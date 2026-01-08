Roma, anche Zirkzee si riavvicina: il giocatore non cambia idea, pronto un contratto fino al 2030

Dopo il blitz a Milano per Raspadori, che ha avvicinato in modo concreto l’ex Sassuolo alla Roma, Frederic Massara può ora tornare a concentrarsi su Joshua Zirkzee. Un matrimonio che resta possibile, addirittura probabile, scrive oggi Il Messaggero. Di certo c’è la volontà del giocatore, che non è cambiata nemmeno dopo l’esonero di Ruben Amorim.

Il direttore sportivo giallorosso ha avuto nuovi contatti con l’entourage dell’attaccante olandese, pronto a rispettare i patti già impostati nelle scorse settimane. Per Zirkzee è pronto un contratto fino al 2030 da circa 3 milioni di euro a stagione, segnale chiaro di quanto la Roma creda nel progetto e nel ruolo centrale che avrebbe il classe 2001.

A Manchester, però, regna ancora il caos. L’incertezza sul nome del nuovo allenatore dello United sta rallentando ogni decisione e complica i tempi dell’operazione. Zirkzee, dal canto suo, ha un Mondiale da conquistare e sa che a Roma sarebbe un titolare praticamente inamovibile, condizione che pesa e non poco nella sua scelta.

Lo United aveva fatto sapere che difficilmente avrebbe dato il via libera prima del rientro di Mbeumo e Diallo dalla Coppa d’Africa, ma la giornata di domani potrebbe rivelarsi decisiva: il Marocco di El Aynaoui affronterà il Camerun di Mbeumo, snodo importante anche sul piano delle tempistiche di mercato.

Intanto, un fattore gioca a favore della Roma: la concorrenza si è praticamente azzerata. Il West Ham, infatti, ha virato su Castellanos, lasciando i giallorossi da soli nella corsa a Zirkzee. Ora la palla è nelle mani dello United. E il tempo, ancora una volta, sarà l’alleato o il nemico di Massara.

Fonte: Il Messaggero

