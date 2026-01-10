ULTIMA ORA – Wesley sta meglio: aggiunto ai convocati di Roma-Sassuolo

Buone notizie in casa Roma in vista della partita di oggi alle 18 contro il Sassuolo: il brasiliano Wesley è stato aggiunto alla lista dei convocati di mister Gasperini.

Il calciatore era stato fermato dall’influenza e ieri aveva ancora la febbre, per questo motivo il tecnico aveva deciso di non inserirlo nell’elenco degli arruolati per la partita dell’Olimpico che si giocherà tra poche ore.

Oggi però il terzino sta meglio e per questo Gasperini ha deciso di convocarlo in extremis. Difficile pensare a Wesley titolare, ma averlo in panchina può rappresentare comunque un’arma più importante a partita in corso.

Redazione GR.net