Furia Gasperini: nervi tesi con Massara, oggi il faccia a faccia con Friedkin

La vittoria di Lecce non basta a placare la tempesta, scrive l’edizione odierna de Il Tempo. Gian Piero Gasperini sceglie il silenzio nel dopo partita del Via del Mare, ma è un silenzio che fa rumore e racconta più di mille parole. Dietro la decisione di non presentarsi ai microfoni c’è tutta la frustrazione di un allenatore sempre più irritato per un mercato che procede a rilento, lontano dalle aspettative e soprattutto dalle tempistiche che il tecnico aveva indicato già a inizio gennaio.

La vigilia della trasferta in Puglia è stata tutt’altro che serena. Secondo La Repubblica, il tecnico ha scelto di andare all’aeroporto di Fiumicino per la trasferta di Lecce da solo, non con il pullman. È insofferente. E trasmette la sua irrequietezza. Sa che all’interno del club anche chi lo sosteneva sta arrivando al limite: è troppo spesso impaziente e smanioso.

Dopo il ko di Bergamo, infatti, a Trigoria sarebbe andato in scena un primo confronto acceso con il direttore sportivo Frederic Massara, seguito poi dalla call di lunedì mattina con la proprietà. Un passaggio che non ha risolto il problema, ma lo ha soltanto rinviato.

La partenza per Lecce ha messo in pausa il confronto, ma oggi il dossier tornerà sul tavolo. A Trigoria è atteso Ryan Friedkin per un faccia a faccia diretto con Gasperini, deciso a ribadire le proprie esigenze a una proprietà con cui ha sposato il progetto giallorosso appena pochi mesi fa, firmando un contratto triennale. Il tecnico piemontese chiede una netta accelerazione: i tempi lunghi delle trattative, soprattutto nel reparto offensivo, sono ritenuti non più sostenibili.

Il rapporto con Massara, col passare delle settimane, si è fatto sempre più teso. Gasperini non ha mai nascosto i limiti della rosa, già evidenziati dopo la sessione estiva, e ora pretende risposte concrete. La palla passa alla proprietà, chiamata a fare chiarezza e, se necessario, a intervenire anche sul piano economico per sbloccare una situazione che rischia di diventare esplosiva.

