdi, magari sabato El Aynaoui una mezz’oretta te la fa, a dare il cambio a un Pisilli o Kone. Oppure quel ragazzo visto ieri che dicono essere un centrocampista (non lo conosco).
Però si, credo che Gasperini stia soffrendo questa situazione di emergenza. La faccia ce la mette lui e già viene accusato di non far girare la squadra.
massara incompetente..per me ferguson deve rimanere..mandiamo via baldanzi bayle pellegrini. zirkzee o raspadori non risolvono i nostri problemi
Ferguson lo hai ingaggiato te….i giocatori possono rendere oppure no… Diversi sono i motivi… Se non si sa ecsi viaggia su supposizioni pettegola… la Roma resterà con tifosi da provinciale!!!
Ha ragione il Mister. E’ ora che la Società si svegli, ora più che mai! Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Comunque la situazione in campionato rimane complicata la Giuve che ci sorpassa per differenza reti e il Como potenzialmente alla pari (le prime tre fuori portata). O ci si dà una scossa (mercato) o il quinto posto si concretizzerà anche quest’ anno.
Marco55 molto semplice: non ha i soldi per accontentarlo. Non puoi pensare di andare dal M.U senza soldi ed ottenere Zirkzee il 2 gennaio, o fare il tiraemolla con Raspadori- dico Raspadori-che dovrebbe baciare per terra al solo pensiero d’essere accostato a noi.
Società, ds e Ranieri in quota parte, fin’ ora , tutti colpevoli. Forza Roma.
secondo me non è andato ai microfoni perche dopo l’ammonizione scandalosa di cristante avrebbe sbroccato alle solite domande di mercato, ma a Bergamo poteva farlo qui no, perche succederebbe un putiferio
Senza poter spendere come possono essere presi i giocatori? Giusto in prestito con diritto di riscatto che è quello che sta cercando di fare Massara. Altri modi non ne vedo
Per me saluteranno Ranieri, Gasperini e Massara. Il mercato è un pianto. Non si riesce a comprare o scambiare nessuno non dal primo gennaio 2026, ma da ferragosto 2025. Le piazzate pubbliche dei dipendenti o i silenzi eloquenti non piacciono ai padroni del vapore, che dal loro punto di vista non possono essere messi in discussione dai subordinati. Comprensibilmente, se non fossimo nel calcio, dove si sovvertono tutte le regole dell’industria, del lavoro e dell’economia. Semmai è da capire in quale ordine ci saranno gli avvicendamenti. Direi prima Massara, da febbraio, poi Gasperini a giugno e Ranieri a ruota.
Daje Ranieri
intanto mi preoccuperei del rinnovo di celik perchè perdere un giocatore del genere e a zero sarebbe da dilettanti incompetenti…..
In questo caos societario che chiama in causa le responsabilità di presidente e D. S., sarebbe gradito ai tifosi ascoltare la voce di Ranieri, che invece ha scelto la strada del silenzio a oltranza.
La scelta di Massara, palesemente non all’altezza della situazione, chiama direttamente in causa Sir Claudio, che si è fatto troppo influenzare dagli umori della piazza e non dalla ragione, che avrebbe consigliato ben altri nomi.
Non si capisce infatti quale sia il suo ruolo, servirebbe come il pane la sua opera di intermediazione anche pubblica fra la società e l’allenatore.
Ora la palla passa alla società. Il campo ha fatto la sua parte. Il resto non può più aspettare…
e’ proprio quel la passa alla società che mi preoccupa per motivi evidenti
Sinceramente io non vedo tutta questa disastrosa campagna acquisti:
– Wesley
– Ziolkoschi
– Ghilardi
– El Aianuy
buoni o ottimi acquisti.
Ferguson (che potrebbe anche rivelarsi un buon acquisto) e Bailey in prestito..
Ci vuol tempo a far fare un netto salto di qualità ad una rosa incredibilmente costosa rispetto al suo reale valore
Non la vedi disastrosa perchè probabilmente per te sarebbe normale non andare in Champions League per il sesto (6°) anno consecutivo.
Per me il Gasp non venendo ai microfoni ha semplicemente voluto evitare di rispondere a domande di mercato che l’avrebbero costretto o a mentire dicendo che va tutto bene o a dire la verità esprimendo critiche o preoccupazioni circa l’operato di Massara.
Dal momento che il Gasp non è propriamente un campione di diplomazia direi che è stata una mossa furba e tutto sommato rispettosa verso la società non voler sollevare polemiche aspre.
Detto questo faccio difficoltà a pensare che abbia bisogno di confrontarsi con la proprietà come letto in qualche articolo, perché immagino questo possa avvenire per tramite di Ranieri in qualunque momento.
La Roma chiude il girone di andata al 4° posto? Veramente siamo quinti per la differenza reti.
Ed inoltre il Como ha una partita in meno, la dovesse vincere saremmo sesti.
quello del mister è un messaggio chiarissimo, altroché.
Mi raccomando facciamoci scappare pure questo…
Ribadisco quello che ho spesso espresso sull’argomento. A gennaio trovare giocatori forti non è facile, trovarne capaci di fare subito la differenza ….. difficilissimo.
Zirkzee e Raspadori sono due attaccanti che conoscono la serie A e quindi potrebbero da subito integrarsi e dare il loro contributo. L’olandese è molto forte, l’italiano un gradino sotto ma sempre meglio delle soluzioni che possiamo trovare sull’OUT di sinistra del nostro attacco. Ma entrambi sono arrivati all’apice delle proprie ambizioni, uno al Manchester United l’altro all’Atletico Madrid. Pensare che sarebbero venuti a Roma con entusiasmo è un pensiero un po’ ingenuo. Sono due trattative con coefficiente di difficoltà alto.
Detto questo però bisogna fare attenzione a non rompere il giocattolo perché sarà difficile trovare attaccanti più forti di Ferguson e Dobvik nel caso queste due trattative (Zirkzee e Raspadori) saltassero.
Ad esempio in uno scambio Dobvik/Beto o Dobvik/Lucca ci perdiamo a mio modesto parere.
Allora forse sarebbe meglio confermare entrambi i nostri centravanti e aggiungere solo un’esterno offensivo a sinistra per migliorare la situazione del nostro attacco, due se partisse Bailey, che poi è sempre stata la principale richiesta del Gasp lo scorso mercato estivo quando attendevamo la risposta di Sancho.
Come al solito qualcuno per qualche titolo in prima pagina vuole destabilizzare l’ambiente Roma. Io credo che le trattative date per concluse di Raspadori e Zirkee siano state divulgate ad arte dalla stampa e non dalla società creando delle aspettative esagerate tra noi tifosi.La situazione economica della Roma è nota ma occorre pazienza come bisognava averla con Ferguson che ora si è ambientato segna che è una bellezza. Non sempre cambiando ci si rafforza occorrono scelte oculate che ci permettono di andare in Champion League, arbitri permettendo. Forza Roma
@Antonio, analisi perfetta.
Er Gasp è sempre stata na mina vagante in società. E’ uno che rompe er casso a li DS perché li vòle tenè sur pezzo. Co’ Massara, che pare uno che dorme da piedi, c’è va giù pesante. A me Massara nun m’è mai piaciuto, a differenza de parecchi, che j’hanno fatto li caroselli quanno è arivato. Però mo c’hai questo e te lo devi tené, nun è che pòi sta a cambià Direttori Sportivi come li pedalini. A ogni sessione de mercato, c’è sta sempre na fronda de sto cxxxo, che in preda a le convursioni sta li a strillà che er DS se ne deve annà! Magara so li medesimi che hanno fatto li girotondi de felicità pe l’ingaggio de lo stesso. Er pòro Ricky è un mediocre dirigente che de tanto in tanto c’ha bòne intuizioni. Nun sa vende, nun sa trattà, in più secondo me nun è manco fortunato. Vedi Amorim-Zirkzee e lo scrociamento de Dovbyk in sede de mercato…
troppo entusiasmo in generale fra i tifosi , non c’è obiettività nel vedere le cose ; si fantastica di champions , ma la rosa non mi sembra adeguata , la juve col lecce ha fatto 23 tiri la roma sette ; non c’è un centrocampista che sappia giocare il pallone , un nuovo paredes , konè , reputato il migliore , non sa tirare in porta e tantomento fare assist , abbiamo un centrocampo di interditori ; per quest’anno farei lavorare in pace gasperini senza fare sogni di gloria , una qualificazione uefa può andar bene
