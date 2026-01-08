Dragusin, l’anno più difficile: dal crociato rotto al ritorno in campo

Radu Dragusin arriva al Tottenham nel gennaio 2024 dopo un lungo duello di mercato con il Bayern Monaco. Gli Spurs lo strappano alla concorrenza investendo circa 30 milioni di euro bonus compresi, convincendo il difensore rumeno con un progetto tecnico chiaro e la prospettiva di affermarsi in Premier League. Un contratto lungo, fino al 2030, e la fiducia di Postecoglou certificano la centralità dell’operazione.

Nei primi mesi a Londra Dragusin viene inserito come rinforzo di profondità in un reparto difensivo in emergenza, con l’idea di costruirne la crescita nel medio periodo. Poi, però, arriva la brusca frenata. Nel corso della stagione 2024-25 il centrale subisce un grave infortunio al ginocchio durante una gara europea: rottura del legamento crociato anteriore. Le immagini dell’uscita dal campo, con il giocatore accovacciato e dolorante, anticipano una diagnosi pesante. L’intervento chirurgico è inevitabile e i tempi di recupero si annunciano lunghi, mettendo di fatto fine alla sua stagione.

L’operazione viene effettuata a Londra e da lì inizia un percorso di riabilitazione lungo e complesso. Dragusin resta lontano dal campo per quasi undici mesi, lavorando tra palestra, fisioterapia e programmi personalizzati. Un calvario soprattutto mentale, come lui stesso racconterà in seguito, definendolo la sfida più dura della sua carriera.

Il ritorno arriva a fine dicembre 2025, quando Postecoglou lo rimanda in campo nel finale della sfida di Premier League contro il Crystal Palace. Pochi minuti, ma dal valore simbolico enorme: 332 giorni dopo l’infortunio, Dragusin torna a sentirsi di nuovo un calciatore. Per il Tottenham è il recupero di un difensore giovane, fisico e aggressivo. Per Dragusin, l’inizio di una seconda ripartenza, con il ginocchio da ritrovare e una gerarchia tutta da riscrivere. Un anno dopo l’investimento record, il vero test comincia adesso.

Giallorossi.net – T. De Cortis