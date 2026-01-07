ULTIMA ORA – Dovbyk, lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra: stop di 2 settimane

E’ arrivato il responso sulle condizioni fisiche di Artem Dovbyk, uscito dal campo del Via del Mare dopo pochi minuti dal suo ingresso nella ripresa.
Per il centravanti giallorosso si tratta di una “lesione muscolare di lieve entità“, fa sapere la Roma in questi minuti. Le condizioni del calciatore dunque verranno monitorate giorno per giorno, ma il suo stop non dovrebbe essere lungo: secondo Sky Sport Dovbyk starà fermo un paio di settimane.
Una buona notizia per Gasperini ma anche per Massara, che sta cercando di trovare acquirenti per il nove giallorosso: un infortunio più serio avrebbe compromesso una sua possibile cessione a gennaio.
Redazione GR.net
parere personale che non conta Gasparerini poteva evitare questa scelta del silenzio i panni sporchi si lavano in famiglie x evitare commenti di tanti sciacalli
Chi conosce lo stato degli infortunati di casa Roma?
Dovbyk infortunato
Gollini infortunato, quando il recupero?
Rensch influenzato
Baldanzi?
Pellegrini?
Bailey?
se aggiungiamo Ndicka e ElAyhanoui in coppa… coperta corta a centrocampo.
…chi ve lo ha detto che stanno cercando acquirenti per DOBVIK? Fonti sicure? 😅..
a questo punto andate tutti al divino amore oppure grattateve i giocarelli sempre sempre sempre forza Roma
perché Gasparerini non ammette le sue responsabilità fenomeni non son ma se gli avesse sinceramente dato piu fiducia sicuramente qualche partita in piu l avremmo vinta e non contare poi l’utilizzo di pisilli col contagocce
un altro infortunio di Dovbik.
È proprio vero che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo.
