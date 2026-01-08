“ON AIR!” – ROSSI: “Facciano Gasp manager così ci evitiamo queste baruffe”, CORSI: “Massara sta facendo il panico per portare tutti dalla sua parte”, PIACENTINI: “Raspa più Zirkzee? Saremmo nella miracolistica”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “E’ legittimo il fatto che l’allenatore chieda due giocatori che ti facciano fare il salto di qualità. Gasperini manifesta il malcontento non presentandosi ai microfoni dei giornalisti a Lecce contestando a Massara una certa lentezza sul mercato, ma secondo me la lentezza non è dettata dal direttore sportivo. Prendere Gasperini e lamentarsi del fatto che si lamenta è una cosa stupida, lui ha sempre fatto così. Sartori è stato costretto ad andarsene dall’Atalanta e a me risulta che D’Amico ha stappato le bottiglie quando Gasperini è andato via. Ma allora facciamo una cosa, perchè non mandiamo via Massara o chi per lui e facciamo fare il manager a Gasperini? Almeno ci evitiamo queste baruffe da due soldi che stanno andando in scena…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I tempi sul mercato passano in secondo piano rispetto alla portata dei giocatori: se la Roma a gennaio prende sia Raspadori e Zirkzee siamo vicini alla miracolistica. Chi se la appunterà poi questa medaglia a me interessa il giusto, sarebbero due operazione tecnicamente importanti. Per me arrivano tutti e due…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Non vedo che responsabilità abbia Massara se Raspadori continua a tergiversare e a chiedere qualche giorno di tempo. Il ds aveva allacciati i contatti con gli agenti e aveva trovato l’accordo con l’Atletico Madrid… In estate si è perso un mare di tempo per andare dietro a un giocatore che non è arrivato (Sancho, ndr) e al posto di Rios è arrivato una signora alternativa che è El Aynaoui…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma è una delle poche squadre che non ha ancora avuto ancora un rinforzo ed è una vergogna perchè è una di quelle che si dovrebbe rinforzare più delle altre. Non c’è un giornalista a Roma che sta sostenendo Gasperini. Massara sta facendo il panico con i giornalisti a Roma per farli portare dalla sua parte… Noi vorremmo che chi vuole giocatori forti, rimanesse. E chi non li vuole, andasse a casa. Pensate che cosa brutta…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini sembra aver avuto rassicurazioni importanti dai Friedkin, anche se loro la incartano a tutti sempre…Però il punto è che Gasperini viene fatto passare per quello matto che litiga con tutti. Ma o ha dei fondamenti di ragioni, oppure no. Io penso che abbia dei fondamenti di ragione. Perchè qua sennò diventa una guerra di religione tra Massara e Gasperini, noi non conosciamo nessuno dei due, non abbiamo rapporti personali come hanno molti che parlano e lo fanno per questioni personali. Noi parliamo dei fatti…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini ha voluto un faccia a faccia con la proprietà, le lamentele erano la rapidità sul mercato e poi il tecnico non tollera l’immobilismo sul futuro, considerati i tanti giocatori in scadenza. Dall’altra parte sono arrivate rassicurazioni. Gasperini ha anche chiesto un filo diretto dalla proprietà, vuole parlare direttamente con loro, e infatti Ryan Friedkin resterà a Roma per tutto gennaio. Gli americani dal lato loro hanno chiesto di abbassare i toni. Gasp ha avuto le rassicurazioni che voleva, c’è stato un passo importante, ma questo non significa che non rivedremo più certe bordate. Raspadori? Quando tornerà dall’Arabia sarà qui, penso che siamo molto vicini…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Raspadori e Zirkzee sono due certezze per un reparto che meno ha convinto Gasperini, ma anche tutti noi. Purtroppo Bailey è stato un fantasma, e Ferguson ha avuto diversi problemi fisici, solo ora sta avendo un minimo di continuità. A me il duo Ferguson-Zirkzee sarebbe un’accoppiata che piacerebbe vedere alla Roma. Raspadori? Sento un rinnovato ottimismo. Secondo me è una questione di soldi: qualcuno mi ha raccontato che ci sarebbe un problema di commissioni tra il procuratore e l’Atletico Madrid che l’agente non ha ancora preso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Aspettiamo che i tempi tornino normali, e che ci siano questi acquisti e cessioni. La tempistica penso sia dovuta a una serie di situazioni che fanno parte di questo mercato. Nel frattempo ci sono partite che puoi vincere per mantenerti a un certo livello, e poi si vedrà…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini farà la stessa cosa dopo che arriveranno tre giocatori, perchè lui faceva così anche all’Atalanta. Sperando che ci sia la possibilità di avere i giocatori che vuole per fare la squadra come la vuole. Sembra quasi che non possa allenare questi giocatori mentre i risultati sono buoni come inizio di progetto. Quindi vediamo un po’, se fosse accontentato saremmo contenti tutti…”

