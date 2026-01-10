Fabrizio Romano: “Zirkzee bloccato, la Roma accelera su Robinio Vaz. Raspadori la priorità” (VIDEO)

Il mercato della Roma entra nella sua fase più delicata, tra attese, incastri e strategie parallele. L’ultimo aggiornamento arriva da Fabrizio Romano, che fa chiarezza sulla situazione di Joshua Zirkzee: l’attaccante è al momento bloccato dal Manchester United, ma attenzione a parlare di affare saltato o di chiusura definitiva. Gli inglesi non hanno ancora riaperto alla cessione, ma nemmeno messo la parola fine. Una situazione congelata, sicuramente più complicata rispetto a qualche giorno fa e che impone alla Roma di non restare immobile.
Ed è proprio quello che sta facendo Ricky Massara. La priorità assoluta, in queste ore, resta Giacomo Raspadori: i giallorossi attendono il sì definitivo dell’ex Napoli, considerato il primo tassello per rinforzare l’attacco di Gasperini. Solo dopo aver chiuso – o chiarito definitivamente – la partita Raspadori, la Roma entrerà nel vivo delle altre operazioni offensive.
Nel frattempo, però, a Trigoria si lavora già sull’“attacco alternativo”. Il nome che scalda di più è quello di Robinio Vaz, giovane talento del Marsiglia, classe 2007, considerato un investimento sia per il presente che per il futuro. Per strapparlo al club francese servirà uno sforzo economico importante, oltre i 15 milioni di euro, ma la Roma c’è eccome e ha mostrato un interesse concreto. Il problema, semmai, è la concorrenza: sul 19enne ci sono diversi club stranieri, soprattutto di Premier League e Bundesliga, e Massara sta provando ad anticipare tutti per evitare aste scomode.
Non solo Vaz. Tra i profili seguiti per l’attacco c’è anche Andreas Schjelderup del Benfica, giocatore che piace da tempo e che è stato sondato anche dal Parma. Una pista, però, che al momento non sembra decollare: il norvegese non appare convinto della destinazione emiliana e la Roma resta alla finestra, pronta a inserirsi se si aprissero spiragli concreti.
Ok è così che il prezzo in solo 12 ore passa da 30 milioni a 15
una squadra che vuole fare un definitivo salto in avanti non può avere in Raspadori la priorità….. giocatore da 10/15 milioni con 2 milioni di ingaggio….questa la sua dimensione..non possiamo svenarci per un panchinaro che deve riflettere ancora sul da farsi….
Purtroppo, come ogni stagione, si evidenzia il grande difetto di scegliere DS mediocri.. Spiace per Massara su cui avevo speranze ma i risultati che sta portando sono deludenti (sia a giugno, sia a gennaio).
Se non entriamo in Champions cambierei il DS invece che come al solito l’allenatore.
Sabato 10 gennaio e ancora niente…è tutto vostro onore!
sono andato a cercare qualcosa su Vaz e sembrerebbe davvero un bel giocatore..é rapido e fa molto movimento anche in copertura… il che potrebbe veramente sembrare un profilo adatto al Gasp..
é.giovanissimo ma sembra già maturo
Se ci portassero lui e Zirkzee tenendo Ferguson ( sta arrivando ) avremmo un attacco stellare
@Paolo, dubito che con il cartellino e ingaggio di Zirkzee e Vaz, potresti poi permetterti anche di riscattare Ferguson (soprattutto se dovesse esserci un obbligo mascherato da diritto nel contratto di Raspadori)… certo sarebbe bello avere una volta tanto problemi di abbondanza 😅
Credo che la serietà di ciò che vogliamo costruire, più che nel mercato di Gennaio, si vedrà al momento dei rinnovi…. per me, sarebbero tutti da mandare a scadenza, nessuno escluso e, Personalmente, non avrei molti dubbi su chi far scendere dal treno dei nomi riportati su, ma Gasp saprà ciò che è meglio per il suo gioco.
L’importante è che non ci svegliamo tutti sudati 😅
Prendere Nusa, Zirzke e Cherubini
Sì, in effetti Cherubini, zero reti in 16 gare di B con la Samp, ci risolverebbe molti problemi in avanti…
Se arriva raspadori e si prende Robinio vaz non vedo come possa arrivare anche ZIRKEE che per prenderlo occorre aspettare che arrivi un nuovo allenatore del MU e non è detto che lo lasci partire.
I partenti dovrebbe essere baldanzi e Bailey anche se per Bailey oggettivamente se non c’è una clausula per la restituzione del calciatore non vedo come possa partire, è sempre infortunato e come lo vediamo noi, lo vedono pure gli altri. Il problema è anche che dovbyck nn può più essere venduto per l infortunio di due mesi, quindi lo dovremo tenere e vendere a giugno, personalmente ferguson lo terrei adesso che si è sbloccato
Vaz e un destro naturale, veloce e tecnico può giocare da centravanti e anche da trequartista a sinistra, però stiamo parlando di un prospetto molto forte ma non pronto subito, per cui nn puoi privarti di ferguson
Per questo Robinio Vaz chiedono ben 30 mln.
Poi non lamentiamoci se Robinio Vaz diventa un grandissimo calciatore, e lo diventerà, altrove.
Capiscioni….
e se invece fa la fine di quelli che so arrivati lo scorso gennaio che direte?
Allenatori…. mi dite quando avete preso il patentino e in quale sezione?
Vaz ha qualità tecniche e soprattutto fisiche importanti.
” i giallorossi attendono il sì definitivo dell’ex Napoli”. Stiamo messi ancora così? Nel frattempo stiamo a giocare con Arena unica alternativa in attacco. Boh!!
peccato che la pista per l’olandese non abbia subito un altra piega. è un ottimo profilo che avrebbe aiutato senz’altro il reparto offensivo. Raspadori invece,è un buon giocatore ma non spacca le difese, neppure così creativo da aspettarsi un cambiamento radicale. anche, non credo sia un giocatore in crescita così da poterlo valorizzare e venderlo a più soldi dei probabilmente 30ml che verrà pagato..va bè..
Il centroavanti buono, giovane e di grande potenzialità lo abbiamo già ed è l’irlandese. Si tratta, a mio avviso, di dargli fiducia, e spero che Gasperini lo apprezzi come lo apprezzo io. Un tridente Raspadori, Ferguson, Soulé non sarebbe male. Con Dybala nelle rotazioni. Per il gioco di Gasp serve un altro elemento da ruotare, e Zirk era il grimaldello adatto a scardinare le difese più compatte….peccato non prenderlo.
Che piaccia o no, bisogna tenersi Ferguson fino a fine stagione perché mi sa che Dovbyk lo vedremo col binocolo fino a marzo più 1 mese per prendere ritmo, cioè quasi fine stagione. l’Irlandese non può fare tutta la seconda metà della stagione + le coppe da solo..e allora Vaz va preso, ma anche Raspadori e anche Zirkzee, altrimenti sarà pure la CL che vedremo col binocolo.
Cari Papi, purtroppo altrove si legge di contatti tra Napoli e Ferguson. Qui si legge di Lucca alla Roma….
Spero veramente che Ranieri, Gasp e Massara non facciano sta stupidaggine. Che prendano Rasp ci sta, ma mollare adesso l’Irlandese sarebbe insensato, ora che ha preso a segnare con regolarità.
Sembrerò uno scellerato perché leggendo stamattina tutte le notizie su di Vaz sono sbigottito e veramente premerei l’acceleratore su Vaz e le altre trattative vanno in secondo piano. Se ci fosse un giovane che possa farvi rivivere emozioni come fece il giovane Totti a suo tempo (ovviamente caratteristiche diverse ma per farvi capire di che livello di potenzialità si sta parlando), lo vorreste vedere giocare da noi un giovane con queste potenzialità da noi o no?
Ma Ferguson non era il Vaz di due anni fa? Io questa voglia di accantonare l’ irlandese non ce l’ho.
a mio gusto personale … lascerei Raspadori che se fosse vero che gli diamo 4 mln l anno sarebbero veramente tanti … prenderei Vaz che potrebbe diventare il nostro Lookman ma più giovane partendo dal lato sx… poi vedrei Ferguson come si comporta in questa seconda parte della stagione … e se ci fosse la possibilità prendere Zirkzee… però spetta sempre al Gasp scegliere
Purtroppo non è cosi, caro Saverio, e sai benissimo che ci sono 2 liste di questo genere di calciatori, quei pochi che giocano gia in squadre importanti a questa giovane età e quelli ( maggiormente) che si sono “Bruciati) subito dopo. Questa è l’età (17/20 anni) dove anche i presunti o futuribili campioni danno l’impressione di esserlo, e poi spariscono, la Roma in questo momento di mercato non può azzardare un acquisto di un ragazzino di 17 anni a 30 milioni, magari può bloccarlo per giugno, ma in questo monento, (se sostituisci Dovbick) devi prendere uno pratico e pronto , anche solo per 6 mesi, un posto in Champions , se solo superi il turno equivale a piu di 40 milioni con diritti televisivi e quantaltro…poi questa resta una mia tesi….
Per me Vaz potrebbe giocare benissimo assieme a Ferguson ed ognuno esaltare le caratteristiche dell’altro. Non vedo come Vaz possa precludere per forza una titolarità con Ferguson ma andrebbero messi in panchina altri calciatori e preferisco di gran lunga un investimento su Vaz che anche a livello di ingaggio peserebbe molto di meno rispetto a Zirkzee e Rasp.
Ma dici che ê come Totti come Nelson era come Samuel Savè?
Perché se lo dici tu ne fido…
ieri erano 30… oggi 15..
io aspetterei un paio di giorni per prendere vaz gratis…
Il solito piano C D F
Se cerchiamo obiettivi come Vaz allora dobbiamo mettere in conto di prendere un ragazzo che potrebbe avere difficoltà nei primi mesi a Roma. Zirkzee invece sarebbe un upgrade immediato. Quindi se arriva Vaz al posto di Dobvik o Ferguson almeno per questa stagione ci perdiamo. Se prendiamo Lucca al posto di Dobvik o Ferguson ci perdiamo sempre, sia oggi che domani.
Se , a fine gennaio ci dovessimo trovare con Lucca e Raspadori, e magari un Dovbyk o Ferguson in meno, ne desumerei che:
a) Conte ha una stima infinita di Gasperini e per amore del calcio vuole vedergli ricostruire calciatori che lui ha bocciato o non è riuscito a valorizzare
oppure:
b) Conte, oltre a fare l’allenatore, è contemporaneamente il DS del Napoli e della Roma e riesce a piazzare opportunamente gli scarti da una squadra all’altra
oppure
c) più semplicemente, ce piace farci del male
In realtà Gasperini vuole l’attacco nuovo completo…Raspadori, Zirkzee e Vaz, è come dire El Sha (bravo e gran professionista ma ormai..), Dybala (talento cristallino ma altalenante se non ai box) e Dovbyk (bravo ma purtroppo in questa stagione sempre rotto). Perciò se la dirigenza vuole tornare in CL(?) allora gli dia retta.
… e pure subito perché stiamo a perde già troppo tempo
Basta che fate presto. Il tempo passa, I prezzo e la concorrenza aumentano e rischiamo di andare sugli scarti. La parola d’ordine è TEMPESTIVITA”, come ha giustamente detto Gasp
La verità è che non puoi comprare. Puoi solo restare, in attesa che si sblocchi qualcosa. A gennaio servono giocatori pronti, Vaz e simili vanno presi a giugno e fargli avviare un percorso di crescita. I giocatori pronti, che non siano scarti i o infortunati, vai e li paghi.Ma noi non possiamo pagarli, non perchè i Friedkin non abbiano i soldi, ma pechè in passato li hanno spesi male, non centrando la Champions ( che ti porta minimo 30 mln all’anno). La colpa non è del FPF, la colpa e di chi con spese e rinnovi folli, e reiterati errori di mercato, ha innescato il FPF. E quindi ti ritrovi a 1/3 del mercato, senza un acquisto, ad aspettare le grazie di un giocatore che ha fatto il titolare solo nel Sassuolo, una media gol imbarazzante, e se dovesse accettare dli darebbero anche 4 mln. L’incompetenze e la disorganozzazione di questa proprietà e disarmante.
se depende da me prenderei Zirkzee e Robin Vaz e con Ferguson sarebbe un attacco molto forte. E vendre Dovbyk per avere un budget per un attaccante forte per l’estate
queste operazioni di prendere un talento di giovane età, la fai quando hai già dei titolari pronti..diteme fra dovbik e ferguson do stanno i titolari?!!!
Esatto se devi puntare al quarto posto servono giocatori pronti subito altrimenti pure quest’ anno non ci lamentiamo se ci dobbiamo accontentare del posto in Europa League
Questo è forte forte più forte di Zirkzee ancora non l’ha scritto nessuno?
Sono questo tipo di giocatori ad entusiasmarmi altro che Raspadori.
Concordo con Sabatini, assurdo aspettare tutto sto tempo per un giocatore simile, nemmeno fosse il nuovo Salah.
Mi auguro che lo capiscano pure Gasperini e Massara
30M sono tanti, ma per un prospetto del genere che se la comanda già a 19 anni sono soldi ben spesi.
I numeri li ha tutti, il fisico pure, potrebbe essere uno che in due anni arriva a valere 80.
Inutile aggiungere che è 3 volte meglio di Raspa.
Direi anche 4 volte il Rasp. Io faccio fatica a pensare che potrebbe vestire il giallorosso perché lo pensavo proiettato in estate ad un TOP club d’Europa per una cifra anche poco più del doppio dell’attuale valutazione. Se non lo prendi Vaz ora, te lo scordi in estate visto che posso dirvi che purtroppo è già sui taccuini delle BIG e non sbagli a scrivere che può raggiungere €80M e scatenare in futuro un’asta a cifre anche più elevate.
il tempo va …passano le ore !!
In tutta sincerità Lucca è uno di quei giocatori che non vorrei mai alla Roma Se non ricordo male, quando stava all’Udinese ne combinò di tutti i colori, con il Napoli non mi risulta stia facendo faville. Scorbutico e falloso, finirebbe spesso e volentieri sul taccuino degli arbitri Poi, se sta bene a Gasperini nulla da ridire
Il Marsiglia lo ha comprato a 200.000 euro nel 2025 segna appena 2 goal ora mi dovete dire perché sarebbe un grande prospetto e perché lo dobbiamo pagare tutti sti soldi
meglio Robinio,che Raspasola,credo che sia molto forte,invece Raspadori.un buon giocatore e nulla piu
La domanda che rivolgo a voi del forum è una sola. Attualmente, quale serve di più in questo momento per arrivare 3/4 ?
1)Zirkee
2)Vaz
(Ovviamente sto dando per scontato l’arrivo di Raspadori.)
Robinio Vaz e Zirkzee sono proprio la stessa cosa, ma per favore
Aspettiamo Ruspa-dori come la manna e adesso che sono rientrati al Manchester gli africani molliamo Zirkzee? Ma Sabatini non si può prendere da affiancare Massara?
vaz non vale 30 mln almeno adesso zirke e’ ottimo raspadori pagato circa 20 e’ buono terrei fergusson e prenderei un altro centrocampista
a me il Raspadori del Sassuolo mi sembrava molto forte e adesso che lo possiamo prendere spero che venga prima di subito. Credo che molti lo stiano sottovalutando troppo. Forza Jeck
