Dragusin dice sì alla Roma, ora è pressing sul Tottenham. E Ndicka…

La Roma continua a muoversi su più tavoli e tra le piste che restano calde c’è anche quella che porta a Radu Dragusin. Come scrive Il Messaggero, il difensore romeno del Tottenham è ancora nei radar giallorossi e nelle ultime ore i contatti con il giocatore si sono intensificati. Un dialogo che ha prodotto un segnale chiaro: Dragusin ha detto sì alla Roma.
Il problema, semmai, resta dall’altra parte del tavolo. Al momento, infatti, dal Tottenham non è ancora arrivata un’apertura concreta alla cessione alle condizioni richieste dai giallorossi nonostante il pressing di Trigoria sia continuo. Un pressing che va letto anche alla luce delle dinamiche interne al club: l’acquisto di un difensore non è considerato una priorità assoluta da Massara in questa fase, ma l’occasione Dragusin viene comunque seguita con grande attenzione.
Il motivo è duplice. Da un lato la Roma valuta profili funzionali e già pronti per il sistema di Gasperini, dall’altro c’è anche una visione più ampia legata al futuro. A giugno, infatti, la situazione di Ndicka potrebbe cambiare: una sua eventuale cessione aiuterebbe a sistemare i conti e renderebbe necessario intervenire con un rinforzo affidabile nel reparto arretrato. In questo senso, Dragusin rappresenta un’opzione concreta e già “testata” in Serie A.
Più complicata, invece, la pista che porta a Oosterwolde. Il difensore del Fenerbahce è valutato circa 20 milioni di euro e i turchi pretendono una cessione a titolo definitivo, una formula che al momento rende l’operazione decisamente meno percorribile rispetto a quella che porta al centrale del Tottenham.
Menzognero… ho detto tutto
È logico che questi profili tipo Dragusin giovanissimi, vengono presi in considerazione , voi direte …ma abbiamo già Ghilardi e il polacco, evidentemente la società che a Giugno dovrà appianare il fair play finanziario con le sole plusvalenza, ha intenzione di farlo con Ndicka e qualche altro giocatore che ha piu mercato, ricordo che Ndicka ha quasi 29 anni e se lo vendi adesso è il momento giusto, così come Konè, io a parere mio, venderei anche Svilar, i portieri in italia si trovano, e sono tutti bravi, a noi non serve un fenomeno in porta, ( ricordate Antonioli?) la juve ha un fenomeno? e il napoli chi ha in porta? a noi va bene anche un portiere come quello del Lecce , per capirci a noi serve appianare questo maledetto FPF e poi si potrà investire anche su giocatori forti e costosi , io credo che sarà cosi
P.S. mi ero scordato di Angelino
non convince per niente, giocatore da genova e non adatto per la lotta Champions
stiamo coperti in difesa ora che torna Ndicka pure e con i 2 giovani promettenti
La Roma è in pressing su un giocatore che non viene considerato prioritario. ? Meglio non commentare.
sembra che i conti dobbiamo sistemarli. solo noi ma il problema non è di chi scrive ma di chi li legge
e certo mandiamo via un difensore valido e soprattutto sano come ndicka e lo sostituiamo con uno che ha la stessa salute di bailey.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.