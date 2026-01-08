Roma, anche Zirkzee si riavvicina: il giocatore non cambia idea, pronto un contratto fino al 2030

Dopo il blitz a Milano per Raspadori, che ha avvicinato in modo concreto l’ex Sassuolo alla Roma, Frederic Massara può ora tornare a concentrarsi su Joshua Zirkzee. Un matrimonio che resta possibile, addirittura probabile, scrive oggi Il Messaggero. Di certo c’è la volontà del giocatore, che non è cambiata nemmeno dopo l’esonero di Ruben Amorim.
Il direttore sportivo giallorosso ha avuto nuovi contatti con l’entourage dell’attaccante olandese, pronto a rispettare i patti già impostati nelle scorse settimane. Per Zirkzee è pronto un contratto fino al 2030 da circa 3 milioni di euro a stagione, segnale chiaro di quanto la Roma creda nel progetto e nel ruolo centrale che avrebbe il classe 2001.
A Manchester, però, regna ancora il caos. L’incertezza sul nome del nuovo allenatore dello United sta rallentando ogni decisione e complica i tempi dell’operazione. Zirkzee, dal canto suo, ha un Mondiale da conquistare e sa che a Roma sarebbe un titolare praticamente inamovibile, condizione che pesa e non poco nella sua scelta.
Lo United aveva fatto sapere che difficilmente avrebbe dato il via libera prima del rientro di Mbeumo e Diallo dalla Coppa d’Africa, ma la giornata di domani potrebbe rivelarsi decisiva: il Marocco di El Aynaoui affronterà il Camerun di Mbeumo, snodo importante anche sul piano delle tempistiche di mercato.
Intanto, un fattore gioca a favore della Roma: la concorrenza si è praticamente azzerata. Il West Ham, infatti, ha virato su Castellanos, lasciando i giallorossi da soli nella corsa a Zirkzee. Ora la palla è nelle mani dello United. E il tempo, ancora una volta, sarà l’alleato o il nemico di Massara.
Fonte: Il Messaggero
Ho capito male o Raspadori potrebbe avere un contratto superiore a quello di Zirkzee?
pare di si : assurdo
Me sa de si…..sorvoliamo va.
Ho pensato la stessa cosa, allucinante.
agenti ridicoli
Strano mondo. Una differenza di ingaggio di questo tipo tra due giocatori diversi per storia ma soprattutto per prospettive e potenzialità mi sembra assurda. Però Gasp ha chiesto entrambi, e probabilmente ha chiesto con più fora l’esterno alto a sx cioè Raspadori, e sempre purtroppo Raspadori è quello che già a madrid percepisce sopra i 3M ed è abbastanza logico che non voglia abbassarsi l’ingaggio.
a me non importa quanto guadagnano ma interessa quello che danno per la maglia. vedrei bene Raspadori Zirkzee Soule insieme a Politano per Pellegrini Balfanzi per kean questo sarebbe un vero mercato via ovviamente Dybala Dovbrik Ferguson El scharawy risparmi è ci guadagni basta con Dybala buono 3 partite basta con El scharawy che esce dall sarcofago. terrei solo baldanzi ma capisco anche le esigenze economiche del club forza Roma da Milano
Su Zirkzee e Raspadori scrivono le stesse cose da un mese.
La mattina parti vicine,
poi esce Di Marzio che dice di no,
tutti si accodano e parti lontane la sera,
la mattina dopo parti vicine.
La realtà è che ieri Zirkzee ha giocato un quarto d’ora
(e se stai per vendere qualcuno non lo fai giocare 15 minuti a -5 gradi,
non ti cambia nulla e rischi solo si faccia male),
e che Raspadori è in Arabia,
e magari stasera vedrà anche il campo.
Il resto sono chiacchiere.
E dal mio punto di vista, quanto a Raspadori, meno male.
