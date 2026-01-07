Lazio, Guendouzi passa al Fenerbahce per 28 milioni più 2 di bonus

È arrivata la fumata bianca: Matteo Guendouzi è pronto a lasciare la Lazio. Dopo l’accelerata decisiva delle ultime ore, il club biancoceleste e il Fenerbahce hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento del centrocampista francese in Turchia.
L’operazione si chiude sulla base di 28 milioni di euro più 2 di bonus, cifra che ha soddisfatto le richieste della Lazio dopo il rilancio del club di Istanbul. Un’intesa raggiunta al termine di una trattativa serrata, che nelle ultime ore ha subito l’accelerazione decisiva.
Guendouzi, come concordato tra le parti, partirà per Istanbul dopo la gara contro il Verona, in programma domenica 11 gennaio. Solo allora si consumerà l’addio ufficiale, con il francese pronto a iniziare la sua nuova avventura al Fenerbahce.
Si chiude così l’esperienza in biancoceleste del centrocampista ex Arsenal, che lascia Roma dopo 85 presenze e 5 gol con la maglia della Lazio. Un’uscita pesante per Sarri (e per l’ambiente laziale), ma anche un’operazione economicamente rilevante che apre nuovi scenari sul mercato in entrata dei biancocelesti.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
Ma non era il centrocampista più forte del mondo per il laziali?
Certo che se lo sostituiscono con i nomi che sento, è un bel passo indietro per la Lazio.
…allora konè vale 100 milioni!
ma magari saper vendere come sti peracottari…noi i giocatori li dobbiamo regalare, e manco li vogliono…60 milioni per quelle due mezze seghe è un capolavoro, altro che prenderli per il cuxo…e non mi pare che coi nomi che sentiamo per noi, ci si vince lo scudetto
28 mln per sto scarparo… misteri del calcio
antipatico come pochi ma non è così male
E noi non riusciamo a vendere Dovbyk…
non è uno scarparo, checché ne pensi tu
solo noi non riusciamo a vendere nessuno sopra i 20 ml
regalati abraham, shomurodov, pellegrini non lo vuole nessuno
Cmq bisogna riconoscere che Lotito gli affari li sa fare…60 milioni quasi per due pixxe come Guendalina Castellanos mica era facile farli!
hanno venduto due giocatori (non due fuoriclasse) per 60 milioni di euro??????
Antipatico forse, ma laziali “simpatici” non me ne vengono in mente.
Per me è un buon giocatore. Sostituire lui e Castellanos con gente che arriva dall’estero e non conosce la A non sarà immediato per loro. Pazienza 🙂.
Lotito sta smobilitando.. gli unici decenti che ha li vende ..
Problema loro.
oggettivamente per come trattano economicamente e per scelta dei giocatori la Lazie ci prende una pista. Fare cassa da 60M significa a Giugno rientrare ampiamente nei parametri UEFA e lopanzo partirebbe con una marcia in piú, questo anche scaccolone lo sa e quindi stanno monitorando il mercato e possono fare sicuramente meglio di noi, che stiamo ancora incaprettati ai parametri UEFA. Noi se c’è la faremo forse qualcuno prenderemo ma non aspettiamoci granché, perché la vera purga é il rinnovo dei contratti, prima di quella non si può fare nulla. Se ridimensioniamo Pelle, Dyba e rimandiamo al mittente qualche cavallo bolso, reindirizzando qualche giovane di belle speranze, a Giugno forse riusciamo ad uscirne, altrimenti dovremo chiedere deroga ancora. É un tormentone, ma se non si procede a qualche sacrificio, tipo Ndicka e fuori Dyba, nonostante le restituzioni dei prestiti non ne veniamo a capo. Dovbyk fa caso a se per valutarlo, se riesce a rimanere integro, infortuni permettendo come Ferguson. che credo abbia capito il msg del Gasp. A proposito che sta succedendo ai calciatori? Da quando si é dimesso il preparatore stiamo ricominciando con gli infortuni a macchina, questo primariamente deve valutare una società seria! Ho fiducia in Ranieri e Gasp, ma Massara non può essere lasciato da solo perché ha un giro ristretto di conoscenze dei procuratori e combina poco e male se incontra gente come Monchi, ha bisogno di un affiancamento di scouting di alto livello, che prendono dove la fame di calcio c’é ancora, anche in Italia se serve, e magari sentire gente come Saverio che scrive ogni tanto qui dentro magari gli farebbe bene..
Sempre Forza Roma e soprattutto coraggio, se ne veniamo fuori dopo questi due mesi saremo abbastanza quadrati fino a giugno, poi succederà quanto sopra, se non prima spero.
Dobbiamo avere coraggio di puntare su giovani bravi, non giocatori rotti altisonanti se vogliamo crescere. E smettetela di spolliciare, la realtà é questa e basta. Chi lo fa non ha forse capito come si gestisce una società. Sia chiaro a me pure da tifoso vorrei avere una grande squadra, ma per arrivarci anche noi tifosi dobbiamo spegnere i vittimismi e accendere non solo la passione ma anche il cervello per non essere ancorati al cuore di qualche ormai ex bandiera giallorossa.
