Lazio, Guendouzi passa al Fenerbahce per 28 milioni più 2 di bonus

È arrivata la fumata bianca: Matteo Guendouzi è pronto a lasciare la Lazio. Dopo l’accelerata decisiva delle ultime ore, il club biancoceleste e il Fenerbahce hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento del centrocampista francese in Turchia.

L’operazione si chiude sulla base di 28 milioni di euro più 2 di bonus, cifra che ha soddisfatto le richieste della Lazio dopo il rilancio del club di Istanbul. Un’intesa raggiunta al termine di una trattativa serrata, che nelle ultime ore ha subito l’accelerazione decisiva.

Guendouzi, come concordato tra le parti, partirà per Istanbul dopo la gara contro il Verona, in programma domenica 11 gennaio. Solo allora si consumerà l’addio ufficiale, con il francese pronto a iniziare la sua nuova avventura al Fenerbahce.

Si chiude così l’esperienza in biancoceleste del centrocampista ex Arsenal, che lascia Roma dopo 85 presenze e 5 gol con la maglia della Lazio. Un’uscita pesante per Sarri (e per l’ambiente laziale), ma anche un’operazione economicamente rilevante che apre nuovi scenari sul mercato in entrata dei biancocelesti.

Fonte: Gianlucadimarzio.com