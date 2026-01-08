Calciomercato Roma, Gasp torna a chiedere Fabio Silva: può arrivare in prestito

Gian Piero Gasperini continua a battere su un nome preciso per rinforzare l’attacco della Roma: Fabio Silva. Il tecnico giallorosso lo vuole ancora, lo ha ribadito con forza anche nell’incontro andato in scena ieri a Trigoria con il vicepresidente Ryan Friedkin e il senior advisor Claudio Ranieri, e non ha cambiato idea nemmeno dopo le difficoltà vissute dal giocatore al Borussia Dortmund.

Secondo quanto riferito da Rudy Galetti, giornalista di TeamTalk, nel vertice di ieri l’allenatore ha insistito sulla necessità di inserire nuovi elementi offensivi e ha indicato proprio l’attaccante portoghese come profilo ideale per il suo progetto. Una richiesta che non nasce oggi: Gasperini aveva già spinto con decisione per Fabio Silva nella scorsa estate, senza però riuscire a portare a termine l’operazione.

La stima del tecnico resta intatta. Le complicazioni incontrate al Dortmund non hanno scalfito la convinzione di Gasperini, che vede in Fabio Silva un giocatore ancora valorizzabile, adatto al suo sistema di gioco e bisognoso di continuità e fiducia. Elementi che, nelle idee dell’allenatore, la Roma potrebbe garantirgli.

Il club giallorosso, intanto, si sarebbe già mosso per avviare i contatti con il Borussia Dortmund, impostando una possibile trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una formula che permetterebbe alla Roma di intervenire subito sul reparto offensivo senza uscire dai binari della sostenibilità economica imposti dal settlement agreement.

🚨‼️ During yesterday’s meeting at AS Roma, Gasperini reiterated transfer requests, highlighting the need for a striker and explicitly naming Fábio Silva. The 🟡🔴 are now working on a loan with an option to buy from BVB to satisfy the coach who loves his profile. pic.twitter.com/njZoG5u6uT — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 8, 2026