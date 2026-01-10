Dragusin dice sì alla Roma, ora è pressing sul Tottenham. E Ndicka…

La Roma continua a muoversi su più tavoli e tra le piste che restano calde c’è anche quella che porta a Radu Dragusin. Come scrive Il Messaggero, il difensore romeno del Tottenham è ancora nei radar giallorossi e nelle ultime ore i contatti con il giocatore si sono intensificati. Un dialogo che ha prodotto un segnale chiaro: Dragusin ha detto sì alla Roma.

Il problema, semmai, resta dall’altra parte del tavolo. Al momento, infatti, dal Tottenham non è ancora arrivata un’apertura concreta alla cessione alle condizioni richieste dai giallorossi nonostante il pressing di Trigoria sia continuo. Un pressing che va letto anche alla luce delle dinamiche interne al club: l’acquisto di un difensore non è considerato una priorità assoluta da Massara in questa fase, ma l’occasione Dragusin viene comunque seguita con grande attenzione.

Il motivo è duplice. Da un lato la Roma valuta profili funzionali e già pronti per il sistema di Gasperini, dall’altro c’è anche una visione più ampia legata al futuro. A giugno, infatti, la situazione di Ndicka potrebbe cambiare: una sua eventuale cessione aiuterebbe a sistemare i conti e renderebbe necessario intervenire con un rinforzo affidabile nel reparto arretrato. In questo senso, Dragusin rappresenta un’opzione concreta e già “testata” in Serie A.

Più complicata, invece, la pista che porta a Oosterwolde. Il difensore del Fenerbahce è valutato circa 20 milioni di euro e i turchi pretendono una cessione a titolo definitivo, una formula che al momento rende l’operazione decisamente meno percorribile rispetto a quella che porta al centrale del Tottenham.

Fonte: Il Messaggero