Fabrizio Romano: “Zirkzee bloccato, la Roma accelera su Robinio Vaz. Raspadori la priorità” (VIDEO)

Il mercato della Roma entra nella sua fase più delicata, tra attese, incastri e strategie parallele. L’ultimo aggiornamento arriva da Fabrizio Romano, che fa chiarezza sulla situazione di Joshua Zirkzee: l’attaccante è al momento bloccato dal Manchester United, ma attenzione a parlare di affare saltato o di chiusura definitiva. Gli inglesi non hanno ancora riaperto alla cessione, ma nemmeno messo la parola fine. Una situazione congelata, sicuramente più complicata rispetto a qualche giorno fa e che impone alla Roma di non restare immobile.

Ed è proprio quello che sta facendo Ricky Massara. La priorità assoluta, in queste ore, resta Giacomo Raspadori: i giallorossi attendono il sì definitivo dell’ex Napoli, considerato il primo tassello per rinforzare l’attacco di Gasperini. Solo dopo aver chiuso – o chiarito definitivamente – la partita Raspadori, la Roma entrerà nel vivo delle altre operazioni offensive.

Nel frattempo, però, a Trigoria si lavora già sull’“attacco alternativo”. Il nome che scalda di più è quello di Robinio Vaz, giovane talento del Marsiglia, classe 2007, considerato un investimento sia per il presente che per il futuro. Per strapparlo al club francese servirà uno sforzo economico importante, oltre i 15 milioni di euro, ma la Roma c’è eccome e ha mostrato un interesse concreto. Il problema, semmai, è la concorrenza: sul 19enne ci sono diversi club stranieri, soprattutto di Premier League e Bundesliga, e Massara sta provando ad anticipare tutti per evitare aste scomode.

Non solo Vaz. Tra i profili seguiti per l’attacco c’è anche Andreas Schjelderup del Benfica, giocatore che piace da tempo e che è stato sondato anche dal Parma. Una pista, però, che al momento non sembra decollare: il norvegese non appare convinto della destinazione emiliana e la Roma resta alla finestra, pronta a inserirsi se si aprissero spiragli concreti.