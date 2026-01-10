Sabatini: “Raspadori? Troppo tempo per pensarci, non lo prenderei mai”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo tra le altre della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni a FantaMercato, programma di Rai Sport. Sabatini ha affrontato vari temi, tra cui gli obiettivi di mercato della Roma: “Raspadori alla Roma? Io un calciatore che mi chiede una settimana per pensarci non lo prenderei mai. Quando ti chiama la Roma, devi venire di corsa”, ha detto sul calciatore che sembra più vicino.

Un altro obiettivo dei giallorosso è Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che al momento fa muro per un’eventuale cessione. “Sarebbe un giocatore meraviglioso: sarebbe un grande colpo“, ha detto Sabatini. Poi ha concluso parlando di una punta che è già in rosa, Evan Ferguson: “Va aspettato: è forte”.

Fonte: Rai Sport