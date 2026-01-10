Sabatini: “Raspadori? Troppo tempo per pensarci, non lo prenderei mai”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo tra le altre della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni a FantaMercato, programma di Rai Sport. Sabatini ha affrontato vari temi, tra cui gli obiettivi di mercato della Roma: “Raspadori alla Roma? Io un calciatore che mi chiede una settimana per pensarci non lo prenderei mai. Quando ti chiama la Roma, devi venire di corsa”, ha detto sul calciatore che sembra più vicino.
Un altro obiettivo dei giallorosso è Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che al momento fa muro per un’eventuale cessione. “Sarebbe un giocatore meraviglioso: sarebbe un grande colpo“, ha detto Sabatini. Poi ha concluso parlando di una punta che è già in rosa, Evan Ferguson: “Va aspettato: è forte”.
Fonte: Rai Sport
In questo caso sono d’accordo con Sabatini, con tutte e tre le opinioni espresse.
“AleSsandRo”, mi associo in toto alle dure considerazioni. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Un ex DS non dovrebbe mai parlare delle trattative in essere se ancora non chiuse della sua ex squadra.
Per non influenzare.
idem
Ovvio. Anche io.
X sette de coppe….facci il piacere di continuare così. Ci fai sentire tutti più intelligenti.
𝐘𝐓꧁7️⃣𝕖𝕥𝕥𝕖 𝔻𝕖 ℂ𝕠𝕡𝕡𝕖꧂𝐘𝐓… Magari sbaglio, però bisogna ammettere che se si pensa a quanto tempo si sta prendendo Raspadori, solo per decidere tra “un si o un no” non è che ispiri una gran professionalità o simpatia Se dovesse accettare d’indossare la nostra maglia, che lo faccia con le dovute motivazioni altrimenti lasciasse perde In campo, vorrei vedere giocatori determinati e non “prime donne”
bravo fumante
per me già è stato sbagliato pensare di prendere quel mezzo giocatore, a prescindere dal costo
Bravo.
Sono pienamente d’accordo su tutto
Diglielo a Massara, siamo ancora in tempo…..
Sono con il fumante in toto. Lo scambio Ferguson Lucca e’ follia.
Follia pura direi. Ferguson è un Golden Boy! 21 anni 5 gol 2 assist nel campionato più tattico del mondo, dopo una stagione fermo, e giocando spezzoni e rotazioni. Gasp non può veramente pensare a uno scambio con Lucca.
E certo meglio aspettare 1 anno x prendere Gerson a 20 mln, ma perché ogni tanto non ti fai un pacchetto di affari tuoi
Io direi anche Rabiot, che poi manco è venuto!
Magari ritornasse anche come supervisore avremmo una super rosa gerson andava aspettato secondo me ( infatti in Brasile era diventato pure nazionale!) non dimentico i vari naingolan dzeko, marquinhos, castan ect ect …
Intanto bisogna esserci, poi non è bello commentare i fatti altrui che non si conoscono.
Poi ha fatto gran belle cose ma ha preso anche diverse sole e soprattutto, è vero che faceva bei colpi ma ogni anno vendeva e ricomprava mezza squadra: lo puoi fare una o due volte, non sempre.
De Rossi, Pjanic, Strootman, Nainggolan, Keita.
Il centrocampo più forte che ho mai visto giocare.
E tu stai a pensà a Gerson, scusa eh
credo che stavolta abbia ragione……poi vedremo.
Su Raspadori, Zirkzee e Ferguson ha detto quello che penso anch’io.
lasciamolo lì.
concordo su tutta la linea di Sabatini , Raspa NO , Zirkze Si , Evan Si , sulla fascia sinistra serve uno di corsa , dribbling , tiro che soprattutto voglia venire a Roma anche in treno , Raspadori a quelle cifre e con sta puzza sotto il naso per me può continuare a mangiare tapas a Madrid … in panchina.
Sarò criticato ma io Sabatini lo vorrei ancora avere in affiancamento a Massara
Ha ragione
Ha straragione. Su tutto. Ed è illuminante sul fatto che non si può e non si deve aspettare un calciatore tutto questo tempo. Ne va anchè dell’immagine della società (oltre che della stanchezza e fastidio, per non dire altro, di quelli che dovrebbero essere i suoi tifosi).
questi sono professionisti! basta pensare che noi siamo la Roma e la gente si deve sbrigare a venire qui, ma quando cresciamo? quando iniziamo a capire che al momento non abbiamo tutto questo appeal sarà sempre troppo tardi.
discorso valido per un Vinicius.
Raspadori dovrebbe accendere un cero alla Madonna se lo chiama la Roma
ok jkc ma pensa te che per Raspadori l’unica altra squadra che lo ha cercato sono gli sbiaditi!!!
non abbiamo appeal ma nemmeno lui…niente di più di un panchinaro per tutti gli allenatori che ha avuto!!! questo pure al Pisa dovrebbe dire si e di corsa!!! attaccato sono ai soldi dell’ingaggio
Grande Sabatini ha un occhio su i calciatori che non sbaglia mai
per me Lucca è solo una città toscana
Dovevamo farci trovare pronti a gennaio visto il non arrivo dell’esterno questa estate.
Tra l’altro secondo me il ruolo di esterno è piu importante del centravanti perche la speranza che uno dei due faccia qualche gol in piu con due esterni forti aumenta parecchio., mentre la coppia El Sha Pellegrini consente agli avversari di non preoccuparsi neanche di quella zona di campo perche ci sta il nulla.
Al di la di come andrà, personalmente Raspadori non lo prenderei mai per mille motivi ma se la formula e senza obbligo di riscatto è un operazione accettabile in quanto si sta mettendo una pezza affittando e strapagando un giocatore per 5 mesi che sposta poco poichè in questo tempo non si e lavorato meglio.
Una cosa è certa , cosi il gigante non si sveglia mai
assolutamente d’accordo
Io penso che nel mondo del professionismo del calcio non ci sia più spazio per i ragionamenti di Sabatini, ballano milioni, i giocatori hanno una carriera corta e devono saper sfruttare questi anni perchè poi ,per lo più, sono incapaci di fare altro una volta finito di giocare, quindi le scelte le devono ponderare perchè Roma è sicuramente una grande piazza, ma brucia calciatori come paglia e ancora non è un approdo che ti può dare certezze , lo stadio è in progetto, la Roma forte che vince è in progetto, dietro abbiamo una città molto importante ma la storia della squadra di calcio non è certo parimenti. Noi e probabilmente anche Sabatini la vediamo da una prospettiva di amore per la Roma, ma i professionisti del calcio no.
Raspadori non sarà Maradona ma ha già vinto due scudetti., gioca in una squadra che ha parecchie coppe in bacheca, che si faccia due conti ci sta, non ci offendiamo.
quanto abbiamo perso il giorno che abbiamo mandato via Sabatini
e massara avrebbe studiato da sabatini…studiato malissimo caro federick
Rasp non sposta nulla, 31 gol in serie A in 6 anni ossia una media di 5 gol ogni anno
a 4 milioni l’anno per fare 5 gol l’anno è uno sproposito e mi tengo Elsha a condizione molto piu basse
Grande Sabatini torna!
“E chest’è!” diceva un mio vecchio zio, quando doveva sottolineare una verità incontrovertibile
su Zirkzee Sabatini non è attendibile, lui ha sempre adorato questi giocatori che hanno grandi picchi e un gran piede, ma che sono umorali, incostanti, tirano solo a giro e che si piacciono troppo quando hanno la palla tra i piedi. Questo ha fatto 6 mesi (SEI) molto buoni, e poi è tornato ai suoi livelli mediocri, segna con il contagocce, e da quanto ho visto pochi giorni fa sta a pezzi pure fisicamente.
Per il resto… Raspadori verrà, ma a meno che non faccia 10 gol nel girone di ritorno, dubito verrà riscattato e alla fine si pagherà pure la penale. al momento è una toppa perché in 6 mesi non si è riusciti ad individuare un attaccante degno di questo nome.
Su Ferguson, il problema non è il giocatore che è un futuro Dzeko, e manco il prezzo che probabilmente si può trattare o diluire…. ma Gasperini che non lo può vedere!
Che abbia ragione non ci piove, ma se siamo tutti un pochino DS da tastiera, allora lui è DS da divano ormai.. Raspadori è a Madrid, in una squadra dove certo gioca poco ma che gioca la CL ogni anno e dove sa bene che simeone avrà bisogno di lui presto o tardi, mentre che dall’altra parte c’è la ns Roma che non si sa se giocherà la CL l’anno prossimo/con una società che non si sa cosa vuole fare da grande..
Ed io capisco pure Gasperini che sa benissimo che a gennaio non si devono fare troppi esperimenti nei posti chiave: devi andare sul sicuro prendendo gente che conosce il campionato italiano/che corrisponda al tuo schema di gioco/di livello.. e dopo tutti questi filtri, di ragazzi che rispondono a questi criteri ne rimangono pochi eh.
sono d’accordo con SAbatini..
Grande Walter sei sempre il numero uno!!!
Ma il fumante in scrivania con 4/5 telefoni viste le condizioni di salute e massara che va dove gli dice saba non credo sia una brutta cosa
Magari subito!
HA RAGIONE!!!! Se ne stesse a Madrid! Tra l’altro 4 milioni l’anno è davvero una follia…sarebbe un acquisto demenziale
Leggo sul corriere dello sport di un forte interessamento dell’atalanta x Raspadori. Allora z Una volta possiamo tifare x il loro accordo, forse La al Nord hanno piu freddo è devono trovare qualcuno che riscalda panchine. Raspadori in questo caso è’ il meglio sul mercato in termini di minuti non giocati.
I giocatori da prendere li decide il mister e non mr. plusvalenza! Daje Roma
D’accordo su tutto soprattutto su Raspadori
Bisogna fare veloce come hai fatto con Iturbe e Bojan vero Direttore??? 😂😂😂😂
…Sabatini non sarà da tempo al massimo della forma ma la paraculaggine la conserva tutta.
grande Saba. quanto ci manchi.
Sabatini con quella poca voce che gli è rimasta, la usa per dire sempre la verità, ha ragione su tutto, anzi fossi la Roma gli chiederei qualche consiglio
grande Saba….
Straquoto Sabatini su tutto!
Fermate Massara….
Infatti Massara lo voleva mollare, ma Gasp ha insistito…..
