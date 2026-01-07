Furia Gasperini: nervi tesi con Massara, oggi il faccia a faccia con Friedkin

La vittoria di Lecce non basta a placare la tempesta, scrive l’edizione odierna de Il Tempo. Gian Piero Gasperini sceglie il silenzio nel dopo partita del Via del Mare, ma è un silenzio che fa rumore e racconta più di mille parole. Dietro la decisione di non presentarsi ai microfoni c’è tutta la frustrazione di un allenatore sempre più irritato per un mercato che procede a rilento, lontano dalle aspettative e soprattutto dalle tempistiche che il tecnico aveva indicato già a inizio gennaio.
La vigilia della trasferta in Puglia è stata tutt’altro che serena. Secondo La Repubblica, il tecnico ha scelto di andare all’aeroporto di Fiumicino per la trasferta di Lecce da solo, non con il pullman. È insofferente. E trasmette la sua irrequietezza. Sa che all’interno del club anche chi lo sosteneva sta arrivando al limite: è troppo spesso impaziente e smanioso.
Dopo il ko di Bergamo, infatti, a Trigoria sarebbe andato in scena un primo confronto acceso con il direttore sportivo Frederic Massara, seguito poi dalla call di lunedì mattina con la proprietà. Un passaggio che non ha risolto il problema, ma lo ha soltanto rinviato.
La partenza per Lecce ha messo in pausa il confronto, ma oggi il dossier tornerà sul tavolo. A Trigoria è atteso Ryan Friedkin per un faccia a faccia diretto con Gasperini, deciso a ribadire le proprie esigenze a una proprietà con cui ha sposato il progetto giallorosso appena pochi mesi fa, firmando un contratto triennale. Il tecnico piemontese chiede una netta accelerazione: i tempi lunghi delle trattative, soprattutto nel reparto offensivo, sono ritenuti non più sostenibili.
Il rapporto con Massara, col passare delle settimane, si è fatto sempre più teso. Gasperini non ha mai nascosto i limiti della rosa, già evidenziati dopo la sessione estiva, e ora pretende risposte concrete. La palla passa alla proprietà, chiamata a fare chiarezza e, se necessario, a intervenire anche sul piano economico per sbloccare una situazione che rischia di diventare esplosiva.
Fonti: La Repubblica / Il Tempo
e Giacomo “panchina fissa dovunque” Raspadori cosa dovrebbe risolvere?
In una Società normale , in quelle di Calcio non so, funziona che c è un presidente/Ceo operativo, un direttore generale , in questo caso lo chiameremo Sportivo per facilitare l esempio… Gasperini chiede rinforzi e chi caccia i soldi devi dire Si/No e nel caso affermativo, quanto il Direttore sportivo può spingersi. Massara a questo punto si presenta dalla società e dal calciatore/i e fa la trattativa sulla base dei termini che ci siamo detti. Gasperini perchè ce l avrebbe con Massara ? Perché è un incapace a fare il suo lavoro ? Perché saprebbe che Massara si è fatto soffiare un giocatore come un fesso ? Ranieri che ruolo ha ? Dovrebbe monitorare lo svolgimento di queste trattative ? Tutto questo per dire che state dicendo molte idiozie.
non mi piace come giocatore, ma comunque sarebbe una miglioria, intanto può giocare esterno offensivo a sinistra di piede destro, è sano a dispetto del giamaicano e se lo chiede Gasp va bene, allena lui e non noi
ma non lo sapeva che qui si compra poco ?
Questa è la domanda da un milione di dollari.
Ranieri era stato chiaro anche pubblicamente sulle difficoltà che la Roma avrebbe incontrato sul mercato. Allora è Gasp che ha cambiato idea?
Il problema comunque a Roma è sempre comunicativo, servirebbe qualcuno che pubblicamente faccia chiarezza, ma come al solito parla solo l’allenatore e quando questo non vuol fare il parafulmine la Roma si ammutolisce. Storia vecchia.
spero che il ds attuale venga dimissionato al piu’ presto. Sto con il gasp tutta la vita
certo, così arriva uno nuovo al quale verrà detto che tra paletti ecc ha pochi soldi a disposizione e, cosa ribadita da Ranieri pubblicamente, spazio x fare mercato non c’è.
Gasp ha ragione a pretendere ma conosceva benissimo le difficoltà che avrebbe trovato, quindi, giustamente, è nervoso, teso e smanioso, ma, non può farci nulla.
il resto sono chiacchere e tentativi di turbare un ambiente che viaggia al quarto posto con infortuni e avanti rispetto alla tabella di marcia
Io non mi schiero con nessuno in questo caso, perché bisognerebbe sapere bene come stanno le cose, quali sono le richieste…. perché se Gasperini continua a voler solo e soltanto Zirkzee e Raspadori allora Massara cosa può fare?
A tutti quelli di voi che state continuamentw dicendo che sono tutte chiacchere inventate dai giornalisti per danneggiare la Roma, io dico che dovete aprire gli occhi w vedere le cose come stanno. Essere tifosi faziosi e con chi e orecchie foderate di prosciutto, non aiuta la Roma. Gasp e Massara non vanno d’accordo, il nostro Buon Claudio si è dileguato e i Friedkin entrambi a Roma è segnale che le cose non vanno come vorrebbero. La cacciata di Mou, De Rossi, Lina, Juric e Ghisolfi non vi ha insegnato proprio niente
Ed inoltre non gli ha insegnato niente che è da 6 anni che non andiamo in Champions League?
Quanti altri anni dobbiamo aspettare?
S’è dileguato dove? Mo perché nun rilascia dichiarazioni, significa che s’è smolecolarizzato!?
Maresca fatto fuori dal Chelsea, Amorim dallo United, Conte 3 anni fà dal Tottenham, Mou dai Friedkin sono tutti casi recenti di allenatori cacciati via dai Presidenti per aver condannato l’operato della società in sede mercato. Attento Gaap, attento Massara e ci metto anche Re Claudio
Di “vertici” di mercato, questa estate, ne ricordiamo vari: uno, in particolare ad agosto in UK durante la tourneè che fece emergere come Gasp non ritenesse all’altezza Dovbyk e si aspettasse comunque il trequartista sx di piede dx. Poi potrà (non sappiamo nemmeno bene come siano andate le cose) aver insistito su Sancho, o altri giovani (poi scomparsi dai radar in questa stagione).
Ma il punto è un altro: la stessa celebrazione di un vertice di mercato, a mercato abbondantemente aperto, quasi automaticamente significa che per alcuni giorni non verrà concluso alcun affare (perché, verosimilmente, verranno ribadite certe esigenze di previa cessione di giocatori per poter operare…che è poi, una volta ribadita “in pubblica piazza”, una condizione sfavorevolissima per riuscire a vendere sul serio).
Ed il fatto è che Gasp, ora, a consuntivo di un girone intero, con luci ed ombre, sa, meglio di questa estate, che per poter competere le ombre rischiano di allungarsi nei prossimi mesi…
Gasperini ha saltato spesso le interviste quando ci sono state sfide ravvicinate.
Gasperini ha ribadito quello che ha detto Ranieri e cioè che non ci sono soldi per il mercato.
Gasperini ha detto che ha comunque una rosa competitiva che ad oggi, dopo il girone d’andata, è al quarto posto.
Gasperini ha dichiarato che ama la sfida difficile che rappresenta ricostruire la Roma.
Dove in tutto questo c’è tensione?
Prima erano domande sui contratti di Pellegrini ad ogni intervista. Ora solo domande sul mercato.
È ovvio che la tensione c’è più con la stampa che altro.
Guardate il sorriso beffardo alla prima domanda all’ultima intervista quando viene nominato il giornalista.
E i giornalisti si vendicano mettendo zizzania.
Nient’altro secondo me.
E la stampa sta vincendo dato che c’è polemica pure dopo una vittoria non scontata…in piena emergenza contro un Lecce che ha bloccato la Juve allo stadium.
D’accordissimo 👍🏻
Gasperini spesso salta le conferenze prima della partita, lo faceva anche a Bergamo, ma non quelle dopo a meno che non sia dell’umore giusto.
Se ci piace possiamo sempre fare come il giapponese sulla famosa isola ma in questo caso è chiaro che non è così e l’allenatore ha già chiarito diverse volte dall’estate cosa manca e cosa si aspetta. L’ha detto lui, non sono illazioni.
fa bene. altrimenti finiamo sesti ancora una volta.
le altre vincono sempre. Dobbiamo salire di livello i problemi sono chiari.
manca un esterno a sinistra sia dietro che davanti (Angelino sparito) manca una punta di livello e secondo me un altro centrocampista abbiamo due coppe e il campionato.
Massara si deve inventare qualcosa non sono prendere i nomi che conoscono tutti.
Deve rischiare in sudamerica con dei prestiti (magari per il centrocampista) senza soldi ci vogliono idee sabatini se li inventava i calciatori alison etc anche sbagliando.
Le prime 4 vincono e il como sta salendo
Dato che non stiamo trattando Haaland o Mbappe il problema è ristagnare settimane e settimane sullo stesso calciatore. Difficoltà a prendere Raspadori? Ok, si va su un altro giocatore. Idem con Zirkzee. E magari anche un po’ di competenza per scoprire nuovi talenti non sarebbe male. Sono anni che prendiamo pensionati arrivati al capolinea sperando di resuscitarli e menomale che abbiamo scampato Sancho quest’anno.
Beh non è andata bene col sostituto ( Bailey)
Sì, però ‘sta polemica sui giocatori che mancano anche basta… A volte ci si dimentica che un allenatore è pagato per far rendere al massimo quello che la proprietà mette a disposizione. Troppo facile scaricare le resp sui giocatori che mancano (come faceva Mou e come sembra ormai essere diventato un mantra per parecchi allenatori supportati da tifosi che pensano il calcio sia come la play). Con questa squadra Ranieri ha fatto un monte di punti e siamo stati in grado di giocarcela con tutti fino a qualche settimana fa. Delle 6 sconfitte subite almeno la metà, se non di più, sono state molta farina del sacco di Gasp con la sua fissa di giocare con un falso nove e con solo due centrocampisti. Anche il fatto che ora ci si trovi con giocatori affidabili contati è in gran parte risultato della sua scarsa attitudine a inserire alcuni giocatori (es.: Berardi o EA all’inizio, per non parlare di Rensch). Poi, per carità, c’è anche la sfiga degli infortuni e delle influenze, ma quella, per l’appunto, non è colpa “della rosa”…
I meriti del Gasp sono evidenti ma questo non lo mette al riparo da critiche quando pensiamo che abbia sbagliato. Anch’io credo che insistere col falso nove sia stato un errore e che contro le big della serie A giocare con un centrocampista sarebbe stato più saggio e prudente. Ma ogni allenatore è diverso dall’altro. Conte è uno che sa cambiare schema e modo di giocare a seconda del materiale umano a disposizione e a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Gasperini semplicemente non è come Conte. Per lui, come per altri illustri tecnici da Sacchi a Guardiola, lo schema di gioco è fondamentale e sono i giocatori a doversi adattare. Se una società sceglie Gasperini questo lo dovrebbe sapere e anche il DS dovrà attenersi rigorosamente ai desiderata del tecnico perché in un sistema più rigido è normale che non tutte le pedine scelte possano adattarsi.
e al momento la sta facendo rendere al massimo, dove volevi essere?
Il massimo però è il quinto posto per questa squadra, Ranieri aveva Saelemakers, Paredes e Angelino che chissà se lo vedremo più, Shomurodov era comunque meglio del rottame Bailey, almeno era vivo.
Questa presidenza, da tanti osannata per le sue potenzialità economiche, si è rivelata deludente e ondivaga nel perseguire obiettivi sportivi e non solo finanziari.
Troppe lacune nella conduzione societaria, che da l’impressione di una navigazione a vista senza una strategia chiara. Adesso è arrivato l’intoppo Gasperini, carattere per niente arrendevole, li pone di fronte a un bivio, o impegnarsi veramente per il rafforzamento della squadra o dichiarare apertamente di voler solo traccheggiare come fa Lotito.
Il modello è l’Everton, stadio e mediocrità.
La strategia è davanti a tutti chiara e limpida ma non vogliamo accettarla; da una gestione che ci aveva portato nell’elite europea siamo passati ad un’altra che ci ha relegato da anni nelle retrovie.
Però Zenone ammetterai che la nostra situazione finanziaria era chiara anche al Gasp quando è stato ingaggiato e lo stesso tecnico aveva sottolineato di essere consapevole che avevamo uno spazio di manovra limitato in questa stagione nelle finestre di mercato.
Io vedo invece una certa incapacità gestionale legata al fatto che dopo 6 anni per me non hanno ancora compreso come si guida una squadra di calcio.
Persino il criticatissimo Pallotta aveva strutturato la società in maniera più logica ed efficiente.
La struttura che hanno costruito ora senza un CEO solitamente senza competenze sportive a sovrintendere, ma con un uomo di campo ed esperienza come Ranieri che “controlla” si avvicina un po’ alla normalità ma siamo ancora anni luce lontani da una governance ideale.
Arrabbiato o no è una sua scelta, solo che come da accordo gli allenatori devono farsi subissare da domande stupide, dove non si parla quasi mai di calcio, ma di contratti, tensioni e mercato. Ciò accade sia alla conferenza pre partita che dopo. Vediamo come si evolve questa situazione, io sto con Gasperini. Lo so non è simpatico come Mou, però se lui si lamentava di tutto aveva ragione mentre Gianpiero ancora poco avvezzo al tifoso da tastiera ancora non piace.
faccia a faccia con la società e massara 🫣 auguri mister
…polemiche alimentate ad arte da chi pensa a se e non alla Roma.
Ieri il Mister non ha parlato in accordo con la Società per non dare indicazioni sulle trattative in corso e considerando che le domande dei giornalettisti sarebbero state sul mercato.
Far parlare i fatti e non fare chiacchiere a vuoto è spesso invocato ma quando avviene alimenta polemiche.
certo è colpa di massara…ovvio….ma come si fa ad essere così ingenui?!
